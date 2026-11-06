Обновлены правила централизованного управления сетями телекоммуникаций

Председатель Комитета национальной безопасности приказом от 30 октября 2026 года утвердил в новой редакции Правила функционирования системы централизованного управления сетями телекоммуникаций Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Действие правил распространяется на сети телекоммуникаций, составляющие единую сеть телекоммуникаций РК.

Правилами определено понятие:

система централизованного управления сетями телекоммуникаций Республики Казахстан (система управления) – комплекс организационно-технических мероприятий по формированию управляющих параметров и контролю за их исполнением, включающий в себя аппаратно-программный комплекс и каналы связи для централизованного управления сетями телекоммуникаций.

Взаимодействие операторов междугородной или международной связи с зарубежными операторами связи осуществляется только через систему управления.

Операторы спутниковой связи обеспечивают соединение абонентского устройства спутниковой связи с наземной станцией оператора спутниковой связи, находящейся на территории РК и присоединенной к единой сети телекоммуникаций РК.

При соединении абонентского устройства спутниковой связи с наземными станциями иностранного оператора, находящимися на территории иностранного государства, исходящий трафик абонентского устройства спутниковой связи перенаправляется на наземную станцию оператора спутниковой связи, находящуюся на территории РК, через защищенные каналы связи, проходящие через зарегистрированную международную точку стыка.

Однако данные условия организации спутниковой связи не распространяются на пилотные проекты с использованием сетей связи с применением негеостационарных спутников, реализация которых осуществляется в порядке и на условиях, установленных законодательством РК.

Операторы междугородной, международной и сотовой связи вводят свои сети в эксплуатацию только после присоединения к системе управления. Интернет-трафик абонентов столицы, областей и городов республиканского значения должен проходить через соответствующие узлы системы. При отсутствии технической возможности допускается маршрутизация через узел другого региона по согласованию с Государственной технической службой (ГТС).

Аналогичные требования действуют для хостинг-провайдеров и операторов, подключающих кэширующие серверы контента онлайн-платформ: трафик к таким ресурсам также должен проходить через узлы системы управления. Операторы, не подключенные к системе, осуществляют межрегиональный пропуск интернет-трафика через сети операторов, уже присоединенных к ней.

Как работают международные точки стыка

Оператор международной связи РК для соединения своей международной коммутационной станции с международной коммутационной станцией зарубежного оператора связи организует международную точку стыка.

Международные точки стыка подлежат обязательной регистрации в Государственной технической службе (ГТС). Оператор подает заявление, после чего в течение 10 рабочих дней получает регистрационный номер и может запускать международную точку стыка в эксплуатацию. Изменения емкости или расформирование международной точки стыка также требуют предварительного уведомления не менее чем за 10 рабочих дней.

Ввод сетей связи в эксплуатацию

Для присоединения к системе операторы и хостинг-провайдеры подают заявление, получают в течение 15 рабочих дней технические условия в ГТС. Далее в течение 30 календарных дней проводят необходимые работы, после чего проходят оценку соответствия.

Оценка компонентов обработки трафика проводится путем изучения документации, осмотра оборудования, проверки его работоспособности, взаимодействия с компонентом управления и отказоустойчивости, а также тестирования программного обеспечения с использованием тестового трафика.

Оценка серверного помещения проводится путем изучения представленной документации, осмотра помещения и оценки состояния и работы систем, обеспечивающих необходимые условия для размещения и работы компонента обработки трафика.

По результатам оценки составляется акт оценки соответствия. В случае успешной оценки заключается договор на предоставление портовой емкости.

Также правилами установлен порядок предоставления операторами связи и хостинг-провайдерами линий и каналов связи, необходимых для обеспечения функционирования системы управления.

Приказ вводится в действие с 15 ноября.