Платный участок дороги на республиканской трассе Кандыагаш – Макат стал длиннее

Приказом и. о. министра транспорта от 28 октября 2026 года внесены изменения в части использования автомобильной дороги (участка) общего пользования республиканского значения Кандыагаш – Макат на платной основе, сообщает Zakon.kz.

Так, установлено, что участок Актобе – Кандыагаш – Макат автомобильной дороги общего пользования республиканского значения II категории Актобе – Кандыагаш – Доссор – Атырау – граница Российской Федерации (пропускной пункт Курмангазы) используется на платной основе.

Проезд может осуществляться по альтернативной дороге: автомобильная дорога республиканского значения Актобе – Уральск – Атырау – Макат.

Начальный пункт платной дороги (участка) – км 11, конечный пункт платной дороги (участка) – км 480+525". Протяженность платной дороги (участка) – 469,525 км.

Ранее платная дорога начиналась с 100 км. Протяженность платного участка составляла 380 км 525 метров.

В Министерстве транспорта отметили, что ввод платы будет дифференцированным. На отрезке с 11-го по 87-й километр проезд станет платным для всех видов транспорта, включая легковые автомобили. На участке с 87-го по 100-й километр автодороги "Актобе – Кандыагаш", а также на остальном протяжении трассы "Кандыагаш – Макат" плата будет взиматься только с автобусов и грузовых автомобилей.

Теперь оплата составит за весь участок:

легковые автомобили – постоплата 0,0639 МРП ( 276 тенге ), предоплата 0,0554 МРП ( 239 тенге ).

), предоплата 0,0554 МРП ( ). автобусы до 16 мест и грузовые автомобили до 2,5 т – 0,7179/ 0,6114 МРП ( 3 105/2 644 тенге );

); автобусы до 32 мест и грузовые автомобили до 5,5 т – 1,4465/ 1,2313 МРП ( 6 256/5 325 тенге );

); автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили до 10 т– 2,1686/ 1,8427 МРП ( 9 379/7 970 тенге );

); грузовые автомобили от 10 до 15 т – 2,8972/ 2,4626 МРП ( 12 530/10 560 тенге );

); грузовые автомобили свыше 15 т, включая седельные тягачи с прицепами, – 3,6172/ 3,0761 МРП (15 644/13 304 тенге).

Абонентская плата за один месяц для легковых авто не предусмотрена, для остального транспорта составит от 1 до 5 МРП, в зависимости от его грузоподъемности.

Абонентская плата на год для легковых авто составит 1 МРП (4 325 тенге), для остального транспорта – от 12 до 60 МРП, в зависимости от его грузоподъемности.

Приказ вводится в действие с 15 ноября 2026 года.