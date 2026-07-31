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Право

Предприниматели смогут рассчитывать налоги и соцплатежи в один клик

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 09:22 Фото: freepik
Министерство финансов подготовило поправки в Правила и сроки реализации пилотного проекта по автоматическому расчету обязательств по фонду оплаты труда (пилотный проект "Расчет в один клик")", сообщает Zakon.kz.

В рамках реализации пилотного проекта предусматривается использование цифрового сервиса "Расчет в один клик", предназначенного для автоматического расчета обязательств по фонду оплаты труда.

Сервис "Расчет в один клик" позволит автоматически рассчитывать налоги и социальные платежи по доходам работников, а также формировать и направлять платежные документы в банки второго уровня.

Как ожидается, принятие проекта будет способствовать цифровизации налогового администрирования, снижению административной нагрузки на субъектов малого предпринимательства и упрощению исполнения налоговых обязательств.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 14 августа.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт, аудит, аудитор, юридическая проверка, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, квитанция, квитанции, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
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