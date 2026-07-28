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Право

В Казахстане обновят одну из налоговых форм

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 09:16 Фото: freepik
Министерство финансов РК подготовило поправки в "Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов" (форма 328.00), сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается:

  • добавить поля для указания учетного номера и даты валютного договора (контракта);
  • предусмотреть возможность отражения уплаты НДС в цифровом теңге;
  • привести форму в соответствие с Налоговым и Цифровым кодексами.

Как поясняется, изменения связаны с передачей КГД функций по контролю за репатриацией валюты при экспортно-импортных операциях, а также с реализацией пилотного проекта "Цифровой НДС".

Ожидается, что обновленная форма позволит усилить дистанционный налоговый контроль, повысить прозрачность внешнеэкономической деятельности и эффективность налогового администрирования без увеличения количества документальных проверок.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 августа.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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