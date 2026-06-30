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Право

Увеличена протяженность платной дороги в районе Балхаша

Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 10:02 Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра транспорта от 23 июня 2026 года внесены изменения в приказ об использовании автомобильной дороги (участка) общего пользования республиканского значения Балхаш – Бурылбайтал на платной основе, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменено название приказа – об использовании автомобильной дороги (участка) общего пользования республиканского значения Караганда – Балхаш – Бурылбайтал на платной основе. Добавлен город Караганда.

Также уточняется, что участок Караганда – Балхаш – Бурылбайтал автомобильной дороги общего пользования республиканского значения I-б категории Астана – Караганда (с обходом) – Алматы используется на платной основе.

Проезд может осуществляться по альтернативной дороге республиканского значения Караганда – Каркаралинск – Аягоз, областного значения Аягоз – Тансык – Актогай – Лепсы – Матай – Мулалы – Уштобе, республиканского значения Коктал – Чунджа – Кокпек – Алматы – Курты – Конаев, областного значения Курты – Баканас – Топар – Каншенгель.

Начальный пункт платной дороги (участка) – км 247+700, конечный пункт платной дороги (участка) – км 215. Протяженность платной дороги – 645,64 км. Ранее платным был участок 91 км.

Ставки платы за проезд по платной автомобильной дороге за весь маршрут:

  • легковые авто – постоплата 0,5413 МРП (2340 тенге), предоплата 0,4691 МРП (2028 тенге);
  • автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 т – 5 931 тенге (постоплата), 5 072 тенге (предоплата);
  • автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т – 11 706 тенге (постоплата), 9 989 тенге (предоплата);
  • автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т – 17 559 тенге (постоплата), 14 905 тенге (предоплата);
  • грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т – 23 568 тенге (постоплата), 20 056 тенге (предоплата);
  • грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепам, седельные тягачи – 29 343 тенге (постоплата), 24 972 тенге (предоплата).

Также предусмотрена абонентская плата за месяц (кроме легковых авто) от 2 до 10 МРП, в зависимости от грузоподъемности авто, и годовой абонемент.

Для легковых авто он составит 1 МРП, для грузовых авто – от 20 до 100 МРП.

1 МРП в 2026 году составляет 4325 тенге.

Приказ вводится в действие с 10 июля 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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