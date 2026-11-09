Изменились правила о займах последней инстанции, предоставляемых Нацбанком

Совместным постановлением Нацбанка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка внесены изменения в Правила о займах последней инстанции, предоставляемых Национальным банком, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены новым понятием: государственная гарантия по займам для урегулирования системно значимого банка – обязательство правительства РК перед Национальным Банком полностью погасить задолженность по займу системно значимого банка в режиме урегулирования либо стабилизационного банка.

Уточняется, что Национальный банк предоставляет заем банку, испытывающему краткосрочный дефицит ликвидности и удовлетворяющему в совокупности следующим условиям:

банк не признан уполномоченным органом по итогам оценки жизнеспособности банка неплатежеспособным или потенциально неплатежеспособным, за исключением норм главы 2-1 Правил, предусмотренных для системно значимого банка в режиме урегулирования;

за исключением случаев, предусмотренных главой 2-1 Правил, банк выполняет требования к минимальным значениям коэффициентов достаточности собственного капитала и его размера, на последнюю отчетную дату и на дату, предшествующую дате представления в Национальный Банк ходатайства о предоставлении займа;

при этом добавлено:

банк не имеет фактов выдачи займов лицам, связанным с банком особыми отношениями, в том числе на льготных условиях, в нарушение статьи 50 Закона "О банках и банковской деятельности в РК".

Факт отсутствия предоставления банком займов лицам, связанным с банком особыми отношениями, предоставленных с нарушением статьи 50 Закона о банках и банковской деятельности, подтверждается:

заявлением банка об отсутствии на балансе банка займов лицам, связанным с банком особыми отношениями, предоставленных с нарушением статьи 50 Закона о банках и банковской деятельности, выданных за последние 12 месяцев, предшествующих дате представления в Нацбанк ходатайства о предоставлении и пролонгации займа;

информацией уполномоченного органа об отсутствии примененных к банку в течение последних 12 месяцев, предшествующих дате представления в Национальный банк ходатайства о предоставлении либо пролонгации займа, мер по улучшению финансового состояния и минимизации рисков за нарушение требований статьи 50 Закона о банках и банковской деятельности, а также об отсутствии проектов таких мер, направленных банку.

Заем предоставляется в национальной валюте Республики Казахстан – теңге под залог активов банка, а также при условии предоставления государственной гарантии по займу.

Также говорится, что заем предоставляется банку, в том числе системно значимому банку в режиме урегулирования или стабилизационному банку на срок от 14 до 90 календарных дней с возможностью пролонгации не более трех раз. Общий срок пользования займом с учетом всех пролонгаций не превышает один год.

Национальный банк в обеспечение исполнения обязательств по займу принимает рыночные активы и (или) нерыночные активы, принадлежащие банку.

Банк, предоставляющий ценные бумаги в залог, не является эмитентом таких ценных бумаг.

Список рыночных активов, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по займу, и дисконты к ним размещаются на официальном интернет-ресурсе Национального банка.

Нерыночные активы принимаются в качестве обеспечения исполнения обязательств по займу, если они соответствуют требованиям к нерыночным активам, прошли процедуру препозиции залога и включены в пул обеспечения.

При предоставлении займа системно значимому банку в режиме урегулирования либо стабилизационному банку Национальный банк в обеспечение исполнения обязательств по займу принимает государственную гарантию по займу.

Указывается, что заем считается обеспеченным при условии превышения стоимости активов банка, предоставленных в залог, с учетом дисконта над суммой займа с учетом вознаграждения в полном объеме в течение всего срока займа. В случае предоставления займа системно значимому банку в режиме урегулирования либо стабилизационному банку дополнительно к стоимости его активов учитывается сумма государственной гарантии по займу.

Ставка вознаграждения по займу фиксируется до даты погашения займа в полном объеме на уровне базовой ставки Национального банка, действующей на день предоставления или пролонгации займа с учетом дополнительного процентного вознаграждения для банка в размере 2%, для системно значимого банка в режиме урегулирования либо стабилизационного банка в размере 0 процентных пунктов.

Правила дополнены главой следующего содержания: Условия предоставления займа системно значимому банку в режиме урегулирования либо стабилизационному банку, в которой говорится:

Национальный банк для целей покрытия краткосрочного дефицита ликвидности вправе предоставить заем системно значимому банку в режиме урегулирования либо стабилизационному банку при выполнении следующих условий:

принятия правительством РК либо национальным управляющим холдингом решения о приобретении акций системно значимого банка в режиме урегулирования либо стабилизационного банка;

предоставления государственной гарантии по займу в качестве обеспечения исполнения обязательств на сумму займа в полном объеме.

Заем предоставляется системно значимому банку в режиме урегулирования либо стабилизационному банку при наличии государственной гарантии по займу в качестве обеспечения исполнения обязательств на сумму займа в полном объеме, а также под залог активов.

