Конституционный суд: Неустранимые сомнения в виновности лица должны толковаться в его пользу

В Конституционный суд поступило обращение о проверке на соответствие Конституции части 3-й статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, закрепляющей правило о толковании неустранимых сомнений в виновности подозреваемого, обвиняемого и подсудимого в их пользу, сообщает Zakon.kz.

Поводом для обращения стало осуждение заявителя за присвоение или растрату вверенного чужого имущества и мошенничество.

По мнению заявителя, понятие "неустранимые сомнения", используемое в УПК, сужает конституционную гарантию толкования в пользу обвиняемого любых сомнений в его виновности и тем самым ограничивает действие принципа презумпции невиновности.

Конституционный суд отметил, что данный вопрос ранее рассматривался органом конституционного контроля. В нормативном постановлении от 26 июня 2003 года была сформулирована правовая позиция о соотношении конституционного требования толкования любых сомнений в пользу обвиняемого и понятия "неустранимые сомнения", закрепленного в уголовно-процессуальном законодательстве.

"Согласно указанной позиции, в пользу обвиняемого толкуются сомнения, которые не удалось устранить после принятия органом, ведущим уголовный процесс, всех предусмотренных законом мер. Следовательно, понятие "неустранимые сомнения" не противоречит конституционной гарантии презумпции невиновности", - пояснили в КС.

Конституционный суд подчеркнул, что соответствующие положения действующего УПК по существу сохраняют ранее проверенное правовое регулирование. Соответственно, нормативные постановления органа конституционного контроля сохраняют юридическую силу в части, не противоречащей Конституции.