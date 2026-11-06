Стандарт оказания услуг в центрах активного долголетия утвердили в РК
Центр активного долголетия является организацией дневного пребывания, деятельность которой направлена на поддержание активного образа жизни, социальной вовлеченности, профилактику одиночества, сохранение навыков, формирование новых посильных навыков социально-бытовой и трудовой деятельности, повышение качества жизни и создание условий для участия граждан пенсионного возраста в общественной, культурной, образовательной, оздоровительной и иной деятельности.
Центры активного долголетия организовывают и проводят профилактические, информационно-разъяснительные и оздоровительные мероприятия, не относящиеся к медицинской деятельности.
Как отмечается, участие граждан пенсионного возраста в деятельности центра активного долголетия осуществляется на добровольной основе, в дневное время, с учетом их интересов, состояния здоровья, уровня мобильности, потребностей и предпочтений.
Приоритетное участие в мероприятиях Центра может предоставляться:
- одиноко проживающим гражданам пенсионного возраста;
- гражданам пенсионного возраста, нуждающимся в социальной активности и общении;
- гражданам пенсионного возраста, находящимся в риске социальной изоляции;
- гражданам пенсионного возраста, желающим участвовать в оздоровительных, образовательных, культурно-досуговых, творческих, волонтерских и иных мероприятиях.
Прием в Центр осуществляется на основании заявления с предоставлением следующих документов:
- документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов;
- пенсионное удостоверение по региональному месту регистрации, либо иной документ, подтверждающий право на получение пенсионных выплат или статус пенсионера;
- контактные данные получателя услуг или родственника, законного представителя или иного лица для связи в экстренных случаях;
- медицинская справка формы № 027/у "Справка о состоянии/не состоянии на динамическом наблюдении";
- справка из психоневрологической организации.
Режим работы Центра, расписание занятий, внутренний распорядок, перечень мероприятий, контактные данные ответственных лиц размещаются в доступном для получателей услуг месте.
Указывается, что при взаимодействии с получателями услуг работники Центра проявляют корректность, не допускают фактов грубости, унижения чести и достоинства, бестактности и поведения, не соответствующего нормам этики, своими действиями и поведением не дают оснований для критики со стороны получателей услуг.
Получатели услуг:
- добровольно посещают Центр;
- получают информацию о перечне мероприятий, расписании занятий и условиях участия;
- выбирают мероприятия с учетом своих интересов, состояния здоровья и возможностей;
- получают уважительное и доброжелательное отношение;
- могут отказаться от участия в отдельных мероприятиях;
- могут обратиться к работникам Центра по вопросам деятельности Центра;
- могут вносить предложения по улучшению деятельности Центра;
- могут подать обращения, замечания и отзывы.
Требования к безопасности:
- обязательный контроль артериального давления при начале оздоровительно-профилактических занятий и поступлении жалоб или после болезни, до и после занятий;
- использовать нескользящую обувь и одежду, не ограничивающую движения.
Оказание услуг в Центре прекращается в случаях:
- добровольного отказа получателя услуг от посещения Центра по письменному заявлению получателей услуг;
- смерти получателя услуг;
- утраты способности к самообслуживанию и самостоятельному передвижению;
- систематического нарушения (более трех раз) внутреннего распорядка Центра;
- совершения действий, создающих угрозу жизни и здоровью других получателей услуг, работников или волонтеров Центра;
- отсутствия связи Центра с получателем услуг более одного месяца. Срок отсутствия связи исчисляется со дня, следующего за днем последнего посещения Центра либо последнего подтвержденного контакта с получателем услуг, в зависимости от того, какая из указанных дат наступила позднее;
- ухудшения состояния здоровья или необходимости постоянного ухода.
При прекращении посещения по основаниям, связанным с ухудшением состояния здоровья или необходимостью постоянного ухода, Центр информирует получателя услуг о возможности обращения в соответствующие организации социальной защиты, здравоохранения или иные компетентные организации.
Приказ вводится в действие с 16 ноября 2026 года.