В Казахстане продлили запрет на вывоз маточного поголовья коров и овец
Фото: primeminister.kz
Министр сельского хозяйства и министр финансов подписали совместный приказ от 3 ноября 2026 года "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных", сообщает Zakon.kz.
В тексте говорится:
Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан, в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза маточного поголовья крупного рогатого скота и маточного поголовья мелкого рогатого скота.
Министерству сельского хозяйства РК поручено в установленном законодательством порядке информировать о принятых мерах Евразийскую экономическую комиссию.
Приказ введен в действие с 5 ноября.
Поясняется, что меры направлены на сохранение репродуктивного стада и исключение экспорта коров и овец.
Мы сообщали, что предыдущий запрет на экспорт скота был введен 12 апреля 2026 года.
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