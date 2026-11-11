В Казахстане усовершенствуют требования к организации воздушного движения
Фото: unsplash
Министерство транспорта подготовило поправки в Инструкцию по организации и обслуживанию воздушного движения, сообщает Zakon.kz.
В частности, предлагается:
- Совершенствование требований к рабочему времени и времени отдыха специалистов обслуживания воздушного движения.
- Совершенствование процедур диспетчерского обслуживания, в том числе при снижении и заходе на посадку, а также при потере и восстановлении связи с воздушным судном.
- Уточнение требований к применению систем наблюдения обслуживания воздушного движения, передаче донесений о местоположении воздушных судов и координации между органами обслуживания воздушного движения.
- Совершенствование требований к применению минимумов эшелонирования и аэродромному диспетчерскому обслуживанию.
- Совершенствование требований к организации потоков воздушного движения, установлению и обозначению маршрутов обслуживания воздушного движения.
- Уточнение терминологии, а также внесение редакционных и уточняющих поправок.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 ноября.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript