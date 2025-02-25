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Право

В Казахстане обновили порядок распределения нефтепродуктов между приобретателями

АЗС, бензоколонка, заправка, бензин, автозаправка, цены на бензин, стоимость бензина , фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 11:42 Фото: Zakon.kz
Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК приказом от 20 февраля 2025 года внес изменения в Правила равного доступа к ключевой мощности, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложен порядок распределения объемов нефтепродуктов между приобретателями нефтепродуктов.

Он осуществляется в следующей последовательности.

При реализации бензина и дизельного топлива:

  • поставщикам нефтепродуктов для производителей сельскохозяйственной продукции в периоды весенне-полевых и уборочных работ;
  • субъектам рынка, входящим в группу лиц поставщика нефти для розничной реализации через стационарные автозаправочные станции, единому оператору по поставке нефтепродуктов в пределах объемов, необходимых для реализации специального права;
  • субъектам рынка, приобретающим нефтепродукты в объемах, минимальный уровень которых устанавливается поставщиками нефти по согласованию с антимонопольным органом, для розничной реализации через стационарные автозаправочные станции;
  • субъектам рынка, приобретающим нефтепродукты для реализации бензанола, произведенного путем компаундирования бензина, по которому уплачен акциз, и биоэтанола отечественного производства, или приобретающим нефтепродукты для их розничной реализации через стационарные автозаправочные станции, реализующим самостоятельно либо через их дочерние организации программы, предусматривающие инвестиции в развитие придорожного сервиса, на условиях:

- согласования инвестиционной программы со сроком реализации не более пяти лет с уполномоченным органом, осуществляющим регулирование соответствующей отрасли, и антимонопольным органом;

- ежегодного предоставления государственным органам информации об исполнении инвестиционной программы не позднее месяца, следующего за отчетным периодом;

- расторжения договора купли-продажи нефтепродуктов в случаях непредоставления информации или неисполнения инвестиционной программы;

  • субъекты рынка, владеющие на праве собственности или на иных законных основаниях базой нефтепродуктов и/или резервуаром на базе нефтепродуктов;
  • иные субъекты рынка.

При реализации бензина и дизельного топлива:

  • отечественные авиакомпании на объемы пассажирских перевозок во внутриреспубликанском сообщении, единый оператор по поставке нефтепродуктов, на объемы реализации, связанные с основной деятельностью;
  • отечественные авиакомпании на объемы грузовых перевозок во внутриреспубликанском сообщении;
  • розничный реализатор нефтепродуктов;
  • оптовый поставщик нефтепродуктов;
  • иные субъекты рынка. 

Приказ вводится в действие с 25 февраля 2025 года.

Ранее мы рассказали, что монополисты смогут вносить изменения в нацпроект по модернизации энергетического и коммунального секторов.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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