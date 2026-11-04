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Право

В Казахстане ужесточат требования к системе управления рисками мошенничества в банках

Мошенничество, мошенники, мошеннические схемы, финансовая афера, хакеры, взлом данных, кибератака, хакерская атака, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 15:15 Фото: Zakon.kz
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило поправки в некоторые постановления правления по вопросам регулирования банковской деятельности, сообщает Zakon.kz.

Проект направлен на совершенствование требований к системе управления рисками мошенничества и противоправных инцидентов в банках, а также на расширение возможностей банковского кредитования крупных инвестиционных проектов.

Кроме того, реализация проекта направлена на повышение эффективности управления рисками в банках, совершенствование механизмов внутреннего контроля, а также создание дополнительных условий для финансирования крупных инвестиционных проектов в горнодобывающей отрасли.

В частности, проект предусматривает:

  • совершенствование порядка проведения аудита иной информации с учетом риск-профиля финансовых организаций, что позволит повысить качество и эффективность аудиторских процедур, усилить систему внутреннего контроля и снизить операционные риски;
  • совершенствование подхода к расчету коэффициента максимального размера риска на одного заемщика (К3), направленное на расширение возможностей банков по финансированию крупных инвестиционных проектов в горнодобывающей отрасли.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 ноября.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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