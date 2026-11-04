Как изменят правила продажи товаров через маркетплейсы: поправки к доставке

В РК разработаны поправки для защиты прав потребителей. Одна из них требует от продавцов в сфере электронной коммерции сообщать полную информацию относительно срока годности товара и подтверждать ее документально. Иначе сделка недействительна, а продавцам грозит штраф, пишет Zakon.kz.

Сразу уточним, это пока не вступивший в силу (и даже не принятый) закон, а только законопроект, поступивший на рассмотрение депутатам, – "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав потребителей". Что же предлагается изменить?

Сейчас продавец (а равно изготовитель), реализуя товар, обязан предоставлять покупателю всю "необходимую и достоверную информацию:

о качестве и месте происхождения товара,

потребительских свойствах,

гарантийных обязательствах и порядке предъявления претензий,

способах и правилах использования продукции, ее хранения".

Эти требования содержатся как в Законе РК "О регулировании торговой деятельности" (выше процитирован пп. 3) пункта 1 статьи 31), так и Законе РК "О защите прав потребителей". Кроме того, продавец или изготовитель обязан "продавать товар надлежащего качества, отвечающий требованиям безопасности".

Проблема, однако, в том, что данные нормы распространяются лишь на "субъекты внутренней торговли", т.е. когда процесс купли-продажи ограничивается территорией РК. Электронная же коммерция, которая прочно вошла в нашу жизнь – когда товар, в том числе и заграничный, доставляют прямо до дома – выходит за эти рамки. Она формально не относится к внутренней торговле. При этом и в категорию внешней торговли она тоже не вписывается. Гибрид.

Другими словами, когда я покупаю в супермаркете, скажем, банку консервов с зеленым горошком, то могу, изучив этикетку, получить всю вышеперечисленную информацию. И принять решение, подходит ли продукт. Без этикетки со всеми данными – например, датой изготовления и сроком годности – товар просто не допустят на полку в приличный магазин.

Но если покупаю через маркетплейс, доступа к такой информации у меня нет. Даже если есть фото с этикеткой, последняя же не на конкретной консервной банке, которую мне доставят, расположена! И главное, что закон сейчас и не обязывает продавца (производителя) предоставлять на маркетплейсе ни сведения о безопасности, ни другую важную для потребителя информацию.

Ведь информация требует, в первую очередь, места, где она бы размещалась. В реальном магазине это торговое место или ярлыки-этикетки, буклеты и прочие сведения на материальных носителях (согласно пункту 2 статьи 32 Закона РК "О регулировании торговой деятельности"). В виртуальном магазине, на маркетплейсе такой инфраструктуры нет: фото – не сама вещь, а документ о соответствии не прилагается.

Точнее, технически возможность последнего обеспечить – не проблема. Но зачем, когда нет юридического обязательства? Поэтому, хотя некоторые продавцы по своему почину и размещают порой данные о характеристиках товара и стране происхождения, выкладывают видеоинструкции и т.п., все это факультативно. И, как следствие, не то, что надо знать покупателю, а лишь то, что выгодно продемонстрировать продавцу.

И вот теперь законодатель намерен сделать информационное сопровождение реализации товаров через маркетплейсы обязательным. Оговоримся, что пока не в полной мере. Но лишь в той части, которая касается сроков годности, хранения и срока службы товара.

Вот как звучит предлагаемая поправка (новая редакция пп. 2) пункта 1 статьи 29-1 Закона РК "О регулировании торговой деятельности) буквально:

"Продавец, адресующий от своего имени оферту в электронной форме, при осуществлении электронной торговли обязан... предоставить полную и достоверную информацию о порядке заключения договора и иную информацию, установленную статьей 32 Закона РК "О защите прав потребителей".

А упомянутая статья 32 как раз и посвящена срокам годности и хранения товара, которые изготовитель должен установить, а продавец – учитывать при реализации.

Другой важный момент – как это осуществить на практике.





"В целях защиты прав и законных интересов потребителей на электронных торговых площадках должна быть обеспечена инфраструктура для применения внутренних процедур по допуску продавцов (изготовителей, исполнителей) на электронную торговую площадку и заключения с ними договора по соблюдению требований по защите прав потребителей". Предлагаемое дополнение в статью 29-1 Закона РК "О регулировании торговой деятельности"

Таким образом и планируется организовать то самое "место" для ознакомления покупателей с необходимой, и что самое важное, "достоверной" информацией о товаре. Какой именно будет эта инфраструктура, пока, честно говоря, не совсем ясно. Но существенным условием является то, что у покупателя должен быть доступ ко всем данным о сроке годности именно того товара, который он покупает (возвращаясь к примеру с горошком – полная верифицированная электронная копия консервной банки определенной партии, ни больше ни меньше).

"Изготовитель (исполнитель) должен предупреждать потребителя об установленном сроке использования (сроке годности, службы) товара (результате работ, услуги) или его части, обязательных условиях его использования и возможных последствиях в случае их невыполнения, а также о необходимых действиях по окончании этого срока". Пункт 5 статьи 32 Закона РК "О защите прав потребителей"

И раз это становится требованием законодательства, то за его несоблюдение "субъектам электронной коммерции" грозят, скажем так, осложнения. Предпринимательская деятельность по продаже товаров (в том числе и через маркетплейсы) регулируется публичным договором, правилам которого посвящена статья 387 Гражданского кодекса. Так вот, пункт 5 статьи 387 ГК предлагается дополнить текстом следующего содержания:

"Условия публичного договора, не соответствующие требованиям, установленным законодательством РК о защите прав потребителей в части условий договора, нарушающих и (или) ущемляющих права потребителей, недействительны".

Это значит, помимо всего прочего, что если в описании к товару нет данных о сроке годности или он не соответствует действительности, маркетплейс не вправе будет допускать продавца, а если по каким-то причинам все-таки допустит, недействительной будет считаться уже сделка.

В данном случае стороной, виновной в совершении действий, вызвавших недействительность сделки, будут продавец и, вероятно, маркетплейс. И если с иском о признании сделки недействительной обратится покупатель, то суд может взыскать с них понесенные покупателем убытки (согласно пункту 4 статьи 157-1 ГК). А ведь речь, понятное дело, может идти не только о пресловутой банке горошка, но и, например, дорогой бытовой технике.

Кроме того, не предоставляя требуемую законом информацию, продавцы на электронных площадках нарушат (если поправки примут) ряд статей Кодекса РК об административных нарушениях, начиная со статьи 190 "Нарушения законодательства РК о защите прав потребителей" и заканчивая статьей 203 КоАП "Продажа товаров без документов".

И все-таки главное в данных изменениях – то, о чем пока не сказано. Весьма возможно, предлагаемые нормы – лишь пробный камень. И в скором будущем мы увидим, что к информированию покупателей о товарах на маркетплейсах станут, наконец, предъявлять абсолютно все те требования, что и в традиционной коммерции.