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Законодательство РК

Правительство расширило функции министерства промышленности и строительства

Госслужба, планшеты, детали, заседание, совещание, зал заседаний, государственная служба, госслужащие , фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 10:13 Фото: senate.parlam.kz
Постановлением правительства от 15 ноября 2024 года внесены изменения в положение о Министерстве промышленности и строительстве, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что Министерство промышленности и строительства РК является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сферах:

  • индустрии и индустриального развития;
  • промышленности; горно-металлургического комплекса;
  • развития внутристрановой ценности;
  • машиностроения;
  • угольной, химической, легкой (кроме переработки шкур и шерсти сельскохозяйственных животных), деревообрабатывающей и мебельной промышленности;
  • строительной индустрии и производства строительных материалов;
  • безопасности машин и оборудования;
  • безопасности химической продукции в соответствии с отраслевой направленностью;
  • контроля специфических товаров; энергосбережения и повышения энергоэффективности;
  • регулирования производства драгоценных металлов и оборота драгоценных металлов и драгоценных камней;
  • сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы;
  • ювелирных и других изделий;
  • создания, функционирования и упразднения специальных экономических зон;
  • государственного управления недропользованием в части твердых полезных ископаемых, за исключением добычи урана;
  • государственного геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы;
  • архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
  • жилищных отношений; коммунального хозяйства;
  • государственного регулирования в области водоснабжения и водоотведения в пределах населенных пунктов;
  • теплоэнергетики и электроэнергетики, в части потребления тепловой и электрической энергии;
  • долевого участия в жилищном строительстве;
  • оборонной промышленности; участия в проведении единой военно-технической политики;
  • осуществления военно-технического сотрудничества;
  • в области формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа.

В новой редакции также изложены задачи министерства:

  • формирование и реализация государственной политики в сферах промышленности;
  • развитие внутристрановой ценности; горно-металлургического комплекса; машиностроения; угольной, химической, легкой (кроме переработки шкур и шерсти сельскохозяйственных животных), деревообрабатывающей и мебельной промышленности; строительной индустрии и производства строительных материалов;
  • безопасности машин и оборудования; безопасности химической продукции в соответствии с отраслевой направленностью; контроля специфических товаров; энергосбережения и повышения энергоэффективности;
  • производства драгоценных металлов и оборота драгоценных металлов и драгоценных камней; сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы;
  • ювелирных и других изделий;
  • создание, функционирование и упразднение специальных экономических зон;
  • государственное управление недропользованием в части твердых полезных ископаемых, за исключением добычи урана;
  • государственного геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы;
  • архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
  • жилищных отношений; коммунального хозяйства; водоснабжения и водоотведения в пределах населенных пунктов;
  • теплоэнергетики и электроэнергетики, в части потребления тепловой и электрической энергии;
  • долевого участия в жилищном строительстве;
  • оборонной промышленности.

Указывается, что документ дополнен новыми функциями: 

  • установление в пределах своей компетенции требований к складским помещениям, в которых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оборот товаров, подлежащих маркировке, разрешается маркировка товаров после их помещения под процедуру выпуска для внутреннего потребления или реимпорта;
  • утверждение в пределах своей компетенции перечня складских помещений, в которых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оборот товаров, подлежащих маркировке, разрешается маркировка товаров после их помещения под процедуру выпуска для внутреннего потребления или реимпорта;
  • рассмотрение петиций граждан РК в пределах своей компетенции в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом РК;
  • разработка и утверждение правил ввоза на территорию РК из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывоза с территории РК в эти страны драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы;
  • разработка и утверждение правил ввоза на территорию РК из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывоза с территории РК в эти страны драгоценных камней, ювелирных и других изделий;
  • разработка и утверждение правил ввоза на территорию РК и вывоза с территории РК необработанных природных алмазов с учетом схемы сертификации Кимберлийского процесса;
  • разработка и утверждение формы сертификата международной схемы сертификации необработанных природных алмазов (сертификат Кимберлийского процесса); 

Вместе с тем с 1 января 2026 года у министерства появятся новые функции:

  • разработка и утверждение правил проведения постпроектного анализа на соответствие требованиям класса энергоэффективности зданий, строений и сооружений;
  • разработка ключевых и целевых показателей теплоэнергетики в части энергосбережения и повышения энергоэффективности, потребления тепловой энергии и направление их в уполномоченный орган в области теплоэнергетики;
  • разработка и обеспечение мониторинга исполнения планов по снижению теплопотребления объектами теплоэнергетики для достижения целевых показателей теплоэнергетики.

Также положение дополнено пунктами следующего содержания:

  • ведение реестра уполномоченных представителей, применяющих освобождение от налога на добавленную стоимость при реализации транспортных средств или сельскохозяйственной техники, приобретенных у их производителя;

разработка и утверждение формы реестра юридических лиц, являющихся: 

  • производителями бытовых приборов или приборов бытовой электроники, а также их компонентов;
  • уполномоченными представителями производителя;
  • иными лицами, реализующими бытовые приборы или приборы бытовой электроники, а также их компоненты;

ведение реестра юридических лиц, являющихся:

  • производителями бытовых приборов или приборов бытовой электроники, а также их компонентов;
  • уполномоченными представителями производителя;
  • иными лицами, реализующими бытовые приборы или приборы бытовой электроники, а также их компоненты;

А также:

  • создание научно-технического совета и утверждение его положения.
  • осуществление методического обеспечения в области теплоэнергетики в части потребления тепловой энергии;
  • организация проведения научных исследований в области теплоэнергетики в части потребления тепловой энергии;

В новой редакции также изложены следующие пункты:

  • разработка и утверждение формы реестра уполномоченных представителей, применяющих освобождение от налога на добавленную стоимость при реализации транспортных средств и (или) сельскохозяйственной техники, приобретенных у их производителя;
  • разработка и утверждение типовых правил расчета норм потребления коммунальных услуг по электроснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета, и коммунальных услуг по реализации тепловой энергии для потребителей, не имеющих приборов коммерческого учета;

Постановление вводится в действие со дня его подписания, за исключением абзацев, которые вводятся в действие с 1 января 2026 года.

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