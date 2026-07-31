Предприниматели смогут рассчитывать налоги и соцплатежи в один клик

Министерство финансов подготовило поправки в Правила и сроки реализации пилотного проекта по автоматическому расчету обязательств по фонду оплаты труда (пилотный проект "Расчет в один клик")", сообщает Zakon.kz.

В рамках реализации пилотного проекта предусматривается использование цифрового сервиса "Расчет в один клик", предназначенного для автоматического расчета обязательств по фонду оплаты труда.

Сервис "Расчет в один клик" позволит автоматически рассчитывать налоги и социальные платежи по доходам работников, а также формировать и направлять платежные документы в банки второго уровня.

Как ожидается, принятие проекта будет способствовать цифровизации налогового администрирования, снижению административной нагрузки на субъектов малого предпринимательства и упрощению исполнения налоговых обязательств.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 14 августа.