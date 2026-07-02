#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Право

Утверждена методика расчета цены дериватов сайгака

Сайгак, сайгаки, сайга, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 14:28 Фото: wikimedia/Andrey Giljov
Министр экологии и природных ресурсов приказом от 26 июня 2026 года утвердил Методику определения цены дериватов сайгака, сообщает Zakon.kz.

Методика применяется для определения уполномоченным органом цены реализации дериватов сайгака с целью обеспечения прозрачности ценообразования, предотвращения занижения или завышения цен и формирования справедливой рыночной стоимости.

Также методика определяет алгоритм определения цены реализации уполномоченным органом и алгоритм расчета цены реализации дериватов сайгака консультантом, применяемой уполномоченным органом для определения цены реализации дериватов сайгака.

Утвержден Алгоритм расчета цены реализации дериватов сайгака консультантом и уполномоченным органом.

Так, цена рассчитывается за один килограмм дериватов сайгака.

Источниками информации являются:

  • сведения подведомственной организации об объемах и номенклатуре промаркированных дериватов сайгака;
  • ответы потенциальных покупателей, полученные консультантом;
  • официальные источники информации, содержащие данные о рыночных ценах на дериваты сайгака и аналогичные товары;
  • данные заинтересованных государственных органов при их наличии;
  • официальный курс Национального банка на дату расчета.

Для расчета рекомендуемой цены реализации дериватов сайгака консультант:

  • направляет потенциальным покупателям запросы, содержащие сведения об объеме, номенклатуре, сроке реализации, единице измерения, валюте расчета и иных условиях реализации дериватов сайгака, влияющих на цену;
  • учитывает ответы потенциальных покупателей при наличии предлагаемой цены за единицу дериватов сайгака, предлагаемого объема приобретения, срока действия предложения, условий оплаты и поставки либо иных сведений, позволяющих привести предложение к сопоставимому виду;
  • приводит предложения потенциальных покупателей к сопоставимому виду путем пересчета цены за единую единицу измерения, учета сопоставимых условий оплаты, а также исключения условий, не относящихся непосредственно к цене дериватов сайгака;
  • исключает ответы потенциальных покупателей, не содержащие предлагаемой цены, содержащие недостоверные либо неполные сведения, а также предложения, условия которых не позволяют привести их к сопоставимому виду;
  • для предотвращения занижения рекомендуемой цены реализации принимает для расчета предложения трех потенциальных покупателей, предложивших наиболее высокие цены. При этом разница между максимальной и минимальной ценами не должна превышать двадцати процентов.

Указывается, что цена реализации дериватов сайгака оформляется решением уполномоченного органа и доводится до сведения продавца для организации реализации дериватов сайгака.

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Сайгак, сайгаки, сайга
11:29, 08 апреля 2026
Утверждены правила маркировки рогов сайгака
Рыболовство, рыбак, рыбаки, рыбалка, ловля рыбы, рыба, рыбы
12:31, 15 января 2026
Утвержден перечень дериватов рыбных ресурсов
Орошение, полив поля
14:37, 18 июня 2025
В Казахстане утвердили методику расчета удельных норм водопотребления
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Андреева рассказала о причинах поражения Крейчиковой во втором круге &quot;Уимблдона&quot;
14:21, Сегодня
Андреева рассказала о причинах поражения Крейчиковой во втором круге "Уимблдона"
Елена Рыбакина
14:08, Сегодня
"Только чай": Елена Рыбакина дала милый ответ о своём любимом напитке на "Уимблдоне"
Магомед Адиев оспорит в ФИФА досрочное расторжение контракта с &quot;МЛ Витебск&quot;
14:08, Сегодня
Магомед Адиев оспорит в ФИФА досрочное расторжение контракта с "МЛ Витебск"
Досжан Жумахан
13:50, Сегодня
Три боксёра из Казахстана выиграли топ-турнир, но МОК оставил их без юношеской Олимпиады
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: