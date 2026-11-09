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Право

Министерству здравоохранения обновили функции

Министерство здравоохранения РК, МЗ РК, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 14:54 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Принято постановление правительства от 4 ноября 2026 года , которым вносятся изменения в Положение о Министерстве здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

Вводится в действие с 1 января 2027 года:

Министерство здравоохранения РК осуществляет руководство в сфере:

  • обращения лекарственных средств, медицинских изделий, контроля и надзора за их обращением;

Также вводится задача министерства в следующей редакции:

  • охраны здоровья граждан РК, медицинской и фармацевтической науки, медицинского и фармацевтического образования, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, контроля и надзора за обращением лекарственных средств и медицинских изделий, контроля и надзора качества оказания медицинских услуг (помощи);

Кроме того, с 1 января 20207 года некоторые функции вводятся в новой редакции:

  • осуществление государственного контроля и надзора в сфере обращения лекарственных средств, медицинских изделий, а также за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в области здравоохранения;
  • разработка и утверждение типового договора сострахования профессиональной ответственности медицинских работников и типового договора сострахования жизни и здоровья медицинских работников при осуществлении ими профессиональных обязанностей по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;
  • разработка и утверждение правил страхования профессиональной ответственности медицинских работников, жизни и здоровья медицинских работников при осуществлении ими профессиональных обязанностей по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;
  • утверждение положения о клинической базе, клинике организации образования в области здравоохранения, университетской больнице, базе резидентуры, интегрированном академическом медицинском центре и требований, предъявляемых к ним, методики расчета расходов на обучение на научно-практических базах, типовой формы договора о совместной деятельности между организацией образования и научно-практической базой;

Положение также дополнено новыми функциями министерства:

  • утверждение минимальных нормативов оснащения симуляционных кабинетов (центров) организаций образования в области здравоохранения и симуляционных кабинетов (центров) организаций здравоохранения;
  • утверждение правил приема на обучение в организации образования в области здравоохранения по согласованию с уполномоченным органом в области науки и высшего образования;
  • утверждение правил определения потребности в кадрах в области здравоохранения и объема приема на обучение по медицинским специальностям;
  • утверждение потребности в кадрах в области здравоохранения и объема приема на обучение по медицинским специальностям;
  • утверждение правил организации и финансирования подготовки медицинских и фармацевтических кадров;
  • определение порядка направления на работу специалиста, обучившегося на основе государственного образовательного заказа;
  • определение объема учебной нагрузки и содержания циклов общеобразовательных и базовых дисциплин образовательных программ высшего образования в области здравоохранения;
  • утверждение перечня медицинских специальностей программ интернатуры;
  • утверждение перечня медицинских специальностей программ резидентуры;
  • утверждение типовой формы договора об обучении, заключаемого между организацией высшего или послевузовского образования, организацией здравоохранения и врачом-интерном;
  • определение порядка ведения реестра и включения в реестр образовательных программ по уровням образования в области здравоохранения;
  • предоставление экспертного заключения к образовательным программам высшего и послевузовского образования в области здравоохранения для включения их в реестр;
  • выполнение требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
  • утверждение перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств и (или) специальных средств передвижения для детей с ограниченными возможностями после перенесенных заболеваний, сопровождающихся временным ограничением двигательных функций, за исключением детей с инвалидностью;
  • утверждение правил предоставления технических вспомогательных (компенсаторных) средств и (или) специальных средств передвижения для детей с ограниченными возможностями после перенесенных заболеваний, сопровождающихся временным ограничением двигательных функций, за исключением детей с инвалидностью;
  • утверждение правил проведения внутреннего инфекционного аудита;
  • утверждение правил проведения расследования в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий;
  • утверждение перечня референс-лабораторий, которыми выполняется внешняя оценка качества санитарно-эпидемиологической экспертизы;
  • определение порядка деятельности референс-центра, присвоения или отзыва статуса референс-центра;
  • утверждение правил проведения процедур по выявлению признаков употребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов у государственных служащих и оформления их результатов совместно с уполномоченным органом по делам государственной службы;
  • утверждение перечня заболеваний, препятствующих выполнению должностных полномочий, а также требований к состоянию здоровья для занятия государственных должностей;
  • утверждение правил трудового распорядка государственных служащих на основе типовых правил трудового распорядка государственных служащих;

Ряд функций изложены в новой редакции:

  • утверждение типовых учебных программ по медицинским и фармацевтическим специальностям по согласованию с уполномоченным органом в области науки и высшего образования;
  • "утверждение перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного или льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями), а также перечня лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых у единого дистрибьютора;
  • утверждение правил формирования лекарственных формуляров организаций здравоохранения;
  • определение порядка формирования, сопровождения, системно-технического обслуживания и обеспечения кибербезопасности национальной системы учета кадровых ресурсов в области здравоохранения (профессиональный регистр), а также порядка учета в ней обучающихся и специалистов в области здравоохранения;
  • утверждение правил формирования перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного или льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями) и перечня лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых у единого дистрибьютора;
  • утверждение цен производителя, предельных цен на торговое наименование лекарственного средства для оптовой и розничной реализации, включенного в перечень лекарственных средств, подлежащих ценовому регулированию для оптовой и розничной реализации;
  • утверждение перечня лекарственных средств, подлежащих ценовому регулированию для оптовой и розничной реализации;
  • утверждение предельной цены на торговое наименование лекарственного средства, изделия медицинского назначения, а также медицинского изделия для диагностики вне живого организма (in vitro), производимого на территории Республики Казахстан в рамках долгосрочного договора поставки, заключенного с единым дистрибьютором, в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, предельной цены на международное непатентованное наименование лекарственного средства или техническую характеристику изделия медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования;
  • утверждение правил проведения экспертизы, государственной регистрации, перерегистрации лекарственных средств или медицинских изделий, внесения изменений в регистрационное досье лекарственного средства или медицинского изделия и регистрации, внесения изменений в цену производителя, а также формирования Казахстанского национального лекарственного формуляра;
  • утверждение перечня сильнодействующих веществ, а также медицинских газов, оказывающих вредное воздействие на жизнь и здоровье человека;

Кроме того, Положение дополнено полномочиями руководителя аппарата министерства:

  • организация реализации задач, возложенных на Министерство;
  • организация работы по реализации плана развития Министерства;
  • организация, координация и контроль за деятельностью структурных подразделений Министерства в пределах своей компетенции;
  • организация материально-технического и финансового обеспечения деятельности Министерства;
  • после согласования с Министром утверждение штатной численности и штатного расписания Министерства в пределах лимита штатной численности, утвержденного соответствующими нормативными правовыми актами;
  • утверждение при необходимости перспективных, годовых и квартальных планов работы Министерства, обеспечение их реализации;
  • осуществление общего руководства деятельностью конкурсной комиссии Министерства;
  • в установленном законодательством РК порядке назначение на должности и освобождение от должностей государственных служащих и иных работников Министерства, за исключением государственных служащих, вопросы трудовых отношений которых в соответствии с законами Республики Казахстан отнесены к компетенции вышестоящих должностных лиц (органов);
  • решение вопросов дисциплинарной ответственности государственных служащих Министерства, за исключением государственных служащих, вопросы трудовых отношений которых в соответствии с законами РК отнесены к компетенции вышестоящих должностных лиц (органов);
  • решение вопросов командирования, предоставления отпусков, подготовки, переподготовки и повышения квалификации, поощрения, выплаты надбавок, оказания материальной помощи сотрудникам Министерства, за исключением государственных служащих, вопросы трудовых отношений которых в соответствии с законами Республики Казахстан отнесены к компетенции вышестоящих должностных лиц (органов);
  • осуществление общего руководства в сфере государственных закупок Министерства;
  • обеспечение подготовки бюджетного запроса Министерства, представление бюджетного запроса первому руководителю Министерства, а также выполнение иных процедур бюджетного процесса;
  • обеспечение исполнения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции в пределах своей компетенции;
  • осуществление общего руководства деятельностью дисциплинарной комиссии Министерства, формирование ее состава в установленном порядке;
  • осуществление контроля за соблюдением служебной дисциплины;
  • принятие правовых актов индивидуального применения, необходимых для выполнения своих должностных обязанностей, за исключением актов, принятие которых в соответствии с законодательством РК отнесено к компетенции вышестоящих должностных лиц (органов);
  • издание актов, обязательных к исполнению в пределах своей компетенции;
  • утверждение квалификационных требований к административным государственным должностям корпуса "Б" по согласованию с уполномоченным органом по делам государственной службы на основе типовых квалификационных требований;
  • осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Постановление вводится в действие с 1 января 2027 года, за исключением ряда пунктов.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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