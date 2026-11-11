Работникам ПСМП установят доплаты в рамках изменения финансирования ГОБМП и ОСМС

Министерство здравоохранения подготовило поправки в правила оплаты услуг субъектов здравоохранения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается совершенствование финансирования ПМСП в рамках ГОБМП и в системе ОСМС с учетом изменений Кодекса, вступающих в силу с 1 января 2027 года.

Предлагается установить порядок выплаты доплат работникам ПМСП, а также усовершенствовать применение поправочных коэффициентов: исключить их применение в отношении незастрахованных граждан и уточнить условия применения коэффициента 0,8 к целевым группам, подлежащим профилактическим медицинским осмотрам и скрининговым исследованиям.

Кроме того, предусматривается внедрение стимулирующей модели финансирования за достижение индикаторов деятельности ПМСП и приведение Правил оплаты в соответствие с утвержденной Методикой формирования тарифов.

В Минздраве отмечают, что принятие поправок позволит усовершенствовать механизмы финансирования ПМСП в рамках ГОБМП и в системе ОСМС, стимулировать медицинских работников и повысить качество и доступность медицинской помощи.

Планируется, что поправки начнут действовать с 1 января 2027 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 ноября.