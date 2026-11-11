Как адмполиция должна следить за дорожной безопасностью: утверждена инструкция

Министр внутренних дел приказом от 30 октября 2026 года утвердил Инструкции по организации деятельности подразделений административной полиции в области дорожной безопасности и соблюдения регламентов, нормативов и стандартов, сообщает Zakon.kz.

Инструкция предназначена для организации деятельности подразделений уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения.

Государственный контроль и надзор за соблюдением регламентов, нормативов и стандартов при проектировании осуществляется согласованием проектной документации на строительство, реконструкцию, ремонт и реабилитацию автомобильных дорог, улиц, дорожных сооружений, железнодорожных переездов, легкорельсовых транспортных систем и линий электрического транспорта.

Государственный контроль и надзор за соблюдением регламентов, нормативов и стандартов осуществляется сотрудниками органов внутренних дел. При этом, назначение сотрудников дорожной и технической инспекции подразделения административной полиции районов (городов) осуществляется после прохождения ими стажировки в УАП ДП в течение 10 рабочих дней по изучению нормативных правовых актов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

После назначения на должность начальника отдела дорожной и технической инспекции (старших служб) УАП ДП прохождение стажировки осуществляется в КАП МВД в течение пяти рабочих дней.

Контроль за соблюдением регламентов, нормативов и стандартов при строительстве, реконструкции, ремонте и реабилитации автомобильных дорог, улиц, дорожных сооружений, железнодорожных переездов и линий электрического транспорта в части обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется путем:

проведения обследований;

выдачи предписаний;

рассмотрения схем по ограждению мест производства работ и расстановки дорожных знаков на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети населенных пунктов;

проведения контрольных обследований.

Государственный контроль и надзор за соблюдением правил содержания автомобильных дорог, улиц населенных пунктов, дорожных сооружений, железнодорожных переездов и технических средств регулирования дорожного движения в безопасном для дорожного движения состоянии осуществляется посредством проведения:

комплексного обследования автомобильных дорог и дорожных сооружений;

комплексного обследования железнодорожных переездов;

ежеквартальных обследований автомобильных дорог и дорожных сооружений;

целевых обследований автомобильных дорог, улиц населенных пунктов, дорожных сооружений и железнодорожных переездов;

комиссионного обследования готовности дорожных и коммунальных организаций к зимнему содержанию автомобильных дорог;

обследования состояния ледовых переправ;

контрольных обследований;

повседневного надзора.

Комплексное обследование автомобильных дорог и дорожных сооружений проводится два раза в год весной и осенью в периоды с 1 апреля по 20 июня и с 1 сентября по 1 ноября.

Комплексное обследование проводится владельцами дорог, дорожными и местными исполнительными органами при участии:

сотрудников отдела (отделения, группы) административной полиции ДП столицы, областей и городов республиканского значения – автомобильных дорог общего пользования международного, республиканского и областного значения, платных автодорог и дорожных сооружений на них;

сотрудников подразделения административной полиции районов (городов) – автомобильных дорог и дорожных сооружений на них;

территориальные подразделения уполномоченного органа по указанию вышестоящего уполномоченного органа обследуют дороги международного, республиканского и областного значения, в пределах границ городов, районов и населенных пунктов.

При проведении комплексного обследования уделяется:

состоянию проезжей части, обочин, тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек;

обеспечению видимости на кривых в плане и продольном профиле, пересечениях и примыканиях;

состоянию и оборудованию остановок маршрутных транспортных средств;

состоянию дорожных ограждений, освещения, дорожных сооружений (мостов, путепроводов, эстакад, тоннелей, виадуков, подземных и надземных пешеходных переходов);

обозначению и оборудованию пешеходных переходов;

ограждению мест производства работ на проезжей части, организации и состоянию их объездов;

искусственному освещению на пересечениях в разных уровнях, на участках дорог, проходящих через населенные пункты, на остановках общественного транспорта;

состоянию дорожных знаков, разметки и светофоров;

соответствию режимов работы светофорных объектов действующей документации;

системе информационного, маршрутного ориентирования водителей, в том числе для грузового и транзитного транспорта;

состоянию стоянок и площадок отдыха;

состоянию люков смотровых колодцев и решеток дождеприемников;

состоянию наружного освещения улично-дорожной сети;

состоянию оборудованных стоянок около культурных, торговых и спортивных центров, административных зданий (в населенных пунктах);

состоянию оборудования и обустройства маршрутов транспорта общего пользования;

состоянию проезжей части в местах пересечения с трамвайными путями.

