Утверждена методика расчета цены дериватов сайгака

Министр экологии и природных ресурсов приказом от 26 июня 2026 года утвердил Методику определения цены дериватов сайгака, сообщает Zakon.kz.

Методика применяется для определения уполномоченным органом цены реализации дериватов сайгака с целью обеспечения прозрачности ценообразования, предотвращения занижения или завышения цен и формирования справедливой рыночной стоимости.

Также методика определяет алгоритм определения цены реализации уполномоченным органом и алгоритм расчета цены реализации дериватов сайгака консультантом, применяемой уполномоченным органом для определения цены реализации дериватов сайгака.

Утвержден Алгоритм расчета цены реализации дериватов сайгака консультантом и уполномоченным органом.

Так, цена рассчитывается за один килограмм дериватов сайгака.

Источниками информации являются:

сведения подведомственной организации об объемах и номенклатуре промаркированных дериватов сайгака;

ответы потенциальных покупателей, полученные консультантом;

официальные источники информации, содержащие данные о рыночных ценах на дериваты сайгака и аналогичные товары;

данные заинтересованных государственных органов при их наличии;

официальный курс Национального банка на дату расчета.

Для расчета рекомендуемой цены реализации дериватов сайгака консультант:

направляет потенциальным покупателям запросы, содержащие сведения об объеме, номенклатуре, сроке реализации, единице измерения, валюте расчета и иных условиях реализации дериватов сайгака, влияющих на цену;

учитывает ответы потенциальных покупателей при наличии предлагаемой цены за единицу дериватов сайгака, предлагаемого объема приобретения, срока действия предложения, условий оплаты и поставки либо иных сведений, позволяющих привести предложение к сопоставимому виду;

приводит предложения потенциальных покупателей к сопоставимому виду путем пересчета цены за единую единицу измерения, учета сопоставимых условий оплаты, а также исключения условий, не относящихся непосредственно к цене дериватов сайгака;

исключает ответы потенциальных покупателей, не содержащие предлагаемой цены, содержащие недостоверные либо неполные сведения, а также предложения, условия которых не позволяют привести их к сопоставимому виду;

для предотвращения занижения рекомендуемой цены реализации принимает для расчета предложения трех потенциальных покупателей, предложивших наиболее высокие цены. При этом разница между максимальной и минимальной ценами не должна превышать двадцати процентов.

Указывается, что цена реализации дериватов сайгака оформляется решением уполномоченного органа и доводится до сведения продавца для организации реализации дериватов сайгака.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.