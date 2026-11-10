Назначение и выплата госпособий в Казахстане: обновленные правила

Приказом министра труда и социальной защиты населения РК от 30 октября 2026 года внесены изменения в Правила назначения и выплаты пособий на рождение ребенка, по уходу, многодетным семьям и награжденным матерям, сообщает Zakon.kz.

Цифровая карта семьи

Уточняется, что пособие по уходу назначается со дня рождения ребенка, указанного в свидетельстве о рождении ребенка, по достижении им возраста полутора лет включительно, а в случаях усыновления ребенка и назначения опеки над детьми-сиротами и детьми, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до полутора лет – со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка или со дня установления опеки по достижении им возраста полутора лет.

При назначении пособия по уходу в составе семьи учитываются рожденные живыми, усыновленные (удочеренные), а также взятые под опеку (попечительство) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, сводные дети, если они не учтены в семье другого родителя.

При этом в составе семьи не учитываются дети, в отношении которых родители лишены или ограничены в родительских правах.

В случае обращения за назначением пособия по уходу после смерти ребенка, не достигшего возраста полутора лет, пособие по уходу назначается по месяц смерти включительно.

Пособие по уходу иностранным гражданам, кандасам, право на получение пособия которых предусмотрено международным договором, ратифицированным РК, назначается со дня рождения ребенка, но не ранее даты регистрации по месту жительства в Казахстане.

Указывается, что при выявлении ошибок или неполного пакета документов предоставляется два рабочих дня на устранение недостатков.

Этот период не включается в срок оказания услуги. При своевременном исправлении сохраняется дата первоначального обращения.

С 18 ноября 2026 года вводится в действие норма в следующей редакции:

При регистрации рождения ребенка (детей) по выбору услугополучателя государственная услуга "Назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ребенком" оказывается в виде композитной услуги.

Также указывается, что при назначении пособия многодетной семье в составе семьи учитываются рожденные, усыновленные (удочеренные), а также взятые под опеку (попечительство) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, сводные дети, если они не учтены в семье другого родителя.

Для назначения пособий многодетной семье, представление свидетельства о рождении ребенка (детей), свидетельства о заключении (расторжении) брака, за исключением сведений о заключении брака, зарегистрированных за пределами РК, документа, подтверждающего установление опеки над детьми-сиротами и детьми, оставшихся без попечения родителей, или сведения об усыновлении из актовой записи о рождении, а также сведения об учебе на очном отделении учебного заведения, сведения о номере банковского счета не требуется при подтверждении информации, содержащейся в указанных документах, в соответствии с запросами в цифровые системы государственных органов или организации.

Пособие награжденной матери назначается со дня обращения за назначением пособия. Днем обращения считается день подачи заявления.

Представление заявления для назначения пособия награжденной матери не требуется при назначении пособия через проактивную услугу.

При этом дополнено, что лица (семьи), члены семьи, домохозяйство, претендующие на пособие на рождение, пособие по уходу, пособие многодетной семье и пособие награжденной матери, получающие их, а также повторно обратившиеся за их предоставлением, дают согласие на сбор, обработку, проверку, актуализацию и передачу персональных данных, включая сведения, составляющие банковскую и иную охраняемую законом тайну, в сроки и порядке, определяемые уполномоченным государственным органом по согласованию с Национальным банком, а также сведения о сумме долга по кредитам, периодическом (ежемесячном) платеже по кредитам, просроченной или остаточной сумме задолженности по кредитам из кредитного бюро с государственным участием.

Непредставление согласия лицом (семьей), членами семьи, домохозяйством указанной информации является основанием для отказа в приеме заявления на назначение пособия.

Непредставление согласия лицом (семьей), членами семьи, домохозяйством, получающими пособие воспитывающему ребенка с инвалидностью, пособие лицу, осуществляющему уход, является основанием для их приостановления.

Выплата пособия на рождение, пособия по уходу, пособия многодетной семье и пособия награжденной матери возобновляется с даты получения согласия.

После представления заявителем соответствующих документов для назначения пособий в его присутствии специалист городского, районного отделения Государственной корпорации получает письменное или электронное согласие заявителя при оказании государственных услуг и формирует:

запрос в Цифровую карту семьи для определения уровня социального благополучия;

запрос в цифровые системы государственных органов или организаций;

запрос в цифровую систему уполномоченного государственного органа на наличие у заявителя факта назначения, выплаты или подачи заявления на назначение государственных пособий семьям, имеющим детей, на отсутствие участия в системе обязательного социального страхования за последние 24 месяца (для назначения пособия по уходу за ребенком).

