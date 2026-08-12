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Право

Минфин обновил правила выдачи лицензии на производство и реализацию алкоголя

Алкоголь, алкогольная продукция, алкоголизм, спирт, спиртной напиток, алкогольные напитки, спиртное, алкоголик, алкоголики, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 10:03 Фото: pexels
Министр финансов приказом от 31 июля 2026 года внес изменения в правила оказания государственных услуг органами государственных доходов РК, сообщает Zakon.kz.

Поправками обновлены правила оказания 19 госуслуг:

  • Выдача лицензии на производство табачных изделий.
  • Выдача лицензии на производство этилового спирта.
  • Выдача лицензии на производство алкогольной продукции.
  • Выдача лицензии на хранение и оптовую реализацию алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и оптовой реализации алкогольной продукции на территории ее производства.
  • Выдача лицензии на хранение и розничную реализацию алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и розничной реализации алкогольной продукции на территории ее производства.
  • Включение объектов авторских прав и смежных прав, товарных знаков, знаков обслуживания, географических указаний и наименований мест происхождения товаров в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.
  • Включение в реестр уполномоченных экономических операторов.
  • Включение в реестр таможенных представителей.
  • Включение в реестр таможенных перевозчиков.
  • Принятие предварительных решений о происхождении товаров.
  • Принятие предварительного решения о классификации товара.
  • Принятие решения о классификации товара в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, ввоз которого предполагается различными партиями в течение определенного периода времени.
  • Выдача свидетельства о допущении транспортного средства международной перевозки к перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями.
  • Включение в реестр владельцев мест временного хранения.
  • Включение в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли.
  • Включение в реестр владельцев складов хранения собственных товаров.
  • Прием таможенной декларации на транспортное средство.
  • Прием пассажирской таможенной декларации.
  • Прием транзитной декларации.

Расскажем, как получить лицензию на производство алкогольной продукции.

Государственная услуга оказывается физическим и юридическим лицам. Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются посредством веб-портала "цифрового правительства".

Для получения государственной услуги услугополучатели представляют пакет документов:

  • заявление в форме электронного документа;
  • электронная копия документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора, за исключением случаев оплаты через ПШЦП;
  • электронная копия паспорта производства, разработанного и утвержденного производителем алкогольной продукции;
  • электронная копия расчета производственной мощности, произведенный заявителем, с приложением копий паспортов оборудования, содержащих эксплуатационно-технические характеристики оборудования, позволяющего выработать необходимый объем водок, водок особых, водок с защищенным наименованием места происхождения товара;
  • электронная копия бухгалтерских (учетных) документов о принятии технологического оборудования на баланс организации;
  • форма сведений к квалификационным требованиям, для осуществления деятельности в сферах производства алкогольной продукции, в форме электронного документа.

Лицензия или приложение к лицензии подлежат переоформлению в следующих случаях:

  • изменения фамилии, имени, отчества (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) физического лица-лицензиата;
  • перерегистрации индивидуального предпринимателя-лицензиата, изменении его наименования или юридического адреса;
  • реорганизации юридического лица-лицензиата;
  • изменения наименования и (или) места нахождения юридического лица-лицензиата, филиала иностранного юридического лица-лицензиата, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг (при указании адреса в лицензии);
  • отчуждения лицензиатом лицензии, выданной по классу "разрешения, выдаваемые на объекты", вместе с объектом в пользу третьих лиц в случаях, если отчуждаемость конкретной лицензии предусмотрена приложением 1 к Закону о разрешениях;
  • изменения адреса места нахождения объекта без его физического перемещения для лицензии, выданной по классу "разрешения, выдаваемые на объекты" или для приложений к лицензии с указанием объектов;
  • наличия требования о переоформлении в законах РК.

Ответственное структурное подразделение услугодателя за прием документов в день поступления документов осуществляет прием, проверку представленных документов и регистрацию.

Далее услугодатель в течение двух рабочих дней проверяет полноту представленных документов. При установлении факта полноты представленных документов работник, ответственный за оказание государственной услуги направляет запрос в государственный орган для согласования выдачи лицензии в части соответствия заявителя требованиям.

При получении ответа от согласующего госоргана о соответствии услугополучателя предъявляемым при лицензировании требованиям, работник услугодателя выезжает на объект. По результатам выезда составляет акт установления соответствия или несоответствия квалификационным требованиям к деятельности по производству алкогольной продукции.

При установлении факта полноты представленных документов, работник, ответственный за обработку документов, вводит документы, обрабатывает в цифровой системе "е-лицензировании" и результат государственной услуги направляет услугополучателю:

  • при выдаче лицензии либо мотивированного ответа об отказе в оказании государственной услуги – не позднее 12 рабочих дней;
  • при переоформлении лицензии – в течение 3 рабочих дней;
  • при прекращении лицензии – в течение 3 рабочих дней.

Как получить лицензию на хранение и оптовую реализацию алкогольной продукции

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются посредством веб-портала "цифрового правительства".

При получении и/или переоформлении лицензии заявление в форме электронного документа с перечнем необходимых документов для оказания государственной услуги, удостоверенного ЭЦП услугополучателя принимается через портал.

Какие документы требуются:

  • заявление в форме электронного документа;
  • электронная копия документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора, за исключением случаев оплаты через ПШЦП;
  • электронная копия договора аренды или безвозмездного пользования – в случае заключения данных договоров на срок менее одного года;
  • форма сведений к квалификационным требованиям, для осуществления деятельности хранения и оптовой реализации алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и оптовой реализации алкогольной продукции на территории ее производства документы, в форме электронного документа.

В случае изменения наименования вида и (или) подвида деятельности, для которых введен разрешительный порядок, лицензиат подает заявление о переоформлении лицензии и (или) приложения к лицензии.

Лицензиат, имеющий лицензию на вид деятельности, по которому произошло изменение наименования, получает приложение к лицензии в случае предварительного переоформления лицензии.

Услугодатель в течение 1 рабочего дня с момента получения документов услугополучателя проверяет полноту представленных документов.

При установлении факта полноты представленных документов, работник, ответственный за обработку документов, вводит документы, обрабатывает в цифровой системе "е-лицензировании" и результат государственной услуги направляет услугополучателю:

  • при выдаче лицензии либо мотивированного ответа об отказе в оказании государственной услуги – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации указанного заявления;
  • при переоформлении лицензии – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации указанного заявления;
  • при прекращении лицензии – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации указанного заявления.

О порядке выдачи лицензии по остальным видам деятельности можно прочитать по ссылке.

Приказ вводится в действие с 21 августа.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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