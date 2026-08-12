Минфин обновил правила выдачи лицензии на производство и реализацию алкоголя

Министр финансов приказом от 31 июля 2026 года внес изменения в правила оказания государственных услуг органами государственных доходов РК, сообщает Zakon.kz.

Поправками обновлены правила оказания 19 госуслуг:

Выдача лицензии на производство табачных изделий.

Выдача лицензии на производство этилового спирта.

Выдача лицензии на производство алкогольной продукции.

Выдача лицензии на хранение и оптовую реализацию алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и оптовой реализации алкогольной продукции на территории ее производства.

Выдача лицензии на хранение и розничную реализацию алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и розничной реализации алкогольной продукции на территории ее производства.

Включение объектов авторских прав и смежных прав, товарных знаков, знаков обслуживания, географических указаний и наименований мест происхождения товаров в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.

Включение в реестр уполномоченных экономических операторов.

Включение в реестр таможенных представителей.

Включение в реестр таможенных перевозчиков.

Принятие предварительных решений о происхождении товаров.

Принятие предварительного решения о классификации товара.

Принятие решения о классификации товара в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, ввоз которого предполагается различными партиями в течение определенного периода времени.

Выдача свидетельства о допущении транспортного средства международной перевозки к перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями.

Включение в реестр владельцев мест временного хранения.

Включение в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли.

Включение в реестр владельцев складов хранения собственных товаров.

Прием таможенной декларации на транспортное средство.

Прием пассажирской таможенной декларации.

Прием транзитной декларации.

Расскажем, как получить лицензию на производство алкогольной продукции.

Государственная услуга оказывается физическим и юридическим лицам. Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются посредством веб-портала "цифрового правительства".

Для получения государственной услуги услугополучатели представляют пакет документов:

заявление в форме электронного документа;

электронная копия документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора, за исключением случаев оплаты через ПШЦП;

электронная копия паспорта производства, разработанного и утвержденного производителем алкогольной продукции;

электронная копия расчета производственной мощности, произведенный заявителем, с приложением копий паспортов оборудования, содержащих эксплуатационно-технические характеристики оборудования, позволяющего выработать необходимый объем водок, водок особых, водок с защищенным наименованием места происхождения товара;

электронная копия бухгалтерских (учетных) документов о принятии технологического оборудования на баланс организации;

форма сведений к квалификационным требованиям, для осуществления деятельности в сферах производства алкогольной продукции, в форме электронного документа.

Лицензия или приложение к лицензии подлежат переоформлению в следующих случаях:

изменения фамилии, имени, отчества (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) физического лица-лицензиата;

перерегистрации индивидуального предпринимателя-лицензиата, изменении его наименования или юридического адреса;

реорганизации юридического лица-лицензиата;

изменения наименования и (или) места нахождения юридического лица-лицензиата, филиала иностранного юридического лица-лицензиата, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг (при указании адреса в лицензии);

отчуждения лицензиатом лицензии, выданной по классу "разрешения, выдаваемые на объекты", вместе с объектом в пользу третьих лиц в случаях, если отчуждаемость конкретной лицензии предусмотрена приложением 1 к Закону о разрешениях;

изменения адреса места нахождения объекта без его физического перемещения для лицензии, выданной по классу "разрешения, выдаваемые на объекты" или для приложений к лицензии с указанием объектов;

наличия требования о переоформлении в законах РК.

Ответственное структурное подразделение услугодателя за прием документов в день поступления документов осуществляет прием, проверку представленных документов и регистрацию.

Далее услугодатель в течение двух рабочих дней проверяет полноту представленных документов. При установлении факта полноты представленных документов работник, ответственный за оказание государственной услуги направляет запрос в государственный орган для согласования выдачи лицензии в части соответствия заявителя требованиям.

При получении ответа от согласующего госоргана о соответствии услугополучателя предъявляемым при лицензировании требованиям, работник услугодателя выезжает на объект. По результатам выезда составляет акт установления соответствия или несоответствия квалификационным требованиям к деятельности по производству алкогольной продукции.

При установлении факта полноты представленных документов, работник, ответственный за обработку документов, вводит документы, обрабатывает в цифровой системе "е-лицензировании" и результат государственной услуги направляет услугополучателю:

при выдаче лицензии либо мотивированного ответа об отказе в оказании государственной услуги – не позднее 12 рабочих дней;

при переоформлении лицензии – в течение 3 рабочих дней;

при прекращении лицензии – в течение 3 рабочих дней.

Как получить лицензию на хранение и оптовую реализацию алкогольной продукции

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются посредством веб-портала "цифрового правительства".

При получении и/или переоформлении лицензии заявление в форме электронного документа с перечнем необходимых документов для оказания государственной услуги, удостоверенного ЭЦП услугополучателя принимается через портал.

Какие документы требуются:

заявление в форме электронного документа;

электронная копия документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора, за исключением случаев оплаты через ПШЦП;

электронная копия договора аренды или безвозмездного пользования – в случае заключения данных договоров на срок менее одного года;

форма сведений к квалификационным требованиям, для осуществления деятельности хранения и оптовой реализации алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и оптовой реализации алкогольной продукции на территории ее производства документы, в форме электронного документа.

В случае изменения наименования вида и (или) подвида деятельности, для которых введен разрешительный порядок, лицензиат подает заявление о переоформлении лицензии и (или) приложения к лицензии.

Лицензиат, имеющий лицензию на вид деятельности, по которому произошло изменение наименования, получает приложение к лицензии в случае предварительного переоформления лицензии.

Услугодатель в течение 1 рабочего дня с момента получения документов услугополучателя проверяет полноту представленных документов.

При установлении факта полноты представленных документов, работник, ответственный за обработку документов, вводит документы, обрабатывает в цифровой системе "е-лицензировании" и результат государственной услуги направляет услугополучателю:

при выдаче лицензии либо мотивированного ответа об отказе в оказании государственной услуги – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации указанного заявления;

при переоформлении лицензии – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации указанного заявления;

при прекращении лицензии – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации указанного заявления.

О порядке выдачи лицензии по остальным видам деятельности можно прочитать по ссылке.

Приказ вводится в действие с 21 августа.