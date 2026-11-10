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Право

Обновлены правила признания факта уничтожения иностранных товаров в результате аварии или ЧП

Зона таможенного контроля, таможенный контроль, таможня, таможенная граница, граница, проверка на таможне, таможенная проверка, осмотр на таможне, таможенный осмотр, таможенный досмотр, работник зоны таможенного контроля, работники зоны таможенного контроля, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 14:34 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом министра финансов от 3 ноября 2026 года внесены изменения в Правила признания факта уничтожения и безвозвратной утраты иностранных товаров вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо их естественной убыли при нормальных условиях перевозки, сообщает Zakon.kz.

В частности, Правила признания факта уничтожения и безвозвратной утраты иностранных товаров вследствие аварии или действия непреодолимой силы либо факта безвозвратной утраты этих товаров в результате естественной убыли при нормальных условиях перевозки или хранения изложены в новой редакции.

Так, говорится, что после получения органом государственных доходов, в регионе деятельности которого произошла авария или действие непреодолимой силы, в результате которых произошли уничтожение или безвозвратная утрата товаров (части товаров), письменной информации в произвольной форме от перевозчика, оператора электронной торговли или иного лица, уполномоченного в отношении товаров, данный орган госдоходов проверяет полученную информацию, в том числе выездом на место происшествия.

Факт уничтожения или безвозвратной утраты иностранных товаров и товаров электронной торговли вследствие аварии или действия непреодолимой силы подтверждается заключениями или актами компетентных государственных органов с фото- и видеофиксацией данных фактов.

При этом обстоятельства непреодолимой силы подтверждаются документом, выданным уполномоченной организацией.

На основании указанных документов должностным лицом органа государственных доходов составляется Акт об аварии или действии непреодолимой силы.

Акт об аварии составляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем регистрации письменной информации, полученной от перевозчика, оператора электронной торговли или иного лица, уполномоченного в отношении перевозимых товаров.

Акт об аварии оформляется в 2 двух экземплярах:

  • первый экземпляр Акта об аварии остается в органе государственных доходов, в регионе деятельности которого произошло происшествие;
  • второй экземпляр Акта об аварии выдается перевозчику, оператору электронной торговли или лицу, уполномоченному в отношении товаров.

При перевозке товаров железнодорожным транспортом в качестве подтверждения факта аварии орган государственных доходов дополнительно принимает от перевозчика копию Акта о техническом состоянии вагона, контейнера.

Для подтверждения утраты товаров в результате естественной убыли при нормальных условиях перевозки или хранения, перевозчик, оператор электронной торговли или иные лица, обладающие полномочиями в отношении товаров, представляют документально подтвержденную информацию.

Информация подтверждается технической документацией производителя либо актами уполномоченных государственных органов РК, определяющими нормы естественной убыли.

Должностные лица проводят таможенный досмотр в зоне таможенного контроля места прибытия или убытия, на складе временного хранения, расположенном в непосредственной близости от места прибытия или убытия, в сооружениях (помещениях, площадках) оператора электронной торговли.

По окончании проведения таможенного досмотра должностное лицо составляет акт таможенного досмотра (осмотра) в двух экземплярах, один из которых остается в органе государственных доходов, второй экземпляр передается перевозчику, оператору электронной торговли или иным лицам, обладающим полномочиями в отношении товаров.

Заверенная копия акта прикладывается к документам, поданным при сообщении о прибытии или убытии, для передачи на следующий этап совершения таможенных операций.

Приказ вводится в действие с 20 ноября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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