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Право

Кодекс этики психологов разрабатывают в Казахстане

Психолог и клиент, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 10:17 Фото: pixabay
Министерство труда и социальной защиты населения подготовило проект Кодекса этики психологов, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане планируют принять единый Кодекс этики психологов, обязательный для всех лиц, осуществляющих психологическую деятельность и зарегистрированных в государственном Реестре психологов.

Кодекс регламентирует ключевые принципы:

  • профессиональную компетентность,
  • конфиденциальность и сохранение профессиональной тайны,
  • обязательное получение информированного согласия,
  • запрет на превышение полномочий.

Как пояснили в Министерстве труда, утверждение Кодекса этики формирует единые профессиональные правовые стандарты оказания психологической помощи, защищает права и психологическое здоровье получателей услуг от недобросовестных практик, а также повышает ответственность и статус квалифицированных специалистов.

Документ разработан в соответствии с законом "О психологической деятельности".

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 августа.

Мы сообщали, как будут работать психологи в Казахстане.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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