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Право

Запрет на вывоз бычков продлили еще на полгода

Корова, коровы, крупный рогатый скот, скотоводство, фермерское хозяйство, животноводство, пастбище, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 09:59 Фото: primeminister.kz
Принят приказ министра сельского хозяйства от 5 ноября 2026 года о некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных, сообщает Zakon.kz.

"Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан, в том числе в государства – члены Евразийского экономического союза, бычков крупного рогатого скота", – говорится в документе.

Приказ вводится в действие с 9 ноября 2026 года.

Ранее в Казахстане запрет на вывоз бычков был установлен в июле 2025 года и действовал до 30 октября. Затем он был продлен с 5 ноября 2025 до 30 апреля 2026 года. После чего был введен с 30 апреля 2026 года еще на полгода.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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