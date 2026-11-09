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Право

В Алматы студентов-очников будут регистрировать по сверх установленному нормативу

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 09:27 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Подготовлен проект решения маслихата города, которым вносятся изменения в норматив регистрации по месту жительства и месту временного пребывания (проживания) на территории города Алматы, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусмотрено:

  • совершенствование системы учета населения;
  • обеспечение надлежащего контроля за миграционными процессами;
  • повышение эффективности планирования и предоставления государственных услуг;

Кроме того, планируется включение в сверх установленный норматив дополнительной категории студентов, обучающихся по очной форме в городе Алматы.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 ноября.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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