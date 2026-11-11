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Право

Правительство изменило состав Алматинской и Астанинской агломераций

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 08:54 Фото: pixabay
Постановлением правительства от 5 ноября 2026 года внесены изменения в перечень и состав агломераций, сообщает Zakon.kz.

Из состава Алматинской агломерации исключили несколько населенных пунктов:

  • Заречное;
  • Арна;
  • Жанадаур;
  • Жанаталап;
  • Ынтымак;
  • Коянкус.

Кроме того, вместо города Gate city (Гейт сити) в состав входит Алатау.

В свою очередь Астанинская агломерация выросла. В ее состав входит теперь населенный пункт под названием Нұрлы.

Постановление введено в действие с 5 ноября.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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