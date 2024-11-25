Правительство расширило функции министерства промышленности и строительства

Постановлением правительства от 15 ноября 2024 года внесены изменения в положение о Министерстве промышленности и строительстве, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что Министерство промышленности и строительства РК является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сферах:

индустрии и индустриального развития;

промышленности; горно-металлургического комплекса;

развития внутристрановой ценности;

машиностроения;

угольной, химической, легкой (кроме переработки шкур и шерсти сельскохозяйственных животных), деревообрабатывающей и мебельной промышленности;

строительной индустрии и производства строительных материалов;

безопасности машин и оборудования;

безопасности химической продукции в соответствии с отраслевой направленностью;

контроля специфических товаров; энергосбережения и повышения энергоэффективности;

регулирования производства драгоценных металлов и оборота драгоценных металлов и драгоценных камней;

сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы;

ювелирных и других изделий;

создания, функционирования и упразднения специальных экономических зон;

государственного управления недропользованием в части твердых полезных ископаемых, за исключением добычи урана ;

; государственного геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы;

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

жилищных отношений; коммунального хозяйства;

государственного регулирования в области водоснабжения и водоотведения в пределах населенных пунктов;

теплоэнергетики и электроэнергетики, в части потребления тепловой и электрической энергии;

долевого участия в жилищном строительстве;

оборонной промышленности; участия в проведении единой военно-технической политики;

осуществления военно-технического сотрудничества;

в области формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа.

В новой редакции также изложены задачи министерства:

формирование и реализация государственной политики в сферах промышленности;

развитие внутристрановой ценности; горно-металлургического комплекса; машиностроения; угольной, химической, легкой (кроме переработки шкур и шерсти сельскохозяйственных животных), деревообрабатывающей и мебельной промышленности; строительной индустрии и производства строительных материалов;

безопасности машин и оборудования; безопасности химической продукции в соответствии с отраслевой направленностью; контроля специфических товаров; энергосбережения и повышения энергоэффективности;

производства драгоценных металлов и оборота драгоценных металлов и драгоценных камней; сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы;

ювелирных и других изделий;

создание, функционирование и упразднение специальных экономических зон;

государственное управление недропользованием в части твердых полезных ископаемых, за исключением добычи урана;

государственного геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы;

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

жилищных отношений; коммунального хозяйства; водоснабжения и водоотведения в пределах населенных пунктов;

теплоэнергетики и электроэнергетики, в части потребления тепловой и электрической энергии;

долевого участия в жилищном строительстве;

оборонной промышленности.

Указывается, что документ дополнен новыми функциями:

установление в пределах своей компетенции требований к складским помещениям, в которых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оборот товаров, подлежащих маркировке, разрешается маркировка товаров после их помещения под процедуру выпуска для внутреннего потребления или реимпорта;

утверждение в пределах своей компетенции перечня складских помещений, в которых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оборот товаров, подлежащих маркировке, разрешается маркировка товаров после их помещения под процедуру выпуска для внутреннего потребления или реимпорта;

рассмотрение петиций граждан РК в пределах своей компетенции в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом РК;

разработка и утверждение правил ввоза на территорию РК из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывоза с территории РК в эти страны драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы;

разработка и утверждение правил ввоза на территорию РК из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывоза с территории РК в эти страны драгоценных камней, ювелирных и других изделий;

разработка и утверждение правил ввоза на территорию РК и вывоза с территории РК необработанных природных алмазов с учетом схемы сертификации Кимберлийского процесса;

разработка и утверждение формы сертификата международной схемы сертификации необработанных природных алмазов (сертификат Кимберлийского процесса);

Вместе с тем с 1 января 2026 года у министерства появятся новые функции:

разработка и утверждение правил проведения постпроектного анализа на соответствие требованиям класса энергоэффективности зданий, строений и сооружений;

разработка ключевых и целевых показателей теплоэнергетики в части энергосбережения и повышения энергоэффективности, потребления тепловой энергии и направление их в уполномоченный орган в области теплоэнергетики;

разработка и обеспечение мониторинга исполнения планов по снижению теплопотребления объектами теплоэнергетики для достижения целевых показателей теплоэнергетики.

Также положение дополнено пунктами следующего содержания:

ведение реестра уполномоченных представителей, применяющих освобождение от налога на добавленную стоимость при реализации транспортных средств или сельскохозяйственной техники, приобретенных у их производителя;

разработка и утверждение формы реестра юридических лиц, являющихся:

производителями бытовых приборов или приборов бытовой электроники, а также их компонентов;

уполномоченными представителями производителя;

иными лицами, реализующими бытовые приборы или приборы бытовой электроники, а также их компоненты;

ведение реестра юридических лиц, являющихся:

производителями бытовых приборов или приборов бытовой электроники, а также их компонентов;

уполномоченными представителями производителя;

иными лицами, реализующими бытовые приборы или приборы бытовой электроники, а также их компоненты;

А также:

создание научно-технического совета и утверждение его положения.

осуществление методического обеспечения в области теплоэнергетики в части потребления тепловой энергии;

организация проведения научных исследований в области теплоэнергетики в части потребления тепловой энергии;

В новой редакции также изложены следующие пункты:

разработка и утверждение формы реестра уполномоченных представителей, применяющих освобождение от налога на добавленную стоимость при реализации транспортных средств и (или) сельскохозяйственной техники, приобретенных у их производителя;

разработка и утверждение типовых правил расчета норм потребления коммунальных услуг по электроснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета, и коммунальных услуг по реализации тепловой энергии для потребителей, не имеющих приборов коммерческого учета;

Постановление вводится в действие со дня его подписания, за исключением абзацев, которые вводятся в действие с 1 января 2026 года.