При представлении государственными органами и организациями электронных документов, подтверждающих запрашиваемые сведения корпорации выдает заявителю расписку о приеме документов.

Заявление и документы, представленные заявителем в подлинниках, сканируются и электронные копии документов удостоверяются посредством ЭЦП специалиста отделения Государственной корпорации, после чего возвращаются заявителю.

В случае непредставления государственными органами и (или) организациями электронных документов, подтверждающих запрашиваемые сведения, заявителю вручается расписка об отказе в приеме заявления.

С 18 ноября 2026 года правила дополнены новым пунктом, где говорится в каких случаях уполномоченный орган по назначению пособия или отделение Государственной корпорации приостанавливает процесс оказания государственной услуги.

Так, говорится, что в случаях обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, представленных заявителем, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления заявителем неполного пакета документов уполномоченный орган по назначению пособия принимает заявление посредством цифрового листа ожидания с направлением заявителю уведомления о приостановлении процесса оказания государственной услуги.

При этом представленные заявителем документы (в том числе оригиналы) подлежат возврату заявителю без их принятия на хранение уполномоченным органом по назначению пособия или Государственной корпорацией, за исключением портала, абонентского устройства сотовой связи, а также цифровых объектов банков второго уровня.

Повторное представление документов осуществляется заявителем после устранения выявленных недостатков в пределах срока приостановления.

При этом заявителю устанавливается два рабочих дня для устранения выявленных недостатков, который не включается в общий срок оказания соответствующей государственной услуги, и не должен превышать его.

В случае устранения недостатков днем приема заявления и (или) документов на получение государственной услуги считается день первоначального обращения заявителя.

Течение срока оказания государственной услуги возобновляется с момента устранения выявленных недостатков.

В случае неустранения выявленных недостатков в установленный срок специалист уполномоченного органа по назначению пособия или Госкорпорации выдает расписку об отказе в приеме заявления на назначение пособий.

При обращении заявителя за назначением пособий на рождение или по уходу, многодетной семье и награжденной матери посредством портала запрос в цифровые системы государственных органов и организаций для подтверждения представленных сведений и получения необходимых сведений осуществляется самим заявителем.

При получении подтверждающих сведений заявитель, осуществивший запрос посредством портала, удостоверяет своей ЭЦП электронное заявление о назначении пособия на рождение или по уходу, многодетной семье или награжденной матери и направляет его в автоматизированную цифровую систему уполномоченного государственного органа.

При подаче заявителем требуемых документов в "личном кабинете" заявителя отображается статус о принятии запроса для оказания государственной услуги.

Правила также добавлены пунктом о том, что сведения об уровне благополучия семей (лиц), являющихся получателями пособия по уходу, пособия многодетной семье и пособия награжденной матери, передаются из Цифровой карты семьи в АЦС "Е-макет" ежемесячно 25 числа каждого последующего месяца.

АЦС "Е-макет" в течение одного рабочего дня на основании сведений, полученных из Цифровой карты семьи, отображает уровень социального благополучия получателя пособия для формирования списка семей (лиц, домохозяйств), отнесенных к соответствующим уровням социального благополучия.

В случае отнесения получателя пособия по уходу, пособия многодетной семье и пособия награжденной матери к уровню социального благополучия "А" либо "В" выплата пособия приостанавливается с 1 числа месяца, следующего за месяцем изменения уровня социального благополучия в Цифровой карте семьи.

Получателю, выплата пособия которому приостановлена, АЦС "Е-макет" в течение одного рабочего дня с момента поступления сведений об изменении уровня социального благополучия из Цифровой карты семьи направляется уведомление о приостановлении выплаты пособия или сообщение, содержащее полный текст уведомления одновременно в:

личный кабинет на портале;

мобильное приложение "eGov Mobile";

абонентское устройство сотовой связи;

приложения банков второго уровня.

Получатель пособия ознакамливается со сведениями об уровне благополучия семьи в личном кабинете на портале.

