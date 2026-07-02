Утверждена методика расчета цены дериватов сайгака
Методика применяется для определения уполномоченным органом цены реализации дериватов сайгака с целью обеспечения прозрачности ценообразования, предотвращения занижения или завышения цен и формирования справедливой рыночной стоимости.
Также методика определяет алгоритм определения цены реализации уполномоченным органом и алгоритм расчета цены реализации дериватов сайгака консультантом, применяемой уполномоченным органом для определения цены реализации дериватов сайгака.
Утвержден Алгоритм расчета цены реализации дериватов сайгака консультантом и уполномоченным органом.
Так, цена рассчитывается за один килограмм дериватов сайгака.
Источниками информации являются:
- сведения подведомственной организации об объемах и номенклатуре промаркированных дериватов сайгака;
- ответы потенциальных покупателей, полученные консультантом;
- официальные источники информации, содержащие данные о рыночных ценах на дериваты сайгака и аналогичные товары;
- данные заинтересованных государственных органов при их наличии;
- официальный курс Национального банка на дату расчета.
Для расчета рекомендуемой цены реализации дериватов сайгака консультант:
- направляет потенциальным покупателям запросы, содержащие сведения об объеме, номенклатуре, сроке реализации, единице измерения, валюте расчета и иных условиях реализации дериватов сайгака, влияющих на цену;
- учитывает ответы потенциальных покупателей при наличии предлагаемой цены за единицу дериватов сайгака, предлагаемого объема приобретения, срока действия предложения, условий оплаты и поставки либо иных сведений, позволяющих привести предложение к сопоставимому виду;
- приводит предложения потенциальных покупателей к сопоставимому виду путем пересчета цены за единую единицу измерения, учета сопоставимых условий оплаты, а также исключения условий, не относящихся непосредственно к цене дериватов сайгака;
- исключает ответы потенциальных покупателей, не содержащие предлагаемой цены, содержащие недостоверные либо неполные сведения, а также предложения, условия которых не позволяют привести их к сопоставимому виду;
- для предотвращения занижения рекомендуемой цены реализации принимает для расчета предложения трех потенциальных покупателей, предложивших наиболее высокие цены. При этом разница между максимальной и минимальной ценами не должна превышать двадцати процентов.
Указывается, что цена реализации дериватов сайгака оформляется решением уполномоченного органа и доводится до сведения продавца для организации реализации дериватов сайгака.
Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.