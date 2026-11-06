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Право

Госуслуги в сфере фармдеятельности: внесены изменения

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 16:30 Фото: pixabay
Министр здравоохранения приказом от 30 октября 2026 года внесла изменения в части оказания государственных услуг в сфере фармацевтической деятельности, сообщает Zakon.kz.

Так, в Правилах оказания государственных услуг "Выдача лицензии на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в области здравоохранения" уточняется ряд основных понятий.

При этом говорится, что для получения или переоформления лицензии и приложения к лицензии на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в области здравоохранения юридические лица направляют в территориальный департамент Комитета фармации Министерства здравоохранения РК заявление для получения лицензии или приложения к лицензии или заявление для переоформления лицензии, удостоверенное ЭЦП, через веб-портал "цифрового правительства" www.egov.kz, www.elicense.kz.

Услугодатель в день поступления заявления и документов на портал осуществляет их прием и регистрацию.

Затем услугодатель в течение двух рабочих дней с момента регистрации документов рассматривает заявление, осуществляет проверку соответствия (несоответствия) и полноты представленных документов.

В случаях обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления услугополучателем неполного пакета документов, услугодатель принимает заявления посредством цифрового листа ожидания.

При этом услугополучателю устанавливается срок – два рабочих дня для устранения выявленных недостатков, указанный срок не включается в общий срок оказания государственной услуги.

В случае устранения недостатков днем приема заявления на получение государственной услуги считается день первоначального обращения услугополучателя.

Течение срока оказания государственной услуги возобновляется с момента устранения выявленных недостатков.

В случае неустранения выявленных недостатков в установленный срок услугодатель отказывает в приеме заявления.

Для получения согласований государственных органов на предмет соответствия услугополучателя требованиям, установленным нормативными правовыми актами, услугодатель в течение двух рабочих дней с момента регистрации документов на получение разрешения или приложения к нему направляет запрос в соответствующие государственные органы по месту осуществления услугополучателем предстоящей деятельности или действия (операции).

Для выдачи лицензии или приложения услугодатель в течение двух рабочих дней направляет запрос в территориальное подразделение уполномоченного государственного органа в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров по месту осуществления деятельности услугополучателя для получения письма-согласования на соответствие требованиям технической укрепленности.

Государственные органы на основании запроса услугодателя в течение 10 рабочих дней направляют ответ о соответствии или несоответствии услугополучателя предъявляемым при лицензировании или при

осуществлении разрешительных процедур требованиям.

Также говорится, что при выдаче лицензии или приложения услугодатель в течение 8 рабочих дней рассматривает документы, по результатам принимается решение о соответствии или несоответствии заявителя квалификационным или разрешительным требованиям.

При соответствии услугополучателя квалификационным требованиям, услугодатель оформляет и выдает лицензию или приложение, либо при отрицательном заключении направляет услугополучателю мотивированный отказ в оказании государственной услуги в произвольной форме.

При отказе в оказании государственной услуги заслушивание с услугополучателем не проводится.

При переоформлении лицензии или приложения услогодатель в течение двух рабочих дней с момента регистрации документов проверяет полноту представленных документов, сведений.

При предоставлении услугополучателем полного пакета документов, сведений услугодатель в течение трех рабочих дней с момента регистрации заявления готовит переоформленную лицензию или приложение к лицензии.

Указывается, что услугополучатель дает согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в цифровых системах, при оказании государственных услуг.

Услугодатель обеспечивает внесение данных в цифровую систему мониторинга оказания государственных или социально ответственных услуг о стадии их оказания.

При оказании государственной услуги посредством цифровой системы разрешений и уведомлений данные о стадии оказания государственной услуги поступают в автоматическом режиме в цифровую систему мониторинга оказания государственных услуг.

Также в новой редакции изложены правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на фармацевтическую деятельность".

Приказ вводится в действие с 16 ноября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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