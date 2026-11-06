Стандарт оказания услуг в центрах активного долголетия утвердили в РК

Министр труда и социальной защиты населения приказом от 30 октября 2026 года утвердил Стандарт оказания услуг в центрах активного долголетия, сообщает Zakon.kz.

Центр активного долголетия является организацией дневного пребывания, деятельность которой направлена на поддержание активного образа жизни, социальной вовлеченности, профилактику одиночества, сохранение навыков, формирование новых посильных навыков социально-бытовой и трудовой деятельности, повышение качества жизни и создание условий для участия граждан пенсионного возраста в общественной, культурной, образовательной, оздоровительной и иной деятельности.

Центры активного долголетия организовывают и проводят профилактические, информационно-разъяснительные и оздоровительные мероприятия, не относящиеся к медицинской деятельности.

Как отмечается, участие граждан пенсионного возраста в деятельности центра активного долголетия осуществляется на добровольной основе, в дневное время, с учетом их интересов, состояния здоровья, уровня мобильности, потребностей и предпочтений.

Приоритетное участие в мероприятиях Центра может предоставляться:

одиноко проживающим гражданам пенсионного возраста;

гражданам пенсионного возраста, нуждающимся в социальной активности и общении;

гражданам пенсионного возраста, находящимся в риске социальной изоляции;

гражданам пенсионного возраста, желающим участвовать в оздоровительных, образовательных, культурно-досуговых, творческих, волонтерских и иных мероприятиях.

Прием в Центр осуществляется на основании заявления с предоставлением следующих документов:

документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов;

пенсионное удостоверение по региональному месту регистрации, либо иной документ, подтверждающий право на получение пенсионных выплат или статус пенсионера;

контактные данные получателя услуг или родственника, законного представителя или иного лица для связи в экстренных случаях;

медицинская справка формы № 027/у "Справка о состоянии/не состоянии на динамическом наблюдении";

справка из психоневрологической организации.

Режим работы Центра, расписание занятий, внутренний распорядок, перечень мероприятий, контактные данные ответственных лиц размещаются в доступном для получателей услуг месте.

Указывается, что при взаимодействии с получателями услуг работники Центра проявляют корректность, не допускают фактов грубости, унижения чести и достоинства, бестактности и поведения, не соответствующего нормам этики, своими действиями и поведением не дают оснований для критики со стороны получателей услуг.

Получатели услуг:

добровольно посещают Центр;

получают информацию о перечне мероприятий, расписании занятий и условиях участия;

выбирают мероприятия с учетом своих интересов, состояния здоровья и возможностей;

получают уважительное и доброжелательное отношение;

могут отказаться от участия в отдельных мероприятиях;

могут обратиться к работникам Центра по вопросам деятельности Центра;

могут вносить предложения по улучшению деятельности Центра;

могут подать обращения, замечания и отзывы.

Требования к безопасности:

обязательный контроль артериального давления при начале оздоровительно-профилактических занятий и поступлении жалоб или после болезни, до и после занятий;

использовать нескользящую обувь и одежду, не ограничивающую движения.

Оказание услуг в Центре прекращается в случаях:

добровольного отказа получателя услуг от посещения Центра по письменному заявлению получателей услуг;

смерти получателя услуг;

утраты способности к самообслуживанию и самостоятельному передвижению;

систематического нарушения (более трех раз) внутреннего распорядка Центра;

совершения действий, создающих угрозу жизни и здоровью других получателей услуг, работников или волонтеров Центра;

отсутствия связи Центра с получателем услуг более одного месяца. Срок отсутствия связи исчисляется со дня, следующего за днем последнего посещения Центра либо последнего подтвержденного контакта с получателем услуг, в зависимости от того, какая из указанных дат наступила позднее;

ухудшения состояния здоровья или необходимости постоянного ухода.

При прекращении посещения по основаниям, связанным с ухудшением состояния здоровья или необходимостью постоянного ухода, Центр информирует получателя услуг о возможности обращения в соответствующие организации социальной защиты, здравоохранения или иные компетентные организации.

Приказ вводится в действие с 16 ноября 2026 года.