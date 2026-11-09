Министерству здравоохранения обновили функции

Принято постановление правительства от 4 ноября 2026 года , которым вносятся изменения в Положение о Министерстве здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

Вводится в действие с 1 января 2027 года:

Министерство здравоохранения РК осуществляет руководство в сфере:

обращения лекарственных средств, медицинских изделий, контроля и надзора за их обращением;

Также вводится задача министерства в следующей редакции:

охраны здоровья граждан РК, медицинской и фармацевтической науки, медицинского и фармацевтического образования, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, контроля и надзора за обращением лекарственных средств и медицинских изделий, контроля и надзора качества оказания медицинских услуг (помощи);

Кроме того, с 1 января 20207 года некоторые функции вводятся в новой редакции:

осуществление государственного контроля и надзора в сфере обращения лекарственных средств, медицинских изделий, а также за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в области здравоохранения;

разработка и утверждение типового договора сострахования профессиональной ответственности медицинских работников и типового договора сострахования жизни и здоровья медицинских работников при осуществлении ими профессиональных обязанностей по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

разработка и утверждение правил страхования профессиональной ответственности медицинских работников, жизни и здоровья медицинских работников при осуществлении ими профессиональных обязанностей по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

утверждение положения о клинической базе, клинике организации образования в области здравоохранения, университетской больнице, базе резидентуры, интегрированном академическом медицинском центре и требований, предъявляемых к ним, методики расчета расходов на обучение на научно-практических базах, типовой формы договора о совместной деятельности между организацией образования и научно-практической базой;

Положение также дополнено новыми функциями министерства:

утверждение минимальных нормативов оснащения симуляционных кабинетов (центров) организаций образования в области здравоохранения и симуляционных кабинетов (центров) организаций здравоохранения;

утверждение правил приема на обучение в организации образования в области здравоохранения по согласованию с уполномоченным органом в области науки и высшего образования;

утверждение правил определения потребности в кадрах в области здравоохранения и объема приема на обучение по медицинским специальностям;

утверждение потребности в кадрах в области здравоохранения и объема приема на обучение по медицинским специальностям;

утверждение правил организации и финансирования подготовки медицинских и фармацевтических кадров;

определение порядка направления на работу специалиста, обучившегося на основе государственного образовательного заказа;

определение объема учебной нагрузки и содержания циклов общеобразовательных и базовых дисциплин образовательных программ высшего образования в области здравоохранения;

утверждение перечня медицинских специальностей программ интернатуры;

утверждение перечня медицинских специальностей программ резидентуры;

утверждение типовой формы договора об обучении, заключаемого между организацией высшего или послевузовского образования, организацией здравоохранения и врачом-интерном;

определение порядка ведения реестра и включения в реестр образовательных программ по уровням образования в области здравоохранения;

предоставление экспертного заключения к образовательным программам высшего и послевузовского образования в области здравоохранения для включения их в реестр;

выполнение требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

утверждение перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств и (или) специальных средств передвижения для детей с ограниченными возможностями после перенесенных заболеваний, сопровождающихся временным ограничением двигательных функций, за исключением детей с инвалидностью;

утверждение правил предоставления технических вспомогательных (компенсаторных) средств и (или) специальных средств передвижения для детей с ограниченными возможностями после перенесенных заболеваний, сопровождающихся временным ограничением двигательных функций, за исключением детей с инвалидностью;

утверждение правил проведения внутреннего инфекционного аудита;

утверждение правил проведения расследования в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий;

утверждение перечня референс-лабораторий, которыми выполняется внешняя оценка качества санитарно-эпидемиологической экспертизы;

определение порядка деятельности референс-центра, присвоения или отзыва статуса референс-центра;

утверждение правил проведения процедур по выявлению признаков употребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов у государственных служащих и оформления их результатов совместно с уполномоченным органом по делам государственной службы;

утверждение перечня заболеваний, препятствующих выполнению должностных полномочий, а также требований к состоянию здоровья для занятия государственных должностей;

утверждение правил трудового распорядка государственных служащих на основе типовых правил трудового распорядка государственных служащих;

Ряд функций изложены в новой редакции:

утверждение типовых учебных программ по медицинским и фармацевтическим специальностям по согласованию с уполномоченным органом в области науки и высшего образования;

