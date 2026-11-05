Национальная система видеомониторинга: новые правила работы с 2027 года
Цифровые ресурсы Национальной системы видеомониторинга (НСВМ) формируются с использованием объектов цифровой инфраструктуры в целях сбора, обработки и хранения видеоизображений, включая метаданные и цифровые данные, содержащие цифровые записи об инцидентах в НСВМ.
Участниками системы являются координатор (органы национальной безопасности), оператор (государственный орган или компания с преобладающим госучастием), администратор (государственная техническая служба), пользователи (спецслужбы, правоохранительные органы, МЧС и местные исполнительные органы) и сами абоненты.
Подключение абонентов к НСВМ
Подключение систем видеонаблюдения (СВН) к НСВМ осуществляется согласно категориям объектов, подлежащих обязательному подключению к НСВМ и графику подключения.
Местные исполнительные органы по согласованию с пользователями формируют график подключения и направляют его координатору в границах административно-территориальной единицы ежегодно до конца первого квартала.
После утверждения графика абонентам направляют уведомления о необходимости подключения СВН с требованием выполнить технические условия в срок до шести месяцев. Оператор в течение 10 дней проверяет соответствие национальному стандарту. При положительном прохождении проверки оператор выдает абоненту разрешение на подключение СВН и проводит технические работы.
После подключения СВН к НСВМ абонент и оператор в течение десяти рабочих дней подписывают акт подключения.
Информация о подключенных камерах вносится в специальный реестр. Также допускается добровольное подключение абонентов.
Как работает НСВМ
Сбор, обработка и хранение цифровых данных в НСВМ производятся с использованием цифровых объектов.
Срок хранения видеоизображений и метаданных – тридцать суток, информация об инцидентах, имеющих признаки нарушения общественного порядка, хранится двенадцать месяцев.
Для повышения эффективности применяется видеоаналитика — технология автоматизированного анализа видеопотока. Идентификация людей с ее помощью разрешена только на технологической платформе НСВМ и исключительно в целях обеспечения национальной безопасности и общественного порядка.
Программное обеспечение видеоаналитики работает в центрах обработки данных системы и на дополнительном оборудовании у абонентов.
Решение о монтаже дополнительного оборудования НСВМ принимается оператором с учетом количества видеокамер, пропускной способности имеющихся каналов связи и технической возможности СВН абонента.
Оператор обеспечивает круглосуточную работу системы, хранение данных, техническое обслуживание и взаимодействие с Национальным координационным центром кибербезопасности. При выявлении инцидентов кибербезопасности он обязан оперативно уведомлять Национальный координационный центр кибербезопасности.
Администратор управляет правами доступа пользователей, мониторит работоспособность инфраструктуры и контролирует кибербезопасность.
Пользователи обязаны соблюдать требования информационной безопасности и не передавать учетные записи третьим лицам.
Порядок получения цифровых данных из НСВМ
Для получения цифровых данных из НСВМ государственные органы в случаях, установленных законами РК, направляют координатору запрос, к которому прилагается цифровой носитель.
После получения запроса координатор в течение десяти рабочих дней проверяет наличие или отсутствие правовых оснований и направляет решение о предоставлении запрашиваемых цифровых данных оператору для их дальнейшего предоставления государственному органу. При отсутствии правовых оснований координатор направляет государственному органу мотивированный отказ в предоставлении запрашиваемых цифровых данных.
По решению координатора допускается подача запроса и получение ответа в цифровом формате.
Приказ вводится в действие с 3 января 2027 года.