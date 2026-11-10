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Право

Уточнены правила задержания наличных денег на таможенной границе ЕАЭС

Зона таможенного контроля, таможенный контроль, таможня, таможенная граница, граница, проверка на таможне, таможенная проверка, осмотр на таможне, таможенный осмотр, таможенный досмотр, работник зоны таможенного контроля, работники зоны таможенного контроля, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 13:43 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр финансов приказом от 5 ноября 2026 года внес изменения в Правила осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, при получении информации от правоохранительных органов о возможном отмывании.

Главное изменение – в механизм информационного взаимодействия включаются органы национальной безопасности.

Ранее органы государственных доходов принимали меры на основании информации правоохранительных органов и уполномоченного органа по финансовому мониторингу. Теперь учитывается также информация органов национальной безопасности о возможной причастности к отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

Так, говорится, что органы государственных доходов во взаимодействии с правоохранительными, органами национальной безопасности и уполномоченным органом по финансовому мониторингу принимают меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, путем задержания наличных денежных средств или денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС на основании предоставленной информации.

Передача задержанных средств производится на основании запроса, в присутствии ответственного за хранение средств и оформляется актом в двух экземплярах.

Приказ вводится в действие с 20 ноября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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