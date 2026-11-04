В Казахстане ужесточат требования к системе управления рисками мошенничества в банках
Фото: Zakon.kz
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило поправки в некоторые постановления правления по вопросам регулирования банковской деятельности, сообщает Zakon.kz.
Проект направлен на совершенствование требований к системе управления рисками мошенничества и противоправных инцидентов в банках, а также на расширение возможностей банковского кредитования крупных инвестиционных проектов.
Кроме того, реализация проекта направлена на повышение эффективности управления рисками в банках, совершенствование механизмов внутреннего контроля, а также создание дополнительных условий для финансирования крупных инвестиционных проектов в горнодобывающей отрасли.
В частности, проект предусматривает:
- совершенствование порядка проведения аудита иной информации с учетом риск-профиля финансовых организаций, что позволит повысить качество и эффективность аудиторских процедур, усилить систему внутреннего контроля и снизить операционные риски;
- совершенствование подхода к расчету коэффициента максимального размера риска на одного заемщика (К3), направленное на расширение возможностей банков по финансированию крупных инвестиционных проектов в горнодобывающей отрасли.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 ноября.
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