Утверждены правила мониторинга реализации стратегий развития наукограда

Министр науки и высшего образования приказом от 30 октября 2026 года утвердил Правила проведения мониторинга реализации стратегий развития наукограда и научно-технологического парка, сообщает Zakon.kz.

Мониторинг реализации стратегий развития проводится в целях оценки хода реализации стратегий развития, достижения предусмотренных ими целевых индикаторов и подготовки предложений по совершенствованию реализации стратегий.

Первый мониторинг проводится по истечении одного года с момента присвоения статуса наукограда и научно-технологического парка по итогам реализации стратегий развития. Последующие мониторинги проводятся ежегодно.

При проведении мониторинга в рамках ежегодной оценки хода реализации стратегий развития управляющие компании наукограда и научно-технологического парка по запросу субъекта мониторинга представляют следующие документы в срок, установленный в запросе субъекта мониторинга, но не менее 15 рабочих дней со дня его получения:

отчет о реализации стратегий развития;

сведения о ходе реализации стратегий развития.

Представляемые документы и сведения подтверждаются документами или данными государственных цифровых систем, статистической отчетностью, а также документами, подтверждающими достоверность представленных сведений и соответствие фактическим результатам реализации стратегий развития.

Субъект мониторинга рассматривает представленные документы в течение 30 рабочих дней со дня их поступления.

При необходимости запроса дополнительных сведений срок проведения мониторинга продлевается не более чем на 15 рабочих дней путем направления уведомлений управляющим компаниям.

По итогам мониторинга субъект мониторинга в течение пяти рабочих дней со дня завершения рассмотрения представленных документов оформляет заключение.

В заключении указываются результаты оценки реализации мероприятий стратегий развития, достижения целевых индикаторов, предусмотренных стратегией развития, выявленные отклонения и степень реализации стратегий развития.

Степень реализации стратегий развития определяется на основании результатов выполнения мероприятий и достижения целевых индикаторов, предусмотренных стратегией развития, с учетом следующих критериев:

высокая – выполнено не менее 80% мероприятий стратегий развития и достигнуто не менее 80% целевых индикаторов, предусмотренных стратегией развития;

– выполнено не менее 80% мероприятий стратегий развития и достигнуто не менее 80% целевых индикаторов, предусмотренных стратегией развития; достаточная – выполнено от 60 до 79% мероприятий стратегий развития включительно и достигнуто от 60 до 79% целевых индикаторов, предусмотренных стратегией развития, включительно;

– выполнено от 60 до 79% мероприятий стратегий развития включительно и достигнуто от 60 до 79% целевых индикаторов, предусмотренных стратегией развития, включительно; удовлетворительная – выполнено от 40 до 59% мероприятий стратегий развития включительно и достигнуто от 40 до 59% целевых индикаторов, предусмотренных стратегией развития, включительно;

– выполнено от 40 до 59% мероприятий стратегий развития включительно и достигнуто от 40 до 59% целевых индикаторов, предусмотренных стратегией развития, включительно; неудовлетворительная – выполнено менее 40% мероприятий стратегий развития или достигнуто менее 40% целевых индикаторов, предусмотренных стратегией развития.

При определении степени реализации стратегий развития учитываются результаты, достигнутые за отчетный период мониторинга.

Заключение по итогам мониторинга направляется субъектом мониторинга в уполномоченный орган в области науки, в отраслевой уполномоченный орган, к компетенции которого относится соответствующая отрасль наукограда или научно-технологического парка, в местный исполнительный орган соответствующей административно-территориальной единицы в течение пяти рабочих дней со дня оформления заключения.

Информация о результатах мониторинга размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа в области науки, за исключением сведений, составляющих государственные секреты, коммерческую и иную охраняемую законом тайну.

Как отмечается, результаты мониторинга, в том числе получение по итогам мониторинга неудовлетворительной степени реализации стратегий развития, а также недостижение в течение пяти лет результатов, предусмотренных стратегией развития, являются основанием досрочной утраты статуса наукограда и научно-технологического парка.

Приказ вводится в действие с 15 ноября 2026 года.