В Алматы студентов-очников будут регистрировать по сверх установленному нормативу
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Подготовлен проект решения маслихата города, которым вносятся изменения в норматив регистрации по месту жительства и месту временного пребывания (проживания) на территории города Алматы, сообщает Zakon.kz.
В частности, предусмотрено:
- совершенствование системы учета населения;
- обеспечение надлежащего контроля за миграционными процессами;
- повышение эффективности планирования и предоставления государственных услуг;
Кроме того, планируется включение в сверх установленный норматив дополнительной категории студентов, обучающихся по очной форме в городе Алматы.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 ноября.
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