По результатам комплексного обследования готовятся:

акт обследования автомобильной дороги, в котором устанавливаются недостатки, сроки их проведения, конкретные исполнители;

предложения по совершенствованию организации дорожного движения;

предписания уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения с установлением сроков устранения недостатков, при выявлении отступлений от требований к эксплуатационному содержанию и состоянию дорог, дорожных сооружений и технических средств регулирования дорожного движения по условиям обеспечения безопасности дорожного движения;

информация направляется в течение 15 рабочих дней в местные исполнительные органы и органы прокуратуры, а также в другие заинтересованные органы и организации, в том числе в Комитет административной полиции МВД.

В случаях выявления при проведении комплексного обследования нарушений правил содержания дорог, дорожных сооружений, иных требований, установленных правилами обеспечения безопасности дорожного движения к должностным и юридическим лицам, принимаются меры в соответствии со статьями 614, 630, 631 и 632 Кодекса РК об административных правонарушениях (КоАП).

Комплексное обследование железнодорожных переездов проводится с 1 апреля по 15 июня.

При проведении комплексного обследования железнодорожных переездов уделяется:

соответствию его категории условиям движения;

геометрическим элементам дороги на подходах к переезду;

обеспечению видимости переезда и железнодорожного полотна, приближающегося поезда с места водителя;

оборудованию переезда дорожными знаками, световой и звуковой сигнализацией, светофорами, шлагбаумами, искусственным освещением, ограждениями, габаритными воротами;

наличию пешеходных дорожек;

состоянию проезжей части на переезде и подходах, настила;

наличию разметки проезжей части дороги на подходах к переезду и вертикальной разметки на дорожных сооружениях.

В случаях выявления, при проведении комплексного обследования, нарушений правил содержания железнодорожных переездов к должностным и юридическим лицам принимаются меры в соответствии со статьями 630 и 631 КоАП.

Ежеквартальные обследования автомобильных дорог и дорожных сооружений проводятся для обеспечения постоянного контроля и надзора за их содержанием, и данным обследованием проверяются автомобильные дороги и дорожные сооружения в течение квартала.

Ежеквартальные обследования проводятся:

сотрудниками отдела (отделения, группы) административной полиции ДП столицы, областей и городов республиканского значения – автомобильных дорог общего пользования международного, республиканского и областного значения, платных автодорог и дорожных сооружений на них;

подразделениями административной полиции районов (городов) – автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, за исключением дорог, указанных выше.

По результатам ежеквартальных обследований готовится:

акт обследования автомобильной дороги, в котором устанавливаются недостатки, сроки их проведения, конкретные исполнители;

предписания уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения, с установлением сроков устранения недостатков, при выявлении отступлений от требований к эксплуатационному содержанию и состоянию дорог, дорожных сооружений и технических средств регулирования дорожного движения по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

В случаях выявления, при проведении ежеквартальных обследований, нарушений правил содержания дорог, дорожных сооружений, технических средств регулирования дорожного движения и иных объектов к должностным и юридическим лицам принимаются меры в соответствии с КоАП.

Также проводится целевое обследование текущего состояния автомобильных дорог, улиц населенных пунктов, дорожных сооружений, железнодорожных переездов и технических средств регулирования дорожного движения, в том числе по обращениям физических и юридических лиц.

Комиссионное обследование готовности дорожных и коммунальных организаций к содержанию автомобильных дорог в зимний период проводится с 15 сентября по 15 ноября владельцами автомобильных дорог, местными исполнительными органами при участии сотрудников уполномоченного органа, ДЧС столицы, областей и городов республиканского значения.

По результатам осмотра направляется информация в местные исполнительные органы, организации коммунального и дорожного хозяйства, а также в другие заинтересованные органы.

Осмотр ледовых переправ через реки и водные преграды, в зависимости от климатических условий региона, проводится не реже одного раза в 15 календарных дней (месяц), в том числе, перед их открытием и при оценке необходимости закрытия движения по ним во время оттепелей.

