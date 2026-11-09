#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+18°
$
447.14
499.54
5.46
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+18°
$
447.14
499.54
5.46
Право

Конституционный суд: Отмена решения органа АО не прекращает трудовые права работников

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 11:18 Фото: pexels
В Конституционный суд поступили обращения казахстанцев о проверке на соответствие Конституции пункта 4 ст. 36 Закона "Об акционерных обществах", наделяющего общее собрание акционеров правом отменять решения иных органов общества по вопросам его внутренней деятельности, сообщает Zakon.kz.

Поводом для обращений стала отмена единственным акционером НАО "Фонд социального медицинского страхования" решения Совета директоров об утверждении новой схемы должностных окладов. Оспаривая соответствующий приказ в судебном порядке, заявители не добились удовлетворения своих требований судами первой и апелляционной инстанций.

По мнению заявителей, оспариваемая норма не устанавливает достаточных ограничений полномочий акционера и допускает отмену решений, затрагивающих трудовые права работников, без надлежащих гарантий их защиты.

Конституционный суд отметил, что полномочия общего собрания акционеров определяются законодательством и уставом общества. Право отменять решения иных органов распространяется на вопросы внутренней деятельности общества с учетом установленных законом ограничений и положений устава.

В суде подчеркнули, что отмена решения органа акционерного общества не влечет автоматического прекращения или изменения ранее возникших трудовых прав работников. Изменение условий трудовых отношений допускается только по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством и трудовым договором. Трудовой кодекс не допускает одностороннего изменения условий трудового договора, за исключением установленных законом случаев.

По итогам предварительного изучения Конституционный суд не усмотрел в оспариваемой норме признаков нарушения конституционных прав заявителей. Их доводы по существу касались правовых последствий фактического обстоятельства в виде отмены решения Совета директоров, изменения условий оплаты труда и оценки обстоятельств дела судами общей юрисдикции.

Разрешение этих вопросов относится к компетенции судов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
Читайте также
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система
10:55, 19 декабря 2025
Член правления АО пытался оспорить решение совета директоров в Конституционном суде: что из этого вышло
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, уголовный кодекс РК
11:52, 06 мая 2026
Конституционный суд: отмена условного осуждения не является повторным наказанием
Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон
12:25, 18 декабря 2025
Конституционный суд уточнил порядок судебной защиты собственников земель
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арина Соболенко с кубком в руках
11:02, Сегодня
"Её стиль сбивает с толку ритм Соболенко": озвучен прогноз на матч Арины с Муховой
Андреева и Мартинес дурачатся на камеру
10:22, Сегодня
Навратилова оценила шансы Андреевой на победу на Итоговом турнире WTA
Михаил Шайдоров лежит на льду после выступления
10:00, Сегодня
"Он кажется заложником своей олимпийской победы": журналист Вайцеховская о Шайдорове
Кори Гауфф на фотосессии
09:27, Сегодня
Гауфф назвала слагаемые победы над Пегулой на старте Итогового турнира WTA в Индиан-Уэллсе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: