Правительство расширило функции министерства промышленности и строительства
В частности, уточняется, что Министерство промышленности и строительства РК является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сферах:
- индустрии и индустриального развития;
- промышленности; горно-металлургического комплекса;
- развития внутристрановой ценности;
- машиностроения;
- угольной, химической, легкой (кроме переработки шкур и шерсти сельскохозяйственных животных), деревообрабатывающей и мебельной промышленности;
- строительной индустрии и производства строительных материалов;
- безопасности машин и оборудования;
- безопасности химической продукции в соответствии с отраслевой направленностью;
- контроля специфических товаров; энергосбережения и повышения энергоэффективности;
- регулирования производства драгоценных металлов и оборота драгоценных металлов и драгоценных камней;
- сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы;
- ювелирных и других изделий;
- создания, функционирования и упразднения специальных экономических зон;
- государственного управления недропользованием в части твердых полезных ископаемых, за исключением добычи урана;
- государственного геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы;
- архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
- жилищных отношений; коммунального хозяйства;
- государственного регулирования в области водоснабжения и водоотведения в пределах населенных пунктов;
- теплоэнергетики и электроэнергетики, в части потребления тепловой и электрической энергии;
- долевого участия в жилищном строительстве;
- оборонной промышленности; участия в проведении единой военно-технической политики;
- осуществления военно-технического сотрудничества;
- в области формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа.
В новой редакции также изложены задачи министерства:
- формирование и реализация государственной политики в сферах промышленности;
- развитие внутристрановой ценности; горно-металлургического комплекса; машиностроения; угольной, химической, легкой (кроме переработки шкур и шерсти сельскохозяйственных животных), деревообрабатывающей и мебельной промышленности; строительной индустрии и производства строительных материалов;
- безопасности машин и оборудования; безопасности химической продукции в соответствии с отраслевой направленностью; контроля специфических товаров; энергосбережения и повышения энергоэффективности;
- производства драгоценных металлов и оборота драгоценных металлов и драгоценных камней; сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы;
- ювелирных и других изделий;
- создание, функционирование и упразднение специальных экономических зон;
- государственное управление недропользованием в части твердых полезных ископаемых, за исключением добычи урана;
- государственного геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы;
- архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
- жилищных отношений; коммунального хозяйства; водоснабжения и водоотведения в пределах населенных пунктов;
- теплоэнергетики и электроэнергетики, в части потребления тепловой и электрической энергии;
- долевого участия в жилищном строительстве;
- оборонной промышленности.
Указывается, что документ дополнен новыми функциями:
- установление в пределах своей компетенции требований к складским помещениям, в которых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оборот товаров, подлежащих маркировке, разрешается маркировка товаров после их помещения под процедуру выпуска для внутреннего потребления или реимпорта;
- утверждение в пределах своей компетенции перечня складских помещений, в которых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оборот товаров, подлежащих маркировке, разрешается маркировка товаров после их помещения под процедуру выпуска для внутреннего потребления или реимпорта;
- рассмотрение петиций граждан РК в пределах своей компетенции в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом РК;
- разработка и утверждение правил ввоза на территорию РК из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывоза с территории РК в эти страны драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы;
- разработка и утверждение правил ввоза на территорию РК из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывоза с территории РК в эти страны драгоценных камней, ювелирных и других изделий;
- разработка и утверждение правил ввоза на территорию РК и вывоза с территории РК необработанных природных алмазов с учетом схемы сертификации Кимберлийского процесса;
- разработка и утверждение формы сертификата международной схемы сертификации необработанных природных алмазов (сертификат Кимберлийского процесса);
Вместе с тем с 1 января 2026 года у министерства появятся новые функции:
- разработка и утверждение правил проведения постпроектного анализа на соответствие требованиям класса энергоэффективности зданий, строений и сооружений;
- разработка ключевых и целевых показателей теплоэнергетики в части энергосбережения и повышения энергоэффективности, потребления тепловой энергии и направление их в уполномоченный орган в области теплоэнергетики;
- разработка и обеспечение мониторинга исполнения планов по снижению теплопотребления объектами теплоэнергетики для достижения целевых показателей теплоэнергетики.
Также положение дополнено пунктами следующего содержания:
- ведение реестра уполномоченных представителей, применяющих освобождение от налога на добавленную стоимость при реализации транспортных средств или сельскохозяйственной техники, приобретенных у их производителя;
разработка и утверждение формы реестра юридических лиц, являющихся:
- производителями бытовых приборов или приборов бытовой электроники, а также их компонентов;
- уполномоченными представителями производителя;
- иными лицами, реализующими бытовые приборы или приборы бытовой электроники, а также их компоненты;
ведение реестра юридических лиц, являющихся:
- производителями бытовых приборов или приборов бытовой электроники, а также их компонентов;
- уполномоченными представителями производителя;
- иными лицами, реализующими бытовые приборы или приборы бытовой электроники, а также их компоненты;
А также:
- создание научно-технического совета и утверждение его положения.
- осуществление методического обеспечения в области теплоэнергетики в части потребления тепловой энергии;
- организация проведения научных исследований в области теплоэнергетики в части потребления тепловой энергии;
В новой редакции также изложены следующие пункты:
- разработка и утверждение формы реестра уполномоченных представителей, применяющих освобождение от налога на добавленную стоимость при реализации транспортных средств и (или) сельскохозяйственной техники, приобретенных у их производителя;
- разработка и утверждение типовых правил расчета норм потребления коммунальных услуг по электроснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета, и коммунальных услуг по реализации тепловой энергии для потребителей, не имеющих приборов коммерческого учета;
Постановление вводится в действие со дня его подписания, за исключением абзацев, которые вводятся в действие с 1 января 2026 года.