При проверке ледовых переправ через реки и водные преграды уделяется:

наличию разрешения местных исполнительных органов для открытия ледовой переправы;

ведению контроля за толщиной льда и определению грузоподъемности ледяного покрова соответствующими службами;

наличию и размещению дорожных знаков, определяющих порядок, грузоподъемность и скорость движения;

расстоянию до пути встречного движения;

толщине снегового покрова на поверхности льда;

расстоянию от продольной оси до промоин, проруба, площадок заготовки льда, выход грунтовых вод, мест сбора отработанных теплых вод электростанций, нагромождений торосов;

сопряжению ледового покрова с берегом;

состоянию деревянно-колейного настила и его использованию для усиления ледяного покрова и настила на сопряжении с берегом;

наличию трещин в пределах проезжей части, вблизи от нее;

обозначению границ переправы;

наличию шлагбаумов при въезде на переправу;

наличию запасов песка и материалов для сооружения переправы;

наличию спасательных средств.

По выявленным недостаткам, угрожающих безопасности дорожного движения, выдается предписание и информируются местные исполнительные органы, а также другие заинтересованные органы.

Периодичность проведения контрольных обследований зависит от установленных сроков ранее выданных предписаний. По всем неисполненным в установленный срок предписаниям ежемесячно направляется информация в органы прокуратуры.

По результатам контрольных обследований к должностным и юридическим лицам, нарушившим правила строительства, реконструкции, ремонта, реабилитации и содержания дорог, дорожных сооружений, железнодорожных переездов, технических средств регулирования дорожного движения и иных объектов, принимаются меры в соответствии со статьями 462, 614, 630, 631 и 632 КоАП.

Повседневный надзор за соблюдением регламентов, нормативов и стандартов в сфере дорожной деятельности и организации дорожного движения осуществляется в целях оперативного принятия мер к устранению возникших в процессе содержания дорог, дорожных сооружений, технических средств регулирования дорожного движения и иных объектов, а также при проведении ремонтно-строительных работ и других работ на дорогах, недостатков, создающих препятствия для движения транспортных средств и угрозу его безопасности, и производится сотрудниками органов внутренних дел, осуществляющими надзор за дорожным движением.

При выявлении фактов повреждения или содержания дорог, железнодорожных переездов и других сооружений или технических средств регулирования дорожного движения, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия, а также умышленного создания препятствий для движения транспортных средств, к виновным лицам принимаются меры в соответствии со статьями 614, 630, 631, 632 КоАП и принимаются меры по устранению выявленных недостатков.

При обнаружении недостатков в состоянии дорог и инженерных сооружений, создающих препятствия для движения транспортных средств или его безопасности, сотрудник, осуществляющий надзор за дорожным движением, докладывает о них в дежурную часть органов внутренних дел и действует по его указанию.

Дежурный дежурной части фиксирует сообщения в журнале учета недостатков в состоянии улиц и дорог, повреждений технических средств регулирования дорожным движением и информирует о них руководителя подразделения органа внутренних дел, начальника отдела (отделения, группы) уполномоченного органа. Доводит их решение о необходимости ограничения или запрещения движения до сотрудников, осуществляющих надзор за дорожным движением, а также до должностных лиц дорожных, коммунальных и других заинтересованных организаций.

Для выявления недостатков в области обеспечения безопасности дорожного движения при содержании автомобильных дорог используются технические и специальные средства.

Технические средства, относящиеся к измерительным приборам, имеют сертификат об их утверждении в качестве средства измерения и действующее свидетельство о поверке.

Технические средства, имеющие функцию фото- и видеозаписи применяются сотрудниками во всех случаях, когда полученные с их помощью материалы являются доказательствами выявленных причин административных правонарушений и условий, способствовавших их совершению, виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, либо иметь значение для правильного разрешения дела об административном правонарушении в области дорожного движения.

Способ, параметры и условия осуществления фото- и видеозаписи должны позволять идентифицировать соответствующий участок дороги, а также показание применяемого для контрольного измерения специального технического средства, и отображать дату и время съемки.

Материалы фотосъемки и видеозаписи содержат комментарии сотрудника о своих действиях при осуществлении государственного контроля и надзора и объяснения должностного лица или представителя юридического лица.

Разработка мероприятий по совершенствованию организации дорожного движения осуществляется на основе анализа данных о дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), результатов обследований эксплуатационного состояния автомобильных дорог, изучения условий и состояния дорожного движения, предложений дорожно-эксплуатационных, транспортных организаций, сотрудников полиции, осуществляющих надзор за дорожным движением и граждан.

