Утверждены правила равного доступа к ключевой мощности на оптовом рынке угля

Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК приказом от 29 октября 2026 года внес изменения и дополнения в Правила равного доступа к ключевой мощности, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены новой главой, которая определяет особенности предоставления равного доступа к ключевой мощности на рынке первичной оптовой реализации коммунально-бытового угля.

Так, в документе говорится, что производитель угля, занимающий доминирующее или монопольное положение на товарном рынке первичной оптовой реализации коммунально-бытового угля, является обладателем ключевой мощности.

Производитель угля реализует коммунально-бытовой уголь, за исключением доли, подлежащей обязательной реализации через товарные биржи, в соответствии с публичным договором, заключаемым на один год в цифровой системе с розничными реализаторами коммунально-бытового угля и прочими покупателями.

Розничным реализатором коммунально-бытового угля является покупатель, имеющий на праве собственности или иных законных основаниях железнодорожный тупик, технически оснащенный (весовая техника, погрузочно-разгрузочный транспорт) и имеющий возможность хранения и отгрузки угля и реализации населению для личного пользования.

Перечень покупателей коммунально-бытового угля размещается на сайте уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сфере угольной промышленности.

Цифровая система создается для цифровизации договорных отношений между производителями угля и розничными реализаторами коммунально-бытового угля, а также прочими покупателями.

Цифровая система обеспечивает:

заключение договоров между производителями угля и розничными реализаторами коммунально-бытового угля, а также прочими покупателями;

размещение информации о заключенных договорах, включая объемы и цены;

прием заявок.

Условия, в том числе стоимость коммунально-бытового угля, определяется производителем угля самостоятельно.

Производитель угля ежегодно не позднее 1 сентября года, предшествующего году поставки, размещает в цифровой системе:

информацию о планируемых объемах поставок коммунально-бытового угля на внутренний рынок на следующий производственный год с помесячной разбивкой, а также с указанием фракции угля и базиса поставки;

при продаже угля в течение текущего года информацию о планируемых объемах поставок коммунально-бытового угля на внутренний рынок на определенный им период с помесячной разбивкой, а также с указанием фракции угля и базиса;

публичный договор;

цену коммунально-бытового угля.

Для заключения публичного договора с производителем угля, розничный реализатор коммунально-бытового угля и прочие покупатели подают заявку не позднее 1 октября года, предшествующего году поставки, в цифровой системе.

К заявке следует приложить:

копии свидетельства или справки о государственной регистрации/перерегистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя;

сведения о запрашиваемых объемах коммунально-бытового угля с помесячной разбивкой и указанием фракции угля;

сведения о наличии статуса розничного реализатора коммунально-бытового угля.

Оператор цифровой системы для рассмотрения и приема заявок в течение 3 рабочих дней со дня получения посредством цифровой системы заявки проверяет представленные материалы на соответствие.

Оператор цифровой системы при рассмотрении заявок от розничных реализаторов коммунально-бытового угля проверяет их статус путем сверки с перечнем розничных реализаторов (покупателей) коммунально-бытового угля.

В случае необходимости Оператор цифровой системы направляет заявку на доработку, указывая на необходимость предоставления документов или сведений.

Розничные реализаторы коммунально-бытового угля и прочие покупатели, чьи заявки были направлены на доработку, имеют право доработать и направить их посредством цифровой системы повторно в течение 5 рабочих дней.

Заявки рассматриваются Оператором цифровой системы в порядке убывающей приоритетности:

заявки розничных реализаторов коммунально-бытового угля для нужд населения;

заявки прочих покупателей коммунально-бытового угля.

Оператор цифровой системы обеспечивает полное удовлетворение заявок розничных реализаторов коммунально-бытового угля.

При превышении спроса со стороны розничных реализаторов коммунально-бытового угля, Оператор цифровой системы на основе информации уполномоченного органа об объемах потребности на коммунально-бытовой уголь в региональном разрезе и по месячной разбивке реализует коммунально-бытовой уголь пропорционально по регионам в зависимости от их объемов потребности.

В случае превышения спроса в регионе заявки удовлетворяются равномерно среди розничных реализаторов данного региона.

Производитель угля на основе информации Оператора цифровой системы о распределении коммунально-бытового угля направляет подписанные проекты договоров розничным реализаторам коммунально-бытового угля не позднее 15 октября года, предшествующего году поставки, посредством цифровой системы. Договоры должны быть подписаны розничными реализаторами коммунально-бытового угля в течение 5 рабочих дней с момента получения.

В случае наличия нереализованного объема коммунально-бытового угля производитель угля реализует невостребованный объем коммунально-бытового угля по своему усмотрению по прямым договорам.

Производитель угля на основе информации Оператора цифровой системы о распределении коммунально-бытового угля среди прочих покупателей направляет подписанные проекты договоров прочим покупателям коммунально-бытового угля не позднее 10 ноября года, предшествующего году поставки, посредством цифровой системы. Договоры должны быть подписаны прочими покупателями коммунально-бытового угля в течение 5 рабочих дней с момента получения.

Минимальная и кратная норма объема реализации для заключения договора должна составлять вагонную норму.

Производитель угля заключает договор с розничными реализаторами коммунально-бытового угля и прочими покупателями в соответствии с публичным договором.

Производитель угля размещает в цифровой системе сведения об объемах реализации и ценах коммунально-бытового угля с указанием покупателей в помесячной разбивке на следующий производственный год не позднее 1 декабря года, предшествующего году поставки.

Помимо этого, в правила внесены другие изменения.

Приказ вводится в действие с 3 января 2027 года.