Простой на работе: обязан ли работодатель платить
Что такое простой
Простой – временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, организационного, производственного или природного характера.
Как оплачивается простой
В Минтруда пояснили, что согласно ст.112 Трудового кодекса РК:
Если простой по вине работодателя – не менее 50% средней заработной платы работника.
По причинам, не зависящим от работодателя и работника, – не ниже минимальной зарплаты.
По вине работника – оплате не подлежит.
Как оформляется простой
Порядок оформления определяется трудовым или коллективным договором. Если он не предусмотрен, работодатель обязан оформить начало простоя актом с указанием причин.
После завершения простоя работодатель должен заблаговременно уведомить работника о выходе на работу.
Отсутствие работы не освобождает работодателя от обязанности оплачивать простой, если это предусмотрено законодательством.
При нарушении трудовых прав работник вправе обратиться в территориальный департамент Комитета госинспекции труда.