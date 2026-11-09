Пилот по расчету в один клик налогов и соцплатежей с зарплаты запускают в Казахстане
Целью пилотного проекта является апробация механизма автоматизированного расчета и исполнения обязательств по налогам и социальным платежам, исчисляемым с доходов работников.
Пилотный проект реализуется на территории РК, распространяется на налоговые обязательства, возникшие с 1 октября 2026 года, и действует по 31 декабря 2026 года включительно.
Сервис "Расчет в один клик" – это функционал цифровой системы Комитета, обеспечивающий автоматизированное исчисление налогов и социальных платежей по фонду оплаты труда, формирование платежных поручений, сводных платежных поручений, их направление в банки второго уровня и отражение результатов исполнения налоговых обязательств.
Участниками пилотного проекта являются:
- органы государственных доходов;
- налоговые агенты;
- банки второго уровня.
Участие в пилотном проекте является добровольным.
Для использования сервиса налоговый агент через веб-приложение "Кабинет налогоплательщика":
- выбирает сервис "Расчет в один клик";
- вводит ИИН работника;
- указывает сумму начисленного дохода работника;
- подтверждает достоверность введенных сведений.
После подтверждения достоверности введенных сведений сервис "Расчет в один клик":
- получает сведения о социальном статусе работника через информационные системы МТСЗН;
- рассчитывает суммы индивидуального подоходного налога, обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов (при наличии), социальных отчислений, социального налога, взносов и отчислений на ОСМС и обязательных пенсионных взносов работодателя;
- формирует результат автоматического расчета;
- предоставляет налоговому агенту возможность просмотра результата автоматического расчета;
- после подтверждения результата автоматического расчета формирует платежные поручения, сводные платежные поручения;
- направляет сформированные платежные поручения, сводные платежные поручения в банк второго уровня для исполнения.
Результат автоматического расчета подтверждается налоговым агентом и является с исчисленными суммами налогов и социальных платежей для формирования платежных поручений, сводных платежных поручений.
После подтверждения результата автоматического расчета налоговый агент самостоятельно принимает решение о формировании и направлении платежного поручения, сводного платежного поручения.
Сервис предоставляет возможность автоматически сформировать платежные поручения по всем видам налогов и социальных платежей для их последующей оплаты.
Платежное поручение, сводное платежное поручение в электронной форме подписывается ЭЦП налогового агента.
Налоговый агент корректирует результаты автоматического расчета в следующих случаях:
- заработная плата была указана ошибочно;
- заработная плата была впоследствии пересчитана;
- работнику произведена дополнительная выплата;
- необходимо изменить сведения о социальном статусе;
- платеж возвращен банком бенефициара.
Ошибками автоматического расчета исчисленных сумм налогов и социальных платежей являются некорректное определение сервисом:
- социального статуса работника;
- применяемой льготы или освобождения;
- объекта обложения;
- ставки и размера соответствующего обязательства.
Налоговый агент прекращает участие в пилотном проекте на любом этапе путем прекращения использования сервиса "Расчет в один клик". Уведомлять органы государственных доходов не нужно.
Приказ вводится в действие с 17 ноября, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2026 года, и действует по 31 декабря 2026 года включительно.