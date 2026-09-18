Лимит 15 квадратных метров на человека: в Алматы ужесточили требования к прописке

В Алматы утвердили новый норматив регистрации по месту жительства и временного пребывания. Теперь при регистрации будет учитываться площадь жилья – не менее 15 кв. метров общей площади на одного человека, сообщает Zakon.kz.

Решение 18 сентября 2026 года на сессии маслихата представил руководитель Управления занятости и социальных программ Алматы Бауыржан Жаубасов. Депутаты проект поддержали.

"Новый порядок вводится для того, чтобы ограничить случаи, когда по одному адресу регистрируется большое количество людей, и сделать данные о фактической численности населения более точными", – сообщили в акимате города.

При этом норматив 15 кв. м не значит, что каждому человеку должно предоставляться отдельное жилье такой площади. Это только расчетный показатель, который будет применяться при регистрации.

Ограничение не распространяется на членов семьи и близких родственников собственника жилья. Сверх установленного норматива можно будет зарегистрировать супруга или супругу, детей и членов их семей, близких родственников, а также лиц, находящихся на иждивении, под опекой или попечительством.

"Новый норматив позволит упорядочить регистрационный учет и точнее понимать, сколько людей фактически проживает в каждом районе. Это важно для планирования нагрузки на школы, поликлиники, коммунальную и другую городскую инфраструктуру", – отметил Бауыржан Жаубасов.

Право устанавливать такой норматив маслихат Алматы получил после изменений в Закон "Об особом статусе города Алматы", вступивших в силу 14 сентября 2026 года.

Отмечается, что новый порядок также должен сократить случаи фиктивной регистрации и повысить достоверность данных о численности населения города.

Об этой инициативе стало известно в августе 2026 года. Тогда сообщалось, что она поможет уменьшить число так называемых резиновых квартир.

Кроме того, депутаты маслихата Алматы поддержали проект решения об ограничении въезда транспорта на особо охраняемые природные территории природного парка "Медеу" и урочища "Шымбулак". Для электромобилей в будние дни въезд будет разрешен, а в выходные и праздничные дни ограничение будет распространяться на все транспортные средства.