"утверждение перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного или льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями), а также перечня лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых у единого дистрибьютора;

утверждение правил формирования лекарственных формуляров организаций здравоохранения;

определение порядка формирования, сопровождения, системно-технического обслуживания и обеспечения кибербезопасности национальной системы учета кадровых ресурсов в области здравоохранения (профессиональный регистр), а также порядка учета в ней обучающихся и специалистов в области здравоохранения;

утверждение правил формирования перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного или льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями) и перечня лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых у единого дистрибьютора;

утверждение цен производителя, предельных цен на торговое наименование лекарственного средства для оптовой и розничной реализации, включенного в перечень лекарственных средств, подлежащих ценовому регулированию для оптовой и розничной реализации;

утверждение перечня лекарственных средств, подлежащих ценовому регулированию для оптовой и розничной реализации;

утверждение предельной цены на торговое наименование лекарственного средства, изделия медицинского назначения, а также медицинского изделия для диагностики вне живого организма (in vitro), производимого на территории Республики Казахстан в рамках долгосрочного договора поставки, заключенного с единым дистрибьютором, в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, предельной цены на международное непатентованное наименование лекарственного средства или техническую характеристику изделия медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования;

утверждение правил проведения экспертизы, государственной регистрации, перерегистрации лекарственных средств или медицинских изделий, внесения изменений в регистрационное досье лекарственного средства или медицинского изделия и регистрации, внесения изменений в цену производителя, а также формирования Казахстанского национального лекарственного формуляра;

утверждение перечня сильнодействующих веществ, а также медицинских газов, оказывающих вредное воздействие на жизнь и здоровье человека;

Кроме того, Положение дополнено полномочиями руководителя аппарата министерства:

организация реализации задач, возложенных на Министерство;

организация работы по реализации плана развития Министерства;

организация, координация и контроль за деятельностью структурных подразделений Министерства в пределах своей компетенции;

организация материально-технического и финансового обеспечения деятельности Министерства;

после согласования с Министром утверждение штатной численности и штатного расписания Министерства в пределах лимита штатной численности, утвержденного соответствующими нормативными правовыми актами;

утверждение при необходимости перспективных, годовых и квартальных планов работы Министерства, обеспечение их реализации;

осуществление общего руководства деятельностью конкурсной комиссии Министерства;

в установленном законодательством РК порядке назначение на должности и освобождение от должностей государственных служащих и иных работников Министерства, за исключением государственных служащих, вопросы трудовых отношений которых в соответствии с законами Республики Казахстан отнесены к компетенции вышестоящих должностных лиц (органов);

решение вопросов дисциплинарной ответственности государственных служащих Министерства, за исключением государственных служащих, вопросы трудовых отношений которых в соответствии с законами РК отнесены к компетенции вышестоящих должностных лиц (органов);

решение вопросов командирования, предоставления отпусков, подготовки, переподготовки и повышения квалификации, поощрения, выплаты надбавок, оказания материальной помощи сотрудникам Министерства, за исключением государственных служащих, вопросы трудовых отношений которых в соответствии с законами Республики Казахстан отнесены к компетенции вышестоящих должностных лиц (органов);

осуществление общего руководства в сфере государственных закупок Министерства;

обеспечение подготовки бюджетного запроса Министерства, представление бюджетного запроса первому руководителю Министерства, а также выполнение иных процедур бюджетного процесса;

обеспечение исполнения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции в пределах своей компетенции;

осуществление общего руководства деятельностью дисциплинарной комиссии Министерства, формирование ее состава в установленном порядке;

осуществление контроля за соблюдением служебной дисциплины;

принятие правовых актов индивидуального применения, необходимых для выполнения своих должностных обязанностей, за исключением актов, принятие которых в соответствии с законодательством РК отнесено к компетенции вышестоящих должностных лиц (органов);

издание актов, обязательных к исполнению в пределах своей компетенции;

утверждение квалификационных требований к административным государственным должностям корпуса "Б" по согласованию с уполномоченным органом по делам государственной службы на основе типовых квалификационных требований;

осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Постановление вводится в действие с 1 января 2027 года, за исключением ряда пунктов.