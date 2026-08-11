Кодекс этики психологов разрабатывают в Казахстане

Министерство труда и социальной защиты населения подготовило проект Кодекса этики психологов, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане планируют принять единый Кодекс этики психологов, обязательный для всех лиц, осуществляющих психологическую деятельность и зарегистрированных в государственном Реестре психологов.

Кодекс регламентирует ключевые принципы:

профессиональную компетентность,

конфиденциальность и сохранение профессиональной тайны,

обязательное получение информированного согласия,

запрет на превышение полномочий.

Как пояснили в Министерстве труда, утверждение Кодекса этики формирует единые профессиональные правовые стандарты оказания психологической помощи, защищает права и психологическое здоровье получателей услуг от недобросовестных практик, а также повышает ответственность и статус квалифицированных специалистов.

Документ разработан в соответствии с законом "О психологической деятельности".

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 августа.

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