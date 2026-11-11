Лицевые счета налогоплательщиков: уточнены учет платежей и возвраты денег

Приказом и.о. министра финансов Казахстан от 2 ноября 2026 года внесены изменения в части ведения лицевого счета налогоплательщика (налогового агента), сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что учет поступивших сумм налогов и платежей в бюджет в лицевых счетах ведется на основании:

документов, представленных уполномоченным органом по исполнению бюджета, в том числе платежных документов о поступлении налогов и платежей в бюджет, платежных поручений органа государственных доходов на проведение зачета и возврата излишне или ошибочно уплаченных сумм налогов и платежей в бюджет, пеней и штрафов;

сведений и информации, переданных банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, через платежный шлюз "цифрового правительства" об уплаченных суммах налогов и платежей в бюджет.

По результатам приема электронных платежных документов производится сверка данных с принятыми электронными платежными документами в общей сумме по Республике Казахстан. Для учета поступающих сумм социальных платежей ведется Журнал поступлений и возвратов по социальным платежам.

Указывается, что для составления сведений об отсутствии (наличии) задолженности по запросам органов юстиции и Государственной корпорации образовавшаяся в лицевых счетах налогоплательщиков (налоговых агентов) сумма налоговой задолженности и задолженности по социальным платежам в размере менее 0,50 теңге не считается налоговой задолженностью, задолженностью по социальным платежам.

Начисленные суммы пеней зачисляются на соответствующие коды налогов и платежей, утвержденные классификацией доходов бюджета.

По результатам налоговых проверок организаций нефтяного сектора начисление пени осуществляется c учетом данных лицевого счета по коду бюджетной классификации, предназначенному для учета налоговых поступлений от организаций нефтяного сектора.

Реестр к начислению заполняется на основании постановления о наложении административного взыскания и исполненного уведомления (извещения), а также на основании решения органа государственных доходов, где указывается сумма штрафа, срок перечисления в бюджет.

Списание суммы штрафа по постановлению о наложении административного взыскания за правонарушения в области налогообложения, таможенного регулирования, а также законодательства РК о пенсионном обеспечении, об обязательном социальном страховании, исполнение которого невозможно в силу истечения срока давности исполнения постановления, производится с лицевого счета налогоплательщика (налогового агента) на основании решения органа государственных доходов.

Предусмотрено, что должностное лицо, ответственное за ведение учета, закрывает лицевой счет умершему физическому лицу на день смерти или на дату объявления его умершим и при наличии задолженности по налогам и платежам открывает новый лицевой счет на наследников, в который переносится сальдо расчетов умершего физического лица.

Закрытие лицевых счетов налогоплательщика, за исключением физического лица, производится в следующих случаях:

при получении сведений уполномоченного государственного органа об исключении юридического лица из Национального реестра бизнес – идентификационных номеров и снятии с учетной регистрации структурного подразделения;

при снятии с регистрационного учета в качестве индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката, профессионального медиатора;

при снятии юридического лица – нерезидента, осуществляющего деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение без открытия филиала, представительства, нерезидента, осуществляющего деятельность через зависимого агента или являющегося налоговым агентом, с регистрационного учета по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 96 Налогового кодекса;

при списании превышения НДС у налогоплательщика, снятого с регистрационного учета по НДС.

Закрытие лицевых счетов физического лица производится в следующих случаях:

при прекращении прав на объекты налогообложения или объекты, связанные с налогообложением, – на основании сведений уполномоченных государственных органов;

при выезде из Казахстана на постоянное место жительства – на основании сведений уполномоченного государственного органа в случае отсутствия неисполненных налоговых обязательств;

по причине смерти или объявления его умершим согласно вступившему в силу решению суда – на основании сведений уполномоченных государственных органов.

Для получения выписки из лицевого счета о состоянии расчетов с бюджетом, а также по социальным платежам налогоплательщики направляют в орган государственных доходов через веб-приложение, кабинет пользователя веб-портала "цифрового правительства" www.egov.kz или посредством иного объекта цифровизации, запрос на получение выписки из лицевого счета.

Для получения сведений об отсутствии (наличии) задолженности налогоплательщики (налоговые агенты) направляют в орган государственных доходов через объекты взаимодействия, запрос на получение сведений об отсутствии (наличии) задолженности.

Выписка из лицевого счета представляется в электронном виде через объекты взаимодействия не позднее одного рабочего дня со дня поступления запроса на получение выписки из лицевого счета.

Сведения об отсутствии (наличии) задолженности предоставляются в электронном виде в формате "да" или "нет" на основании запроса:

органов юстиции и Государственной корпорации – не позднее трех рабочих дней со дня поступления запроса;

со дня поступления запроса; органов внутренних дел – не позднее одного рабочего дня со дня поступления запроса.

Государственная услуга "Проведение зачетов и возвратов налогов, платежей в бюджет, пени, штрафов" предоставляется органами государственных доходов по месту ведения лицевых счетов, а по платежам в бюджет, по которым лицевые счета не ведутся, – по месту уплаты платежей.

Государственная услуга предоставляется также через Государственную корпорацию и объекты взаимодействия.

Указывается, что если обязанность по исчислению сумм отдельных видов платежей возложена на уполномоченный государственный орган, при зачете и возврате излишне (ошибочно) уплаченной суммы платежа услугополучатель к налоговому заявлению на возврат прилагает документ уполномоченного государственного органа, являющегося основанием для возврата.

При получении информации о наличии платежа посредством платежного шлюза "цифрового правительства" зачет и возврат излишне (ошибочно) уплаченной суммы платежей в бюджет, по которым лицевые счета не ведутся, производится услугодателем на основании электронного подтверждения платежа, полученного с платежного шлюза "цифрового правительства", подтверждающего не совершение уполномоченными государственными органами действий, для осуществления которых предусмотрена уплата платежей в бюджет."

Если сумма возврата превышает 100 – кратный размер МРП на 1 января соответствующего финансового года, то должностное лицо по контролю за исполнением обязательств представляет должностному лицу, ответственному за ведение учета письменное заключение, подтверждающее обоснованность данного возврата.

Для предоставления письменного заключения, подтверждающего обоснованность возврата, должностным лицом по контролю за исполнением обязательств проводится контроль правомерности исчисленных, уменьшенных сумм, предъявленных к возврату, с применением цифровых систем.

Правила также дополнены новой главой – Порядок возврата излишне списанных денег с банковских счетов дебитора.

Так, говорится, что излишне списанная с банковских счетов дебитора, открытых в нескольких банках или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, сумма в размере, превышающем сумму, указанную в инкассовом распоряжении, подлежит возврату на тот же банковский счет дебитора без заявления налогоплательщика (налогового агента).

Для возврата излишне списанных денег с банковских счетов дебитора должностное лицо по контролю за исполнением обязательств представляет должностному лицу, ответственному за ведение учета, письменное заключение, с указанием следующих сведений:

наименование, ИИН/БИН налогоплательщика, в счет погашения налоговой задолженности которого, излишне взыскана сумма денег с банковских счетов дебитора, номер, дата платежного документа, излишне списанная сумма денег, подлежащая возврату на банковский счет дебитора, код бюджетной классификации;

наименование, ИИН/БИН дебитора, сумма, подлежащая возврату на банковский счет дебитора, реквизиты банковского счета дебитора (ИИК, БИК банка).

Возврат на банковский счет дебитора осуществляется не позднее пяти рабочих дней со дня поступления заключения от должностного лица по контролю за исполнением обязательств.

Приказ вводится в действие с 21 ноября 2026 года.