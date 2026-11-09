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Право

Выдача справки о судимости: что изменилось

Генеральная прокуратура РК, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 10:43 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Приказом генерального прокурора от 2 ноября 2026 года внесены изменения в Правила оказания государственных услуг Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры и его территориальными органами, сообщает Zakon.kz.

Так, в Правилах оказания государственной услуги "Выдача справки о наличии либо отсутствии судимости" уточняется, что сведения о документах, удостоверяющих личность, работник Государственной корпорации получает из соответствующих государственных цифровых систем через шлюз "цифрового правительства" (ШЦП). При отсутствии в цифровых системах соответствующих сведений воспроизводит цифровые копии документов, после чего возвращает оригиналы услугополучателю.

Государственная корпорация обеспечивает доставку документов услугодателю в день их приема.

При приеме документов через Государственную корпорацию услугополучателю выдается расписка о приеме соответствующих документов.

День приема документов не входит в срок оказания государственной услуги.

В случае обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, представленных услугополучателем, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления услугополучателем неполного пакета документов согласно перечню, предусмотренному настоящими Правилами, работник Государственной корпорации принимает заявления посредством цифрового листа ожидания.

Повторное представление документов осуществляется услугополучателем после устранения выявленных недостатков в пределах срока приостановления.

При этом услугополучателю устанавливается срок пять рабочих дней для устранения выявленных недостатков, который не включается в общий срок оказания государственной услуги.

В случае устранения недостатков днем приема заявления и документов на получение государственной услуги считается день первоначального обращения услугополучателя.

Течение срока оказания государственной услуги возобновляется с момента устранения выявленных недостатков.

В случае неустранения выявленных недостатков в установленный срок работник Государственной корпорации отказывает в приеме заявления и документов и выдает расписку об отказе в приеме документов на выдачу справки о наличии либо отсутствии судимости.

При получении государственной услуги через Государственную корпорацию заявление в форме электронного документа (запроса услугополучателя), удостоверенного электронной цифровой подписью (ЭЦП) работника Государственной корпорации, направляется через ШЦП в цифровую систему "Аналитический центр" (АЦ) услугодателя в день приема документов.

В случае обращения через портал услугополучателю в "личный кабинет" направляется информация о статусе рассмотрения запроса на оказание государственной услуги, а также уведомление с указанием даты и времени получения результата государственной услуги – справки о наличии либо отсутствии судимости.

Анкетные данные (фамилия, имя и отчество), дата (день, месяц, год) и место рождения) в справке отражаются согласно сведениям Государственной базы данных "Физические лица".

Также говорится, что по выбору услугополучателя государственная услуга может быть оказана композитным способом в совокупности с государственной услугой "Апостилирование официальных документов, исходящих из органов прокуратуры, органов следствия и дознания".

Заявление о выдаче справки о наличии либо отсутствии судимости с апостилем направляется через портал либо Государственную корпорацию.

За оказание государственной услуги "Апостилирование официальных документов, исходящих из органов прокуратуры, органов следствия и дознания" взимается государственная пошлина в соответствии с подзаконными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок оказания государственных услуг, входящих в состав услуг, оказываемых композитным способом, со дня получения заявления и требуемых документов или сведений, представленных услугополучателями.

Оплата государственной пошлины за оказание государственной услуги "Апостилирование официальных документов, исходящих из органов прокуратуры, органов следствия и дознания" осуществляется через шлюз "цифрового правительства" (ШЦП) или банки второго уровня.

В случае подачи электронного запроса на получение услуги композитным способом через портал услугополучатем на портале дополнительно выбираются наименование иностранного государства (страна предъявления результата услуги композитным способом) и филиал Государственной корпорации для получения результата услуги композитным способом в бумажной форме.

Срок оказания услуги композитным способом – 10 рабочих дней, из них:

  • изготовление справки о наличии либо отсутствии судимости – 5 рабочих дней;
  • апостилирование справки о наличии либо отсутствии судимости – 5 рабочих дней.

Результат оказания услуги композитным способом – справка о наличии либо отсутствии судимости в бумажной форме с проставленным штампом апостиль либо ответ об отказе в ее оказании.

При получении услуги композитным способом через Государственную корпорацию подается заявление о выдаче справки с апостилем. Дополнительно предоставляется квитанция об оплате государственной пошлины за получение государственной услуги "Апостилирование официальных документов, исходящих из органов прокуратуры, органов следствия и дознания".

Аналогичные изменения внесены в:

  • Правила оказания государственной услуги "Апостилирование официальных документов, исходящих из органов прокуратуры, органов следствия и дознания".
  • Правила оказания государственной услуги "Выдача архивных справок и/или копий архивных документов в пределах архивов Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК и его территориальных органов".
  • Правила оказания государственной услуги "Выдача сведений о совершении лицом коррупционного преступления".

Приказ вводится в действие с 17 ноября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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