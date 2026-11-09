Правила кредитной рейтинговой деятельности приняли в Казахстане

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка постановлением от 30 октября 2026 года утвердило Правила осуществления кредитной рейтинговой деятельности в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Действие документа распространяется на казахстанские кредитные рейтинговые агентства.

Правила устанавливают требования к порядку организации кредитной рейтинговой деятельности, принятия решения о присвоении рейтинга, в том числе порядку работы рейтинговых комитетов.

Состав рейтинговых комитетов по видам рейтингов, предусмотренных пунктом 1 статьи 15 закона, формируется не менее чем из пяти рейтинговых аналитиков, включая ведущего рейтингового аналитика для данного объекта рейтинга и председателя рейтингового комитета.

Речь в указанной норме закона идет о следующих видах рейтингов:

кредитный рейтинг;

рейтинг корпоративного управления;

рейтинг соответствия принципам исламского финансирования;

суверенный кредитный рейтинг;

рейтинг устойчивого развития;

Состав рейтинговых комитетов по иным видам рейтингов определяется внутренними документами кредитного рейтингового агентства, при этом численность такого рейтингового комитета составляет не менее трех рейтинговых аналитиков.

В ходе заседания рейтингового комитета ведущий рейтинговый аналитик делает доклад и предложение о присвоении рейтинга, а рейтинговый комитет рассматривает и принимает решение о рейтинговом действии.

Заседание рейтингового комитета проводится при участии не менее двух третей от установленного состава рейтингового комитета. Решение принимается простым большинством голосов присутствующих.

Внутренними документами кредитного рейтингового агентства устанавливаются права членов рейтингового комитета таким образом, чтобы обеспечить свободу выражения мнения по всем вопросам повестки заседания, ознакомление со всей информацией и документами, предусмотренными для рассмотрения на заседании, выход из состава рейтингового комитета и запрос дополнительной информации, в случае такой необходимости.

При этом члены рейтингового комитета обязаны уведомить председателя комитета, а также руководителя службы внутреннего контроля кредитного рейтингового агентства о наличии существующего или потенциального конфликта интересов. В таком случае они отстраняются от участия в заседании и голосования.

Кредитное рейтинговое агентство и рейтинговые аналитики обеспечивают конфиденциальность информации, полученной в процессе работы рейтингового комитета.

По итогам заседания составляется протокол с обязательным указанием всех участников, повестки, краткого содержания доклада и предложений ведущего рейтингового аналитика. В протоколе также отражаются исчерпывающие обоснования причин отступления от принятой методологии (если такое отступление было допущено), а также вопросы, поставленные на голосование, и принятые по ним решения.

С 1 июля 2027 года к знаниям и навыкам рейтинговых аналитиков установлен ряд требований.

Рейтинговый аналитик имеет высшее экономическое, юридическое, математическое или техническое образование, или дипломы и сертификаты о профессиональной переподготовке по соответствующим направлениям.

К дипломам и сертификатам о профессиональной переподготовке относятся документы, подтверждающие прохождение обучения по программам в области кредитной рейтинговой деятельности, финансового анализа, управления рисками либо по иным образовательным программам, соответствующим профилю деятельности рейтингового аналитика.

Рейтинговый аналитик обладает опытом работы не менее одного года в области проведения финансового анализа предприятий и принятия решений, связанных с управлением кредитным риском, в финансовой организации, либо в аналитической организации, либо в аудиторской организации.

Помимо этого, рейтинговый аналитик должен соответствовать требованиям к безупречной деловой репутации.

Рейтинговый аналитик обладает следующими знаниями и навыками:

знания:

законодательства РК в сфере финансового рынка, бухгалтерского учета, рынка ценных бумаг и кредитных рейтинговых агентств;

международных стандартов финансовой отчетности;

требований к составлению финансовой отчетности;

навыки:

анализа макроэкономических данных, оказывающих влияние на различные объекты рейтинга, а также финансовых рынков и отраслей;

составления и анализа финансовой отчетности;

количественной оценки кредитного риска, потерь при дефолте и достоверности кредитных рейтингов;

применения статистических методов оценки кредитного риска, в том числе на основе исторических данных об исполнении обязательств рейтингуемыми лицами и фактических показателях возвратности средств;

количественной оценки корректности применяемых моделей и ключевых рейтинговых допущений.

Кредитное рейтинговое агентство устанавливает порядок и форму подтверждения знаний рейтинговых аналитиков внутренними документами. Подтверждение знаний рейтинговых аналитиков осуществляется кредитным рейтинговым агентством не реже одного раза в два года.

Ведущий рейтинговый аналитик обладает опытом работы не менее двух лет в области проведения финансового анализа предприятий и принятия решений, связанных с управлением кредитным риском, в финансовой организации, либо в аналитической, аудиторской или консалтинговой организации.

Также правилами определены требования к управлению конфликтами интересов.

Кредитное рейтинговое агентство и его работники обязаны соблюдать требования законодательства РК о кредитной рейтинговой деятельности и внутренних документов кредитного рейтингового агентства, направленные на обеспечение независимости и объективности при осуществлении кредитной рейтинговой деятельности.

Кредитное рейтинговое агентство организует систему вознаграждения рейтинговых аналитиков, чтобы размер их вознаграждения не зависел от результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитного рейтингового агентства и суммы дохода кредитного рейтингового агентства от объекта рейтинга, на оценку которого может оказать влияние работник кредитного рейтингового агентства.

С 1 июля 2027 года кредитное рейтинговое агентство проводит проверки системы вознаграждения работников, которые участвуют или могут иным образом повлиять на действия по присвоению рейтинга, на предмет того, что данные политики не ставили и не ставят под угрозу объективность процесса присвоения рейтинга, не реже одного раза в год.

Проверка осуществляется службой внутреннего контроля в рамках ежегодной оценки эффективности правил и процедур.

Результаты проверки отражаются в ежегодном отчете службы внутреннего контроля, который утверждается советом директоров кредитного рейтингового агентства. Контроль за оценкой эффективности мер и процедур, установленных для предотвращения, выявления конфликтов интересов, управления ими и раскрытия информации о них, осуществляют независимые директора кредитного рейтингового агентства.

Помимо этого, правила содержат требования к организации методологической работы и раскрытию информации.

Постановление вводится в действие с 17 ноября за исключением норм, которые вводятся с 1 июля 2027 года.