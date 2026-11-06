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Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 17:07 Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Два триллиона тенге выделят из Нацфонда в 2027 году на финансирование критически важных объектов и проектов общестранового значения: указ президента.
  • План мероприятий по борьбе с торговлей людьми утвердили в правительстве.
  • Увеличены территории специальных экономических зон "Сарыарқа" и "TURAN".
  • Казахстан продлил полугодовой запрет на вывоз маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота.
  • Какие услуги и как будут оказывать в центрах активного долголетия: в Минтруда утвердили стандарт.
  • С 1 ноября продлен запрет на вывоз из РК лома и отходов черных и цветных металлов.
  • Казахстан продляет полугодовой запрет на вывоз бензина, дизеля и легких дистиллятов.
  • Утверждены критерии формирования инвестиционных портфелей из пенсионных активов казахстанцев.
  • Для резидентов Алатау утвердили Правила выявления операций с взаимосвязанными сторонами, приводящих к уменьшению налоговых обязательств.
  • МВД актуализировало госуслугу по оформлению документов на выезд за пределы Казахстана на постоянное место жительства.
  • В Казахстане обновили правила предоставления в аренду фермерам сельхозземель.
  • С 2027 года Национальная система видеомониторинга начнет работать по-новому.
  • Выросли тарифы и протяженность платной дороги Актобе – Кандыагаш – Макат.
  • Перечень товаров с минимальным уровнем цен расширен более чем в 11 раз.
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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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