В случае предоставления займа системно значимому банку в режиме урегулирования или стабилизационному банку государственная гарантия по займу имеет приоритет перед другими видами обеспечения при отборе обеспечения Национальным банком.

Государственная гарантия по займу действует до момента полного погашения займа, предоставленного системно значимому банку в режиме урегулирования или стабилизационному банку с учетом сроков, определенных пунктом 11 Правил.

Государственная гарантия по займу прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства по займу.

Предусмотрено, что если после присоединения банка к договору об общих условиях займа, банк признан уполномоченным органом неплатежеспособным или потенциально неплатежеспособным, Национальный банк в течение трех рабочих дней со дня получения решения от уполномоченного органа прекращает участие банка в договоре об общих условиях займа, за исключением системно значимого банка в режиме урегулирования, и направляет в банк уведомление о прекращении участия в договоре об общих условиях предоставления займа последней инстанции, а также уведомляет уполномоченный орган о прекращении участия банка в договоре об общих условиях займа.

Направляя ходатайство о препозиции залога, банк подтверждает достоверность представляемых документов, информации и сведений, а также отсутствие:

ограничений или обременений, условий, запрещающих банку совершать уступку третьему лицу или Национальному банку, в отношении нерыночных активов, указанных в информации о характеристиках нерыночных активов, приложенной к ходатайству о препозиции залога;

споров и препятствий для обращения взыскания, оснований для признания недействительными договоров банковского займа, права (требования) по которым указаны в информации о характеристиках нерыночных активов, приложенной к ходатайству о препозиции залога;

сведений о проведении подозрительных операций в отношении заемщиков банка по договорам банковского займа, права (требования) по которым указаны в информации о характеристиках нерыночных активов, приложенной к ходатайству о препозиции залога.

Также предусмотрено, что уполномоченный орган в рамках мониторинга нерыночных активов в препозиции залога не реже одного раза в квартал проводит мониторинг соответствия банка требованиям, предусмотренным подпунктами 1 и 1-1 части второй пункта 1 статьи 51-3 Закона о Национальном Банке.

Кроме того, дополнено, что при обращении системно значимого банка в режиме урегулирования или стабилизационного банка:

уполномоченный орган дополнительно к положительному заключению о целесообразности предоставления займа предоставляет в Национальный банк решение правительства РК о реализации государственного инвестиционного проекта путем приобретения правительством или национальным управляющим холдингом акций системно значимого банка в режиме урегулирования либо акций стабилизационного банка не позднее следующего рабочего дня после получения указанного решения правительства;

Национальный банк не позднее одного рабочего дня со дня получения положительного заключения уполномоченного органа и решения правительства направляет в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета ходатайство системно значимого банка в режиме урегулирования либо стабилизационного банка о предоставлении займа, а также запрос о необходимости предоставления Национальному банку государственной гарантии по займу в обеспечение исполнения обязательств по займу.

Также добавлено, что правление Нацбанка принимает решение об удовлетворении ходатайства о предоставлении займа, сумме, окончательном перечне активов, принимаемых в залог, ставке вознаграждения и сроке погашения займа или отказе в удовлетворении ходатайства о предоставлении займа системно значимому банку в режиме урегулирования либо стабилизационному банку в срок не более двух рабочих дней c даты поступления в Национальный банк от уполномоченного органа заключения и постановлений правительства о реализации государственного инвестиционного проекта и о предоставлении государственной гарантии по займу в обеспечение исполнения обязательств по займу.

После исполнения банком обязательств по займу Национальный банк направляет в банк уведомление о прекращении обязательств по займу последней инстанции.

Банк осуществляет мероприятия, направленные на прекращение залога нерыночных активов. Для прекращения залога ценных бумаг банк и Национальный банк направляют в центральный депозитарий приказы на регистрацию прекращения залога ценных бумаг, находящихся в залоге.

После исполнения системно значимым банком в режиме урегулирования или стабилизационным банком обязательств по займу Национальный банк направляет соответствующее уведомление в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета для осуществления процедур по прекращению действия государственной гарантии по займу.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения банком обязательств по займу Национальный банк сообщает уполномоченному органу о дефолте банка по займу для рассмотрения вопроса о принятии мер в соответствии со статьей 85 Закона о банках и банковской деятельности, а также запрашивает у уполномоченного органа перечень банков для принятия решения о реализации нерыночных активов, являющихся обеспечением по договору займа.

В случае неисполнения системно значимым банком в режиме урегулирования или стабилизационным банком обязательств по займу Национальный Банк направляет уведомление в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета для осуществления процедур реализации государственной гарантии по займу.

Внесены и другие изменения.

Постановление вводится в действие с 17 ноября 2026 года.