Правительство изменило состав Алматинской и Астанинской агломераций

Постановлением правительства от 5 ноября 2026 года внесены изменения в перечень и состав агломераций, сообщает Zakon.kz.

Из состава Алматинской агломерации исключили несколько населенных пунктов:

Заречное;

Арна;

Жанадаур;

Жанаталап;

Ынтымак;

Коянкус.

Кроме того, вместо города Gate city (Гейт сити) в состав входит Алатау.

В свою очередь Астанинская агломерация выросла. В ее состав входит теперь населенный пункт под названием Нұрлы.

Постановление введено в действие с 5 ноября.