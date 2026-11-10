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Право

Изменилась стоимость маркировки лекарственных средств

Маркировка товаров, маркировка товара, штрихкод, штрихкоды, код товара, серийный номер, код проверки, сканер для маркировки, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 14:12 Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения приказом от 28 октября 2026 года внес изменения в предельный размер стоимости контрольного (идентификационного) знака, средств идентификации, применяемых в маркировке лекарственных средств, сообщает Zakon.kz.

В частности, определен предельный размер стоимости контрольного (идентификационного) знака, применяемого в маркировке лекарственных средств в размере 2,39 теңге за единицу без налога на добавленную стоимость.

Ранее он составлял 2,40 тенге за единицу.

Приказ вводится в действие с 20 ноября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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