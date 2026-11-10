Простой на работе: обязан ли работодатель платить

Если предприятие временно приостановило работу, сломалось оборудование или отсутствуют необходимые материалы, работодатель не всегда вправе оставлять работников без оплаты, сообщает Zakon.kz.

Что такое простой

Простой – временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, организационного, производственного или природного характера.

Как оплачивается простой

В Минтруда пояснили, что согласно ст.112 Трудового кодекса РК:

Если простой по вине работодателя – не менее 50% средней заработной платы работника.

По причинам, не зависящим от работодателя и работника, – не ниже минимальной зарплаты.

По вине работника – оплате не подлежит.

Как оформляется простой

Порядок оформления определяется трудовым или коллективным договором. Если он не предусмотрен, работодатель обязан оформить начало простоя актом с указанием причин.

После завершения простоя работодатель должен заблаговременно уведомить работника о выходе на работу.

Отсутствие работы не освобождает работодателя от обязанности оплачивать простой, если это предусмотрено законодательством.

При нарушении трудовых прав работник вправе обратиться в территориальный департамент Комитета госинспекции труда.