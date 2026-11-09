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Право

Новые функции появились у Министерства промышленности и строительства

Министерство транспорта РК, МТ РК, Министерство промышленности и строительства РК, МПС РК, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 12:12 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства от 4 ноября 2026 года внесены изменения в Положение о Министерстве промышленности и строительства Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, Положение дополнено новыми функциями министерства:

  • разработка и утверждение правил проведения комплексной экспертизы проектов работ государственного геологического изучения недр;
  • согласование пространственных границ участка недр, запрашиваемого для целей увеличения первоначального участка недр по контракту на разведку или добычу урана, на предмет свободности запрашиваемого участка недр от недропользования;
  • подтверждение возможности разработки градостроительной документации, учитывающей предмет инвестиционных проектов по строительству промышленного (производственного) объекта, либо внесения изменений в нее местными исполнительными органами;
  • разработка и утверждение правил предоставления и распределения жилища из коммунального жилищного фонда гражданам, единственное жилище которых признано аварийным.

Некоторые функции изложены в новой редакции:

  • разработка и утверждение правил создания экспертных групп и привлечения специалистов (экспертов) (специализированных институтов и организаций) для участия в комплексной вневедомственной экспертизе проектов строительства, а также комплексной градостроительной экспертизе градостроительных проектов;
  • согласование правил формирования архитектурного облика и градостроительного планирования городов республиканского значения, столицы и городов областного значения с особым статусом в соответствии с законами РК;
  • разработка и утверждение правил постановки на учет нуждающихся в жилище граждан РК, кандасов в единую республиканскую электронную базу и электронную базу "Центр обеспечения жилищем" и снятия с учета, а также порядка ведения и инвентаризации электронной базы "Центр обеспечения жилищем".

Постановление вводится в действие с 17 ноября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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