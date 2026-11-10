В Казахстане обновили правила представления заявления о ввозе товаров из ЕАЭС

И.о. министра финансов приказом от 2 ноября 2026 года утвердил в новой редакции Правила представления налоговой отчетности "Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (форма 328.00)", а также саму форму заявления, сообщает Zakon.kz.

Теперь налогоплательщик имеет возможность представить заявление:

в явочном порядке в ОГД по месту нахождения и посредством цифровых объектов, в том числе мобильных приложений банков второго уровня, веб-приложения "Кабинет налогоплательщика" (веб-приложение);

посредством цифровых объектов, в том числе мобильных приложений банков второго уровня, веб-приложения.

Заявление представляется на бумажном носителе и в электронной форме либо только в электронной форме, допускающей компьютерную обработку информации.

При представлении заявления:

на бумажном носителе оно распечатывается и подписывается налогоплательщиком в четырех экземплярах. Страницы заявления и приложения пронумеровываются налогоплательщиком;

в электронной форме – заполнение налогоплательщиком, прием и обработка заявления цифровой системой (ЦС) ОГД осуществляется с проведением форматно-логического контроля (ФЛК). Заявление удостоверяется ЭЦП налогоплательщика.

Прием ОГД заявления физических и юридических лиц осуществляется путем оказания государственной услуги по районам, городам и районам в городах, на территории специальных экономических зон.

При обращении к услугодателю или посредством почтовой или иной организации связи документы принимаются ответственным структурным подразделением услугодателя и передаются ответственному структурному подразделению услугодателя на обработку документов.

В случае обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления неполного пакета документов заявление принимают посредством цифрового листа ожидания.

При этом устанавливается разумный срок для устранения выявленных недостатков, который не включается в общий срок оказания государственной услуги.

В случае неустранения выявленных недостатков в установленный срок услугодатель отказывает в приеме заявления и документов.

Заявлению в ЦС ОГД центральным узлом цифровой системы налогового органа налоговой отчетности присваивается регистрационный номер.

При обращении через веб-приложение услугополучателю направляется:

статус о принятии запроса для оказания государственной услуги;

результат оказания государственной услуги в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП должностного лица услугодателя.

Автоматизированное подписание результата осуществляется на основании данных об уплате налогов, полученных исключительно из государственных информационных систем.

Помимо этого, обновлены Правила отзыва заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.

Заявление подлежит отзыву из органов государственных доходов на основании заявления об отзыве, представленного налогоплательщиком в электронном виде посредством цифровых объектов органов государственных доходов и на бумажном носителе в орган государственных доходов по месту нахождения.

Отзыв заявления осуществляется в случаях:

ошибочного представления заявления;

полного возврата товаров по причине ненадлежащих качества или комплектации;

установления органом государственных доходов факта отсутствия импорта товара.

Отзыв заявления производится после представления в орган государственных доходов одним из следующих методов:

удаления из центрального узла системы приема и обработки налоговой отчетности, который применяется по заявлениям, представленным ошибочно или представленным по импортированным товарам, которые в полном объеме были возвращены по причине ненадлежащих качества или комплектации, а также при установлении органом государственных доходов факта отсутствия импорта товара;

замены, при котором внесение изменений и дополнений в заявление производится налогоплательщиком путем отзыва ранее представленного заявления с одновременным представлением нового заявления;

изменения в случае направления заявления в орган государственных доходов не по месту нахождения.

В случае отзыва заявления в связи с внесением изменений и дополнений при осуществлении частичного возврата товаров, импортированных в Казахстан с территории ЕАЭС по причине ненадлежащих качества или комплектации после истечения месяца, в котором такие товары ввезены, сведения по таким товарам подлежат отражению в заявлении, представленном взамен отозванного.

В случае полного возврата товаров по причине ненадлежащих качества или комплектации после истечения месяца, в котором такие товары ввезены, заявление отзывается методом удаления.

По отзыву заявления, представленного в электронном виде и на бумажном носителе, ОГД в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления об отзыве рассматривает и направляет налогоплательщику уведомление о принятии либо не принятии.

При этом не допускается внесение налогоплательщиком изменений и дополнений в заявление.

Помимо этого, обновлена форма заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.

Заявление дополнено приложением 2, в котором отражаются сведения о товарах, импортированных из государств ЕАЭС.

В приложении предусмотрены:

сведения об учетном номере валютного договора и дате его присвоения;

информация об оплате НДС в цифровом тенге;

наименование товара и его код по ТН ВЭД;

код товара по Национальному каталогу товаров (NTIN);

количество товара и его вес в килограммах (брутто).

Кроме того, обновлены Правила подтверждения органами государственных доходов факта уплаты налога на добавленную стоимость по импортированным товарам и акциза по импортированным подакцизным товарам с территории государств-членов Евразийского экономического союза в заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов путем проставления соответствующей отметки либо мотивированного отказа в подтверждении.

Приказ вводится в действие с 20 ноября.