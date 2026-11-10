Уточнены правила задержания наличных денег на таможенной границе ЕАЭС

Министр финансов приказом от 5 ноября 2026 года внес изменения в Правила осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, при получении информации от правоохранительных органов о возможном отмывании.

Главное изменение – в механизм информационного взаимодействия включаются органы национальной безопасности.

Ранее органы государственных доходов принимали меры на основании информации правоохранительных органов и уполномоченного органа по финансовому мониторингу. Теперь учитывается также информация органов национальной безопасности о возможной причастности к отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

Так, говорится, что органы государственных доходов во взаимодействии с правоохранительными, органами национальной безопасности и уполномоченным органом по финансовому мониторингу принимают меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, путем задержания наличных денежных средств или денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС на основании предоставленной информации.

Передача задержанных средств производится на основании запроса, в присутствии ответственного за хранение средств и оформляется актом в двух экземплярах.

Приказ вводится в действие с 20 ноября 2026 года.