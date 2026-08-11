Кодекс этики психологов разрабатывают в Казахстане
В Казахстане планируют принять единый Кодекс этики психологов, обязательный для всех лиц, осуществляющих психологическую деятельность и зарегистрированных в государственном Реестре психологов.
Кодекс регламентирует ключевые принципы:
- профессиональную компетентность,
- конфиденциальность и сохранение профессиональной тайны,
- обязательное получение информированного согласия,
- запрет на превышение полномочий.
Как пояснили в Министерстве труда, утверждение Кодекса этики формирует единые профессиональные правовые стандарты оказания психологической помощи, защищает права и психологическое здоровье получателей услуг от недобросовестных практик, а также повышает ответственность и статус квалифицированных специалистов.
Документ разработан в соответствии с законом "О психологической деятельности".
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 августа.
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