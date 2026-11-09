Пилот по расчету в один клик налогов и соцплатежей с зарплаты запускают в Казахстане

И. о. министра финансов приказом от 30 октября 2026 года утвердил Правила и сроки реализации пилотного проекта по автоматическому расчету обязательств по фонду оплаты труда (пилотный проект "Расчет в один клик"), сообщает Zakon.kz.

Целью пилотного проекта является апробация механизма автоматизированного расчета и исполнения обязательств по налогам и социальным платежам, исчисляемым с доходов работников.

Пилотный проект реализуется на территории РК, распространяется на налоговые обязательства, возникшие с 1 октября 2026 года, и действует по 31 декабря 2026 года включительно.

Сервис "Расчет в один клик" – это функционал цифровой системы Комитета, обеспечивающий автоматизированное исчисление налогов и социальных платежей по фонду оплаты труда, формирование платежных поручений, сводных платежных поручений, их направление в банки второго уровня и отражение результатов исполнения налоговых обязательств.

Участниками пилотного проекта являются:

органы государственных доходов;

налоговые агенты;

банки второго уровня.

Участие в пилотном проекте является добровольным.

Для использования сервиса налоговый агент через веб-приложение "Кабинет налогоплательщика":

выбирает сервис "Расчет в один клик";

вводит ИИН работника;

указывает сумму начисленного дохода работника;

подтверждает достоверность введенных сведений.

После подтверждения достоверности введенных сведений сервис "Расчет в один клик":

получает сведения о социальном статусе работника через информационные системы МТСЗН;

рассчитывает суммы индивидуального подоходного налога, обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов (при наличии), социальных отчислений, социального налога, взносов и отчислений на ОСМС и обязательных пенсионных взносов работодателя;

формирует результат автоматического расчета;

предоставляет налоговому агенту возможность просмотра результата автоматического расчета;

после подтверждения результата автоматического расчета формирует платежные поручения, сводные платежные поручения;

направляет сформированные платежные поручения, сводные платежные поручения в банк второго уровня для исполнения.

Результат автоматического расчета подтверждается налоговым агентом и является с исчисленными суммами налогов и социальных платежей для формирования платежных поручений, сводных платежных поручений.

После подтверждения результата автоматического расчета налоговый агент самостоятельно принимает решение о формировании и направлении платежного поручения, сводного платежного поручения.

Сервис предоставляет возможность автоматически сформировать платежные поручения по всем видам налогов и социальных платежей для их последующей оплаты.

Платежное поручение, сводное платежное поручение в электронной форме подписывается ЭЦП налогового агента.

Налоговый агент корректирует результаты автоматического расчета в следующих случаях:

заработная плата была указана ошибочно;

заработная плата была впоследствии пересчитана;

работнику произведена дополнительная выплата;

необходимо изменить сведения о социальном статусе;

платеж возвращен банком бенефициара.

Ошибками автоматического расчета исчисленных сумм налогов и социальных платежей являются некорректное определение сервисом:

социального статуса работника;

применяемой льготы или освобождения;

объекта обложения;

ставки и размера соответствующего обязательства.

Налоговый агент прекращает участие в пилотном проекте на любом этапе путем прекращения использования сервиса "Расчет в один клик". Уведомлять органы государственных доходов не нужно.

Приказ вводится в действие с 17 ноября, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2026 года, и действует по 31 декабря 2026 года включительно.