Присвоение статуса "национальный" госархивам: Токаев внес изменения

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 26 сентября 2026 года, которым внес изменения в Правила присвоения статуса "Национальный" государственным архивам", сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что руководители республиканских государственных архивов, а также местных исполнительных органов столицы, областей, городов республиканского значения подают в уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сфере архивного дела и документационного обеспечения управления, ходатайство о присвоении статуса "Национальный".

Уполномоченный орган направляет уведомление соответствующему республиканскому государственному архиву или местному исполнительному органу столицы, области, города республиканского значения о принятии к рассмотрению ходатайства с прилагаемыми документами в течение 3 рабочих дней со дня их поступления.

Указывается, что при предоставлении недостоверных данных и неполного перечня документов ходатайство к рассмотрению не принимается и возвращается соответствующему республиканскому государственному архиву или местному исполнительному органу столицы, области, города республиканского значения в течение 15 рабочих дней со дня поступления с указанием причины отказа в рассмотрении.

Указ вводится в действие с 1 января 2027 года.