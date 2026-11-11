Правительство изменило состав Алматинской и Астанинской агломераций
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Постановлением правительства от 5 ноября 2026 года внесены изменения в перечень и состав агломераций, сообщает Zakon.kz.
Из состава Алматинской агломерации исключили несколько населенных пунктов:
- Заречное;
- Арна;
- Жанадаур;
- Жанаталап;
- Ынтымак;
- Коянкус.
Кроме того, вместо города Gate city (Гейт сити) в состав входит Алатау.
В свою очередь Астанинская агломерация выросла. В ее состав входит теперь населенный пункт под названием Нұрлы.
Постановление введено в действие с 5 ноября.
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