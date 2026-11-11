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Право

В Казахстане усовершенствуют требования к организации воздушного движения

Самолет, самолеты, аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 09:21 Фото: unsplash
Министерство транспорта подготовило поправки в Инструкцию по организации и обслуживанию воздушного движения, сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается:

  • Совершенствование требований к рабочему времени и времени отдыха специалистов обслуживания воздушного движения.
  • Совершенствование процедур диспетчерского обслуживания, в том числе при снижении и заходе на посадку, а также при потере и восстановлении связи с воздушным судном.
  • Уточнение требований к применению систем наблюдения обслуживания воздушного движения, передаче донесений о местоположении воздушных судов и координации между органами обслуживания воздушного движения.
  • Совершенствование требований к применению минимумов эшелонирования и аэродромному диспетчерскому обслуживанию.
  • Совершенствование требований к организации потоков воздушного движения, установлению и обозначению маршрутов обслуживания воздушного движения.
  • Уточнение терминологии, а также внесение редакционных и уточняющих поправок.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 ноября.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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