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Право

В Казахстане продлили запрет на вывоз маточного поголовья коров и овец

Корова, коровы, крупный рогатый скот, скотоводство, фермерское хозяйство, животноводство, пастбище, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 10:22 Фото: primeminister.kz
Министр сельского хозяйства и министр финансов подписали совместный приказ от 3 ноября 2026 года "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных", сообщает Zakon.kz.

В тексте говорится:

Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан, в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза маточного поголовья крупного рогатого скота и маточного поголовья мелкого рогатого скота.

Министерству сельского хозяйства РК поручено в установленном законодательством порядке информировать о принятых мерах Евразийскую экономическую комиссию.

Приказ введен в действие с 5 ноября.

Поясняется, что меры направлены на сохранение репродуктивного стада и исключение экспорта коров и овец.

Мы сообщали, что предыдущий запрет на экспорт скота был введен 12 апреля 2026 года.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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