Предприниматели смогут рассчитывать налоги и соцплатежи в один клик
Фото: freepik
Министерство финансов подготовило поправки в Правила и сроки реализации пилотного проекта по автоматическому расчету обязательств по фонду оплаты труда (пилотный проект "Расчет в один клик")", сообщает Zakon.kz.
В рамках реализации пилотного проекта предусматривается использование цифрового сервиса "Расчет в один клик", предназначенного для автоматического расчета обязательств по фонду оплаты труда.
Сервис "Расчет в один клик" позволит автоматически рассчитывать налоги и социальные платежи по доходам работников, а также формировать и направлять платежные документы в банки второго уровня.
Как ожидается, принятие проекта будет способствовать цифровизации налогового администрирования, снижению административной нагрузки на субъектов малого предпринимательства и упрощению исполнения налоговых обязательств.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 14 августа.
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