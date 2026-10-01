Присвоение статуса "национальный" госархивам: Токаев внес изменения
Так, уточняется, что руководители республиканских государственных архивов, а также местных исполнительных органов столицы, областей, городов республиканского значения подают в уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сфере архивного дела и документационного обеспечения управления, ходатайство о присвоении статуса "Национальный".
Уполномоченный орган направляет уведомление соответствующему республиканскому государственному архиву или местному исполнительному органу столицы, области, города республиканского значения о принятии к рассмотрению ходатайства с прилагаемыми документами в течение 3 рабочих дней со дня их поступления.
Указывается, что при предоставлении недостоверных данных и неполного перечня документов ходатайство к рассмотрению не принимается и возвращается соответствующему республиканскому государственному архиву или местному исполнительному органу столицы, области, города республиканского значения в течение 15 рабочих дней со дня поступления с указанием причины отказа в рассмотрении.
Указ вводится в действие с 1 января 2027 года.