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Право

Обращение о норме закона о банкротстве граждан рассмотрели в Конституционном суде

Пустой кошелек, безработица, банкрот, банкротство, должник, неплатежеспособный, неплатежеспособность, задолженность, безработный, безработные, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 12:19 Фото: unsplash
В Конституционный суд поступило обращение о проверке на соответствие Конституции пункта 2 статьи 6 Закона "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан", определяющего условия применения процедуры судебного банкротства, сообщает Zakon.kz.

Поводом для обращения стал отказ в применении процедуры судебного банкротства в отношении заявителя, имеющего задолженность перед юридическим лицом. Решение суда первой инстанции в пользу заявителя было отменено судом апелляционной инстанции.

По мнению заявителя, оспариваемая норма необоснованно ограничивает доступ к процедуре судебного банкротства для граждан, чьи обязательства не связаны с задолженностью перед банками, микрофинансовыми организациями или коллекторскими агентствами, и тем самым нарушает их конституционные права.

Конституционный суд отметил, что законодатель устанавливает условия применения процедуры судебного банкротства с учетом предусмотренных законом критериев, в том числе категории кредиторов.

Суд также указал, что решение по отдельному делу не свидетельствует о наличии устойчивой правоприменительной практики. Представленное заявителем обобщение судебной практики Верховного суда, в свою очередь, отражает неоднозначность применения соответствующих норм.

В итоге в Конституционном суде подчеркнули, что доводы заявителя по существу выражали несогласие с толкованием и применением законодательства судами при разрешении конкретного дела. Однако проверка правильности судебных решений и пересмотр результатов рассмотрения дела не входят в компетенцию Конституционного суда.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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