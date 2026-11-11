В Казахстане усовершенствуют требования к организации воздушного движения

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Министерство транспорта подготовило поправки в Инструкцию по организации и обслуживанию воздушного движения, сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается: Совершенствование требований к рабочему времени и времени отдыха специалистов обслуживания воздушного движения.

Совершенствование процедур диспетчерского обслуживания, в том числе при снижении и заходе на посадку, а также при потере и восстановлении связи с воздушным судном.

Уточнение требований к применению систем наблюдения обслуживания воздушного движения, передаче донесений о местоположении воздушных судов и координации между органами обслуживания воздушного движения.

Совершенствование требований к применению минимумов эшелонирования и аэродромному диспетчерскому обслуживанию.

Совершенствование требований к организации потоков воздушного движения, установлению и обозначению маршрутов обслуживания воздушного движения.

Уточнение терминологии, а также внесение редакционных и уточняющих поправок. Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 ноября.

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