Указывается, что отделение Государственной корпорации приостанавливает выплату пособия по уходу с первого числа месяца, следующего за месяцем поступления сведений от заявителя или из цифровых систем на основании решения о приостановлении выплаты уполномоченного органа по назначению пособия:

об отсутствии расходных операций три и более месяцев по банковскому счету получателя пособия по уходу, представляемых уполномоченной организацией по выдаче пособий. При этом выплата пособия по уходу возобновляется с даты приостановления;

о выявлении факта выезда получателя пособия по уходу на постоянное место жительства за пределы РК, в том числе из цифровых систем. При этом выплата пособия по уходу возобновляется получателю пособия по уходу, выехавшему на постоянное место жительства за пределы РК и вернувшемуся обратно до достижения ребенком возраста полутора лет, с даты прибытия на постоянное проживание на территорию Республики Казахстан, но не ранее даты приостановления;

об отбывании получателем пособия по уходу уголовного наказания, назначенного судом в виде лишения свободы. При этом пособие по уходу выплачивается законному представителю ребенка (детей) со дня приостановления либо лицу, назначенному опекуном, со дня установления опеки, но не ранее даты приостановления;

о проживании получателя пособия по уходу в центрах оказания специальных социальных услуг в условиях стационара и нахождение на полном государственном обеспечении, за исключением лица, которому предоставляется сверхгарантированный объем специальных социальных услуг. При этом выплата пособия по уходу возобновляется с даты отчисления получателя из центра оказания специальных социальных услуг, но не ранее даты приостановления;

о наличии подтверждающего документа о проведении оперативно-розыскных мероприятий по розыску безвестно исчезнувших лиц или решения суда о признании лица безвестно отсутствующим в отношении получателя пособия по уходу, в том числе из цифровых систем. При этом пособие по уходу выплачивается законному представителю ребенка (детей) со дня приостановления либо лицу, назначенному опекуном, со дня установления опеки, но не ранее даты приостановления;

об истечении у получателя пособия по уходу срока действия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, или удостоверения кандаса, в том числе из цифровых систем. При этом выплата пособия по уходу возобновляется с даты выдачи документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, или удостоверения кандаса, но не ранее даты приостановления;

о наличии подтверждающего документа о смерти получателя пособия по уходу, в том числе из цифровых систем. При этом пособие по уходу производится законному представителю ребенка (детей) с даты приостановления либо лицу, назначенному опекуном, со дня установления опеки, но не ранее даты приостановления;

поступлении сведений об отнесении получателя пособия по уходу (семьи), членов семьи, домохозяйства к уровню социального благополучия "A" либо "В" Цифровой карты семьи. При этом выплата пособия возобновляется в случае изменения уровня социального благополучия к уровням "C", "D" или "E" автоматически с первого числа месяца, следующего за месяцем поступления сведений об изменении уровня социального благополучия в Цифровой карте семьи.

При этом добавлены новые пункты следующего содержания:

Отделение Государственной корпорации приостанавливает выплату пособия многодетной семье с первого числа месяца, следующего за месяцем поступления сведений от заявителя или из цифровых систем на основании решения о приостановлении выплаты уполномоченного органа по назначению пособия:

об отсутствии расходных операций три и более месяцев по банковскому счету получателя пособия многодетной семье, представляемых уполномоченной организацией по выдаче пособий. При этом выплата пособия многодетной семье возобновляется с даты приостановления;

о выявлении факта выезда получателей пособия многодетной семье и иждивенца(ев) на постоянное местожительства за пределы РК, в том числе из цифровых систем. При этом выплата пособия многодетной семье возобновляется с даты прибытия на постоянное проживание на территорию РК, но не ранее даты приостановления;

об отбывании получателем пособия многодетной семье уголовного наказания, назначенного судом в виде лишения свободы. При этом пособие многодетной семье выплачивается законному представителю детей с даты приостановления либо лицу, назначенному опекуном (попечителем), со дня установления опеки или попечительства, но не ранее даты приостановления;

о проживании получателя пособия многодетной семье в центрах оказания специальных социальных услуг в условиях стационара и нахождение на полном государственном обеспечении, за исключением лица, которому предоставляется сверхгарантированный объем специальных социальных услуг. При этом выплата пособия многодетной семье возобновляется с даты отчисления получателя из центра оказания специальных социальных услуг, но не ранее даты приостановления;

о достижении ребенком восемнадцатилетнего возраста. При этом выплата пособия многодетной семье возобновляется:

- с даты приостановления в случае продолжения обучения по общеобразовательным или профессиональным программам в организации общего среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования (но не более чем до достижения 23-летнего возраста);

- с даты поступления достигшего восемнадцатилетнего возраста ребенка на обучение по очной форме обучения по общеобразовательным или профессиональным программам в организации общего среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования (но не более чем до достижения 23-летнего возраста);

