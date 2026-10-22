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Право

Госуслуги в сфере игорного бизнеса: внесены изменения

Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, карты, ставки, онлайн ставки, онлайн-ставки, лудомания, игромания, азартная зависимость, онлайн ставки, онлайн-ставки, ставка, тотализатор, букмекеры, букмекерская контора, букмекерская фирма, игорный оператор, ставки на спорт, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 16:25 Фото: pexels
Министр туризма и спорта приказом от 14 октября 2026 года внес изменения в правила оказания государственных услуг в сфере игорного бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Так, в Правилах оказания государственной услуги "Выдача лицензии на занятие деятельностью казино" уточняется, что перечень основных требований к оказанию государственной услуги и результат оказания государственной услуги изложены в новой редакции.

Госуслуга оказывается через веб-портал "цифрового правительства" www.egov.kz, www.elicense.kz.

Срок оказания государственной услуги с момента сдачи пакета документов на портал:

  • выдача лицензии – 10 рабочих дней;
  • переоформление лицензии – 3 рабочих дня.

При наличии действующей лицензии на осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса услугополучателем подается заявление на получение новой лицензии на тот же вид деятельности заблаговременно за 90 календарных дней до истечения срока действующей лицензии. При этом днем начала срока действия новой лицензии считается день, следующий за днем окончания срока действующей лицензии.

Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица услугодатель получает из соответствующих цифровых систем через шлюз "цифрового правительства".

Государственная услуга оказывается на платной основе юридическим лицам.

Ставки ежегодного лицензионного сбора за право занятия деятельностью казино составляют:

  • сбор при выдаче лицензии составляет 3 845 МРП (16 629 625 тенге в 2026 году);
  • сбор за переоформление лицензии составляет 10% от ставки при выдаче лицензии.

Оплата производится в наличной и безналичной форме через банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также через платежный шлюз "цифрового правительства" (ПШЦП).

Услугодатель со дня получения документов проверяет их полноту.

В случае предоставления услугополучателем полного пакета документов подготавливается, визируется/подписывается приказ на выдачу лицензии в течение 10 рабочих дней, переоформления лицензии – 3 рабочих дней.

В случаях обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, представленных услугополучателем, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления услугополучателем неполного пакета услугодатель принимает заявление посредством цифрового листа ожидания с направлением услугополучателю уведомления о приостановлении процесса оказания государственной услуги.

Приостановление срока оказания государственной услуги начинается со дня направления уведомления услугополучателю о решении услугодателя по приостановлению процесса оказания государственной услуги.

Повторное представление документов осуществляется услугополучателем после устранения выявленных недостатков в пределах срока приостановления.

При этом услугополучателю устанавливается срок для устранения выявленных недостатков, не превышающий двух рабочих дней. Данный срок не включается в общий срок оказания государственной услуги и не должен превышать его.

В случае устранения недостатков днем приема заявления или документов на получение государственной услуги считается день первоначального обращения услугополучателя. Течение срока оказания государственной услуги возобновляется со дня вынесения решения услугодателем о возобновлении процесса оказания государственной услуги.

В случае неустранения выявленных недостатков в установленный срок услугодатель отказывает в приеме заявления и документов.

При наличии оснований для отказа заслушивание с услугополучателем не проводится.

Аналогичные изменения вносятся в:

  • Правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на занятие деятельностью зала игровых автоматов".
  • Правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на занятие деятельностью букмекерской конторы".
  • Правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на занятие деятельностью тотализатора".

Приказ вводится в действие с 1 ноября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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