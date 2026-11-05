#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+10°
$
452.91
509.43
5.53
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+10°
$
452.91
509.43
5.53
Право

Платный участок дороги на республиканской трассе Кандыагаш – Макат стал длиннее

Участок платной дороги Кандыагаш-Макат, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 10:26 Фото: Министерство транспорта РК
Приказом и. о. министра транспорта от 28 октября 2026 года внесены изменения в части использования автомобильной дороги (участка) общего пользования республиканского значения Кандыагаш – Макат на платной основе, сообщает Zakon.kz.

Так, установлено, что участок Актобе – Кандыагаш – Макат автомобильной дороги общего пользования республиканского значения II категории Актобе – Кандыагаш – Доссор – Атырау – граница Российской Федерации (пропускной пункт Курмангазы) используется на платной основе.

Проезд может осуществляться по альтернативной дороге: автомобильная дорога республиканского значения Актобе – Уральск – Атырау – Макат.

Начальный пункт платной дороги (участка) – км 11, конечный пункт платной дороги (участка) – км 480+525". Протяженность платной дороги (участка) – 469,525 км.

Ранее платная дорога начиналась с 100 км. Протяженность платного участка составляла 380 км 525 метров.

В Министерстве транспорта отметили, что ввод платы будет дифференцированным. На отрезке с 11-го по 87-й километр проезд станет платным для всех видов транспорта, включая легковые автомобили. На участке с 87-го по 100-й километр автодороги "Актобе – Кандыагаш", а также на остальном протяжении трассы "Кандыагаш – Макат" плата будет взиматься только с автобусов и грузовых автомобилей.

Теперь оплата составит за весь участок:

  • легковые автомобили – постоплата 0,0639 МРП (276 тенге), предоплата 0,0554 МРП (239 тенге).
  • автобусы до 16 мест и грузовые автомобили до 2,5 т – 0,7179/ 0,6114 МРП (3 105/2 644 тенге);
  • автобусы до 32 мест и грузовые автомобили до 5,5 т – 1,4465/ 1,2313 МРП (6 256/5 325 тенге);
  • автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили до 10 т– 2,1686/ 1,8427 МРП (9 379/7 970 тенге);
  • грузовые автомобили от 10 до 15 т – 2,8972/ 2,4626 МРП (12 530/10 560 тенге);
  • грузовые автомобили свыше 15 т, включая седельные тягачи с прицепами, – 3,6172/ 3,0761 МРП (15 644/13 304 тенге).

Абонентская плата за один месяц для легковых авто не предусмотрена, для остального транспорта составит от 1 до 5 МРП, в зависимости от его грузоподъемности.

Абонентская плата на год для легковых авто составит 1 МРП (4 325 тенге), для остального транспорта – от 12 до 60 МРП, в зависимости от его грузоподъемности.

Приказ вводится в действие с 15 ноября 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
Читайте также
Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда
12:59, 14 мая 2025
Еще одна дорога станет платной с 24 мая 2025 года
Платная дорога, платный проезд, автомобили, грузовые машины, шлагбаумы, трасса
11:23, 16 января 2025
Еще один участок республиканской автодороги станет платным
Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда
10:02, 30 июня 2026
Увеличена протяженность платной дороги в районе Балхаша
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ислам Махачев
11:28, Сегодня
Ислам Махачев отказался от титульного боя за один день до анонса: версия Даны Уайта
Sportskeeda спрогнозировал исход матча &quot;Кайрата&quot; с &quot;Аталантой&quot; в Лиге чемпионов
10:57, Сегодня
Sportskeeda спрогнозировал исход матча "Кайрата" с "Аталантой" в Лиге чемпионов
Мирра Андреева и Кончита Мартинес позируют
10:38, Сегодня
"Я немного потеряла уважение к ней": Пегула призвала Андрееву быть скромнее
Пётр Ян и Мераб Двалишвили
10:20, Сегодня
Пётр Ян попросил Мераба Двалишвили почитать немного книжек после победы на UFC 333
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: