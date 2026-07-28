В Казахстане обновят одну из налоговых форм

Министерство финансов РК подготовило поправки в "Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов" (форма 328.00), сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается:

добавить поля для указания учетного номера и даты валютного договора (контракта);

предусмотреть возможность отражения уплаты НДС в цифровом теңге;

привести форму в соответствие с Налоговым и Цифровым кодексами.

Как поясняется, изменения связаны с передачей КГД функций по контролю за репатриацией валюты при экспортно-импортных операциях, а также с реализацией пилотного проекта "Цифровой НДС".

Ожидается, что обновленная форма позволит усилить дистанционный налоговый контроль, повысить прозрачность внешнеэкономической деятельности и эффективность налогового администрирования без увеличения количества документальных проверок.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 августа.