Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Два триллиона тенге выделят из Нацфонда в 2027 году на финансирование критически важных объектов и проектов общестранового значения: указ президента.
- План мероприятий по борьбе с торговлей людьми утвердили в правительстве.
- Увеличены территории специальных экономических зон "Сарыарқа" и "TURAN".
- Казахстан продлил полугодовой запрет на вывоз маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота.
- Какие услуги и как будут оказывать в центрах активного долголетия: в Минтруда утвердили стандарт.
- С 1 ноября продлен запрет на вывоз из РК лома и отходов черных и цветных металлов.
- Казахстан продляет полугодовой запрет на вывоз бензина, дизеля и легких дистиллятов.
- Утверждены критерии формирования инвестиционных портфелей из пенсионных активов казахстанцев.
- Для резидентов Алатау утвердили Правила выявления операций с взаимосвязанными сторонами, приводящих к уменьшению налоговых обязательств.
- МВД актуализировало госуслугу по оформлению документов на выезд за пределы Казахстана на постоянное место жительства.
- В Казахстане обновили правила предоставления в аренду фермерам сельхозземель.
- С 2027 года Национальная система видеомониторинга начнет работать по-новому.
- Выросли тарифы и протяженность платной дороги Актобе – Кандыагаш – Макат.
- Перечень товаров с минимальным уровнем цен расширен более чем в 11 раз.
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