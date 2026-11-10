В Казахстане обновили правила представления заявления о ввозе товаров из ЕАЭС
Теперь налогоплательщик имеет возможность представить заявление:
- в явочном порядке в ОГД по месту нахождения и посредством цифровых объектов, в том числе мобильных приложений банков второго уровня, веб-приложения "Кабинет налогоплательщика" (веб-приложение);
- посредством цифровых объектов, в том числе мобильных приложений банков второго уровня, веб-приложения.
Заявление представляется на бумажном носителе и в электронной форме либо только в электронной форме, допускающей компьютерную обработку информации.
При представлении заявления:
- на бумажном носителе оно распечатывается и подписывается налогоплательщиком в четырех экземплярах. Страницы заявления и приложения пронумеровываются налогоплательщиком;
- в электронной форме – заполнение налогоплательщиком, прием и обработка заявления цифровой системой (ЦС) ОГД осуществляется с проведением форматно-логического контроля (ФЛК). Заявление удостоверяется ЭЦП налогоплательщика.
Прием ОГД заявления физических и юридических лиц осуществляется путем оказания государственной услуги по районам, городам и районам в городах, на территории специальных экономических зон.
При обращении к услугодателю или посредством почтовой или иной организации связи документы принимаются ответственным структурным подразделением услугодателя и передаются ответственному структурному подразделению услугодателя на обработку документов.
В случае обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления неполного пакета документов заявление принимают посредством цифрового листа ожидания.
При этом устанавливается разумный срок для устранения выявленных недостатков, который не включается в общий срок оказания государственной услуги.
В случае неустранения выявленных недостатков в установленный срок услугодатель отказывает в приеме заявления и документов.
Заявлению в ЦС ОГД центральным узлом цифровой системы налогового органа налоговой отчетности присваивается регистрационный номер.
При обращении через веб-приложение услугополучателю направляется:
- статус о принятии запроса для оказания государственной услуги;
- результат оказания государственной услуги в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП должностного лица услугодателя.
Автоматизированное подписание результата осуществляется на основании данных об уплате налогов, полученных исключительно из государственных информационных систем.
Помимо этого, обновлены Правила отзыва заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
Заявление подлежит отзыву из органов государственных доходов на основании заявления об отзыве, представленного налогоплательщиком в электронном виде посредством цифровых объектов органов государственных доходов и на бумажном носителе в орган государственных доходов по месту нахождения.
Отзыв заявления осуществляется в случаях:
- ошибочного представления заявления;
- полного возврата товаров по причине ненадлежащих качества или комплектации;
- установления органом государственных доходов факта отсутствия импорта товара.
Отзыв заявления производится после представления в орган государственных доходов одним из следующих методов:
- удаления из центрального узла системы приема и обработки налоговой отчетности, который применяется по заявлениям, представленным ошибочно или представленным по импортированным товарам, которые в полном объеме были возвращены по причине ненадлежащих качества или комплектации, а также при установлении органом государственных доходов факта отсутствия импорта товара;
- замены, при котором внесение изменений и дополнений в заявление производится налогоплательщиком путем отзыва ранее представленного заявления с одновременным представлением нового заявления;
- изменения в случае направления заявления в орган государственных доходов не по месту нахождения.
В случае отзыва заявления в связи с внесением изменений и дополнений при осуществлении частичного возврата товаров, импортированных в Казахстан с территории ЕАЭС по причине ненадлежащих качества или комплектации после истечения месяца, в котором такие товары ввезены, сведения по таким товарам подлежат отражению в заявлении, представленном взамен отозванного.
В случае полного возврата товаров по причине ненадлежащих качества или комплектации после истечения месяца, в котором такие товары ввезены, заявление отзывается методом удаления.
По отзыву заявления, представленного в электронном виде и на бумажном носителе, ОГД в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления об отзыве рассматривает и направляет налогоплательщику уведомление о принятии либо не принятии.
При этом не допускается внесение налогоплательщиком изменений и дополнений в заявление.
Помимо этого, обновлена форма заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
Заявление дополнено приложением 2, в котором отражаются сведения о товарах, импортированных из государств ЕАЭС.
В приложении предусмотрены:
- сведения об учетном номере валютного договора и дате его присвоения;
- информация об оплате НДС в цифровом тенге;
- наименование товара и его код по ТН ВЭД;
- код товара по Национальному каталогу товаров (NTIN);
- количество товара и его вес в килограммах (брутто).
Кроме того, обновлены Правила подтверждения органами государственных доходов факта уплаты налога на добавленную стоимость по импортированным товарам и акциза по импортированным подакцизным товарам с территории государств-членов Евразийского экономического союза в заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов путем проставления соответствующей отметки либо мотивированного отказа в подтверждении.
Приказ вводится в действие с 20 ноября.