Контроль за эффективностью мер по повышению безопасности движения на аварийно-опасных участках автомобильных дорог осуществляется в течение трех лет после их полной реализации.

Главным критерием эффективности является отсутствие ДТП по сопутствующим дорожным условиям.

При изучении условий и состояния дорожного движения:

подсчитывается интенсивность транспортных потоков и уточняется их состав;

подсчитывается интенсивность пешеходного движения, уточняются зоны его тяготения;

подсчитывается длительность транспортных задержек;

выявляются и анализируются причины и условия возникновения ДТП, а также правонарушений и противоправных действий, влекущих угрозу безопасности дорожного движения, принимаются меры по их устранению, разрабатываются мероприятия по повышению безопасности дорожного движения и направляется информация владельцам автомобильных дорог;

уточняется количество ДТП за последние 3 года;

уточняются геометрические параметры (ширина проезжей части, число полос движения, радиусы кривых в плане, величина продольных уклонов и т.д.);

уточняется наличие технических средств регулирования дорожного движения;

составляется схема организации движения участка дороги.

В ходе разработки мероприятий по совершенствованию организации дорожного движения и обеспечения безопасности дорожного движения выдается владельцем автомобильных дорог:

предписания на выполнение работ по установке и восстановлению технических средств регулирования дорожного движения, а также изменению режимов работы светофорных объектов;

предложения по внесению изменений в действующие дислокации дорожных знаков;

предложения об установке дополнительных дорожных ограждений и корректировке схем дорожной разметки.

Все предписания на выполнение работ по совершенствованию организации дорожного движения учитываются в Журнале учета предписаний на работы по установке (снятию) технических средств регулирования дорожного движения и выявленных недостатков по обеспечению безопасности дорожного движения.

Предложения по перспективному развитию организации дорожного движения, которые не могут быть реализованы внедрением только оперативных мероприятий, направляются владельцам автомобильных дорог.

В качестве основных направлений совершенствования организации движения рассматриваются:

разделение движения в пространстве (канализированное движения, развязки в разных уровнях, маршрутное ориентирование, введение одностороннего движения);

разделение движения во времени (введение реверсивного, светофорного регулирования, ограничения на движение, остановку и стоянку в определенные часы и дни недели);

формирование однородных транспортных потоков (по составу, направлению и по цели движения);

оптимизация скоростного режима движения (увеличение или ограничение скорости, устранение сужений проезжей части, снижение уровня загрузки дороги);

внедрение автоматизированных систем управления движением;

обеспечение удобства и безопасности пешеходного движения (устройство и оборудование пешеходных переходов, организация пешеходных и жилых зон);

организация стоянок транспортных средств и информация о них.

Выполнение основных задач по контролю за соблюдением нормативных правовых актов, стандартов и другой нормативно-технической документации, устанавливающих требования к конструкции и техническому состоянию транспортных средств осуществляется органами внутренних дел при проведении:

государственной регистрации транспортных средств (далее – регистрационные действия);

надзора за дорожным движением;

рабочих и государственных комиссий по приемке новых образцов транспортных средств;

согласования внесения изменений в конструкцию транспортного средства.

Контроль за осуществлением государственного контроля и надзора за соблюдением регламентов, нормативов и стандартов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения проводится вышестоящими органами по отношению к нижестоящим посредством проведения не реже одного раза в год проверок территориальных подразделений уполномоченного органа, в ходе которых уделяется:

соблюдению законодательства при государственном контроле и надзоре за соблюдением регламентов, нормативов и стандартов в сфере дорожной деятельности и совершенствовании организации дорожного движения;

выполнению требований настоящей Инструкции при осуществлении государственного контроля и надзора за соблюдением регламентов, нормативов и стандартов в сфере дорожной деятельности и совершенствовании организации дорожного движения;

достоверности представляемых в отчетах сведений о результатах деятельности.

При проведении конкурсной комиссии на обслуживание регулярных внутриобластных автомобильных перевозок автомобильным транспортом сотрудник отдела дорожной и технической инспекции при проверке представляемых на конкурс транспортных средств определяет соответствие требованиям техническим регламентам и стандартам.

Не допускается привлечение сотрудников дорожной и технической инспекции к выполнению задач, не предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Территориальные подразделения по факту проведения проверок со стороны надзорных и иных органов в трехдневный срок информируют МВД.

Приказ вводится в действие с 20 ноября 2026 года.