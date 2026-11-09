В Алматы студентов-очников будут регистрировать по сверх установленному нормативу

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Подготовлен проект решения маслихата города, которым вносятся изменения в норматив регистрации по месту жительства и месту временного пребывания (проживания) на территории города Алматы, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусмотрено: совершенствование системы учета населения;

обеспечение надлежащего контроля за миграционными процессами;

повышение эффективности планирования и предоставления государственных услуг; Кроме того, планируется включение в сверх установленный норматив дополнительной категории студентов, обучающихся по очной форме в городе Алматы. Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 ноября.

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