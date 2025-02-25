В Казахстане обновили порядок распределения нефтепродуктов между приобретателями
В частности, в новой редакции изложен порядок распределения объемов нефтепродуктов между приобретателями нефтепродуктов.
Он осуществляется в следующей последовательности.
При реализации бензина и дизельного топлива:
- поставщикам нефтепродуктов для производителей сельскохозяйственной продукции в периоды весенне-полевых и уборочных работ;
- субъектам рынка, входящим в группу лиц поставщика нефти для розничной реализации через стационарные автозаправочные станции, единому оператору по поставке нефтепродуктов в пределах объемов, необходимых для реализации специального права;
- субъектам рынка, приобретающим нефтепродукты в объемах, минимальный уровень которых устанавливается поставщиками нефти по согласованию с антимонопольным органом, для розничной реализации через стационарные автозаправочные станции;
- субъектам рынка, приобретающим нефтепродукты для реализации бензанола, произведенного путем компаундирования бензина, по которому уплачен акциз, и биоэтанола отечественного производства, или приобретающим нефтепродукты для их розничной реализации через стационарные автозаправочные станции, реализующим самостоятельно либо через их дочерние организации программы, предусматривающие инвестиции в развитие придорожного сервиса, на условиях:
- согласования инвестиционной программы со сроком реализации не более пяти лет с уполномоченным органом, осуществляющим регулирование соответствующей отрасли, и антимонопольным органом;
- ежегодного предоставления государственным органам информации об исполнении инвестиционной программы не позднее месяца, следующего за отчетным периодом;
- расторжения договора купли-продажи нефтепродуктов в случаях непредоставления информации или неисполнения инвестиционной программы;
- субъекты рынка, владеющие на праве собственности или на иных законных основаниях базой нефтепродуктов и/или резервуаром на базе нефтепродуктов;
- иные субъекты рынка.
При реализации бензина и дизельного топлива:
- отечественные авиакомпании на объемы пассажирских перевозок во внутриреспубликанском сообщении, единый оператор по поставке нефтепродуктов, на объемы реализации, связанные с основной деятельностью;
- отечественные авиакомпании на объемы грузовых перевозок во внутриреспубликанском сообщении;
- розничный реализатор нефтепродуктов;
- оптовый поставщик нефтепродуктов;
- иные субъекты рынка.
Приказ вводится в действие с 25 февраля 2025 года.
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