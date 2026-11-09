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Право

Пилот по расчету в один клик налогов и соцплатежей с зарплаты запускают в Казахстане

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 08:55 Фото: pexels
И. о. министра финансов приказом от 30 октября 2026 года утвердил Правила и сроки реализации пилотного проекта по автоматическому расчету обязательств по фонду оплаты труда (пилотный проект "Расчет в один клик"), сообщает Zakon.kz.

Целью пилотного проекта является апробация механизма автоматизированного расчета и исполнения обязательств по налогам и социальным платежам, исчисляемым с доходов работников.

Пилотный проект реализуется на территории РК, распространяется на налоговые обязательства, возникшие с 1 октября 2026 года, и действует по 31 декабря 2026 года включительно.

Сервис "Расчет в один клик" – это функционал цифровой системы Комитета, обеспечивающий автоматизированное исчисление налогов и социальных платежей по фонду оплаты труда, формирование платежных поручений, сводных платежных поручений, их направление в банки второго уровня и отражение результатов исполнения налоговых обязательств.

Участниками пилотного проекта являются:

  • органы государственных доходов;
  • налоговые агенты;
  • банки второго уровня.

Участие в пилотном проекте является добровольным.

Для использования сервиса налоговый агент через веб-приложение "Кабинет налогоплательщика":

  • выбирает сервис "Расчет в один клик";
  • вводит ИИН работника;
  • указывает сумму начисленного дохода работника;
  • подтверждает достоверность введенных сведений.

После подтверждения достоверности введенных сведений сервис "Расчет в один клик":

  • получает сведения о социальном статусе работника через информационные системы МТСЗН;
  • рассчитывает суммы индивидуального подоходного налога, обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов (при наличии), социальных отчислений, социального налога, взносов и отчислений на ОСМС и обязательных пенсионных взносов работодателя;
  • формирует результат автоматического расчета;
  • предоставляет налоговому агенту возможность просмотра результата автоматического расчета;
  • после подтверждения результата автоматического расчета формирует платежные поручения, сводные платежные поручения;
  • направляет сформированные платежные поручения, сводные платежные поручения в банк второго уровня для исполнения.

Результат автоматического расчета подтверждается налоговым агентом и является с исчисленными суммами налогов и социальных платежей для формирования платежных поручений, сводных платежных поручений.

После подтверждения результата автоматического расчета налоговый агент самостоятельно принимает решение о формировании и направлении платежного поручения, сводного платежного поручения.

Сервис предоставляет возможность автоматически сформировать платежные поручения по всем видам налогов и социальных платежей для их последующей оплаты.

Платежное поручение, сводное платежное поручение в электронной форме подписывается ЭЦП налогового агента.

Налоговый агент корректирует результаты автоматического расчета в следующих случаях:

  • заработная плата была указана ошибочно;
  • заработная плата была впоследствии пересчитана;
  • работнику произведена дополнительная выплата;
  • необходимо изменить сведения о социальном статусе;
  • платеж возвращен банком бенефициара.

Ошибками автоматического расчета исчисленных сумм налогов и социальных платежей являются некорректное определение сервисом:

  • социального статуса работника;
  • применяемой льготы или освобождения;
  • объекта обложения;
  • ставки и размера соответствующего обязательства.

Налоговый агент прекращает участие в пилотном проекте на любом этапе путем прекращения использования сервиса "Расчет в один клик". Уведомлять органы государственных доходов не нужно.

Приказ вводится в действие с 17 ноября, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2026 года, и действует по 31 декабря 2026 года включительно.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
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