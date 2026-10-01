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Право

Присвоение статуса "национальный" госархивам: Токаев внес изменения

Архив Президента РК, Архив Президента Республики Казахстан, архивохранилища, архивохранилище, хранилище документов, госархив, госархивы, государственный архив, государственные архивы, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 10:49 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 26 сентября 2026 года, которым внес изменения в Правила присвоения статуса "Национальный" государственным архивам", сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что руководители республиканских государственных архивов, а также местных исполнительных органов столицы, областей, городов республиканского значения подают в уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сфере архивного дела и документационного обеспечения управления, ходатайство о присвоении статуса "Национальный".

Уполномоченный орган направляет уведомление соответствующему республиканскому государственному архиву или местному исполнительному органу столицы, области, города республиканского значения о принятии к рассмотрению ходатайства с прилагаемыми документами в течение 3 рабочих дней со дня их поступления.

Указывается, что при предоставлении недостоверных данных и неполного перечня документов ходатайство к рассмотрению не принимается и возвращается соответствующему республиканскому государственному архиву или местному исполнительному органу столицы, области, города республиканского значения в течение 15 рабочих дней со дня поступления с указанием причины отказа в рассмотрении.

Указ вводится в действие с 1 января 2027 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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