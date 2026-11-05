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Право

Национальная система видеомониторинга: новые правила работы с 2027 года

Центр оперативного управления департамента полиции, центр оперативного управления ДП, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, правонарушители, телефон полиции, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 08:55 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Председатель Комитета национальной безопасности РК приказом от 28 октября 2026 года обновил Правила функционирования Национальной системы видеомониторинга, сообщает Zakon.kz.

Цифровые ресурсы Национальной системы видеомониторинга (НСВМ) формируются с использованием объектов цифровой инфраструктуры в целях сбора, обработки и хранения видеоизображений, включая метаданные и цифровые данные, содержащие цифровые записи об инцидентах в НСВМ.

Участниками системы являются координатор (органы национальной безопасности), оператор (государственный орган или компания с преобладающим госучастием), администратор (государственная техническая служба), пользователи (спецслужбы, правоохранительные органы, МЧС и местные исполнительные органы) и сами абоненты.

Подключение абонентов к НСВМ

Подключение систем видеонаблюдения (СВН) к НСВМ осуществляется согласно категориям объектов, подлежащих обязательному подключению к НСВМ и графику подключения.

Местные исполнительные органы по согласованию с пользователями формируют график подключения и направляют его координатору в границах административно-территориальной единицы ежегодно до конца первого квартала.

После утверждения графика абонентам направляют уведомления о необходимости подключения СВН с требованием выполнить технические условия в срок до шести месяцев. Оператор в течение 10 дней проверяет соответствие национальному стандарту. При положительном прохождении проверки оператор выдает абоненту разрешение на подключение СВН и проводит технические работы.

После подключения СВН к НСВМ абонент и оператор в течение десяти рабочих дней подписывают акт подключения.

Информация о подключенных камерах вносится в специальный реестр. Также допускается добровольное подключение абонентов.

Как работает НСВМ

Сбор, обработка и хранение цифровых данных в НСВМ производятся с использованием цифровых объектов.

Срок хранения видеоизображений и метаданных – тридцать суток, информация об инцидентах, имеющих признаки нарушения общественного порядка, хранится двенадцать месяцев.

Для повышения эффективности применяется видеоаналитика — технология автоматизированного анализа видеопотока. Идентификация людей с ее помощью разрешена только на технологической платформе НСВМ и исключительно в целях обеспечения национальной безопасности и общественного порядка.

Программное обеспечение видеоаналитики работает в центрах обработки данных системы и на дополнительном оборудовании у абонентов.

Решение о монтаже дополнительного оборудования НСВМ принимается оператором с учетом количества видеокамер, пропускной способности имеющихся каналов связи и технической возможности СВН абонента.

Оператор обеспечивает круглосуточную работу системы, хранение данных, техническое обслуживание и взаимодействие с Национальным координационным центром кибербезопасности. При выявлении инцидентов кибербезопасности он обязан оперативно уведомлять Национальный координационный центр кибербезопасности.

Администратор управляет правами доступа пользователей, мониторит работоспособность инфраструктуры и контролирует кибербезопасность.

Пользователи обязаны соблюдать требования информационной безопасности и не передавать учетные записи третьим лицам.

Порядок получения цифровых данных из НСВМ

Для получения цифровых данных из НСВМ государственные органы в случаях, установленных законами РК, направляют координатору запрос, к которому прилагается цифровой носитель.

После получения запроса координатор в течение десяти рабочих дней проверяет наличие или отсутствие правовых оснований и направляет решение о предоставлении запрашиваемых цифровых данных оператору для их дальнейшего предоставления государственному органу. При отсутствии правовых оснований координатор направляет государственному органу мотивированный отказ в предоставлении запрашиваемых цифровых данных.

По решению координатора допускается подача запроса и получение ответа в цифровом формате.

Приказ вводится в действие с 3 января 2027 года.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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