о наличии подтверждающего документа о проведении оперативно-розыскных мероприятий по розыску безвестно исчезнувшего лица или решения суда о признании лица безвестно отсутствующим в отношении получателя пособия многодетной семье. При этом выплата пособия многодетной семье производится законному представителю детей с даты приостановления либо лицу, назначенному опекуном (попечителем), со дня установления опеки или попечительства, но не ранее даты приостановления;

об истечении у получателя пособия многодетной семье срока действия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, или удостоверения кандаса. При этом выплата пособия многодетной семье возобновляется с даты выдачи документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, или удостоверения кандаса, но не ранее даты приостановления;

о наличии подтверждающего документа о смерти получателя. При этом выплата пособия многодетной семье производится законному представителю детей с даты приостановления либо лицу, назначенному опекуном (попечителем), со дня установления опеки или попечительства, но не ранее даты приостановления;

поступлении сведений об отнесении получателя (семьи), членов семьи, домохозяйства к уровню социального благополучия "A" либо "В" Цифровой карты семьи. При этом выплата пособия возобновляется в случае изменения уровня социального благополучия к уровням "C", "D" или "E" автоматически с первого числа месяца, следующего за месяцем поступления сведений об изменении уровня социального благополучия в Цифровой карте семьи.

Отделение Государственной корпорации приостанавливает выплату пособия награжденной матери с первого числа месяца, следующего за месяцем поступления сведений от заявителя и из цифровых систем на основании решения о приостановлении выплаты уполномоченного органа по назначению пособия:

об отсутствии расходных операций три и более месяцев по банковскому счету получателя пособия награжденной матери. При этом выплата пособия награжденной матери возобновляется со дня приостановления;

о выезде получателя пособия награжденной матери на постоянное место жительства за пределы РК. При этом выплата пособия награжденной матери возобновляется с даты прибытия на постоянное проживание на территорию РК, но не ранее даты приостановления;

об отбывании получателем пособия награжденной матери уголовного наказания, назначенного судом в виде лишения свободы. При этом выплата пособия награжденной матери возобновляется с даты освобождения награжденной матери из учреждения уголовно-исправительной системы;

о проживании получателя пособия награжденной матери в центрах оказания специальных социальных услуг в условиях стационара и нахождение на полном государственном обеспечении, за исключением лица, которому предоставляется сверхгарантированный объем специальных социальных услуг. При этом выплата пособия награжденной матери возобновляется с даты отчисления из центра оказания специальных социальных услуг, но не ранее даты приостановления;

о наличии подтверждающего документа о проведении оперативно-розыскных мероприятий по розыску безвестно исчезнувшего лица или решения суда о признании лица безвестно отсутствующим в отношении получателя пособия награжденной матери. При этом выплата пособия награжденной матери возобновляется с даты прекращения оперативно-розыскных мероприятий по розыску безвестно исчезнувшего лица или вступления в силу судебного акта об отмене решения суда о признании лица безвестно отсутствующим, но не ранее даты приостановления;

об истечении у получателя пособия награжденной матери срока действия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, удостоверения кандаса. При этом выплата пособия награжденной матери возобновляется со дня выдачи документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающего на территории РК, удостоверения кандаса, но не ранее даты приостановления;

поступлении сведений об отнесении получателя пособия многодетной матери (семьи), членов семьи, домохозяйства к уровню социального благополучия "A" либо "В" Цифровой карты семьи, в случае если они не являются получателями пенсий по возрасту. При этом выплата пособия возобновляется в случае изменения уровня социального благополучия к уровням "C", "D" или "E" автоматически с первого числа месяца, следующего за месяцем поступления сведений об изменении уровня социального благополучия в Цифровой карте семьи.

Указывается, что выплата пособия по уходу, пособия многодетной семье, пособия награжденной матери возобновляется по заявлению на основании документов или сведений, полученных из цифровых систем, подтверждающих истечение обстоятельств, вызвавших приостановление пособия, при условии сохранения права пособие.

Также добавлено, что получатель может добровольно отказаться от получения пособия по уходу, пособия многодетной семье, пособия награжденной матери.

Для добровольного отказа получатель пособия обращается в уполномоченный орган по назначению пособий с заявлением. Добровольный отказ является основанием для прекращения выплаты пособия с первого числа месяца, следующего за месяцем регистрации заявления.

Отделение Государственной корпорации прекращает выплату пособия на основании решения о прекращении выплаты уполномоченного органа по назначению пособия.

При этом добровольный отказ от получения пособия не лишает лицо (семью), членов семьи, домохозяйство возможности на повторное обращение за их назначением.

Выплата пособия производится с даты обращения.

Приказ вводится в действие с 1 января 2027 года, за исключением отдельных положений.