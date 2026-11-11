Осуществление градостроительного контроля: что изменилось

Приказом министра промышленности и строительства внесены изменения в Правила осуществления контроля и надзора за деятельностью местных исполнительных органов по делам архитектуры, градостроительства и государственного архитектурно-строительного контроля, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что основаниями внеплановой проверки проверяемых государственных органов являются:

сведения о выявленных грубых нарушениях требований законодательства РК об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в рамках дистанционного контроля.

При этом грубыми являются нарушения при:

принятии решения с нарушениями о застройке территории, расширении, техническом перевооружении, модернизации, реконструкции (перепланировке, переоборудовании, перепрофилировании), реставрации и капитальном ремонте строительных объектов, инженерных и транспортных коммуникаций, а также об инженерной подготовке территории, благоустройстве и озеленении, консервации объектов незавершенного строительства, проведении комплекса работ по постутилизации строительных объектов областного значения;

ведении учета актов приемки строительных объектов в эксплуатацию с обязательным учетом обеспечения доступа маломобильным группам населения;

осуществлении государственного архитектурно-строительного контроля и надзора, применение установленных Кодексом РК об административных правонарушениях административных мер воздействия к нарушителям архитектурно-градостроительной дисциплины на строительных объектах;

принятии решений о применении к нарушителям предусмотренных законами Республики Казахстан мер в связи с допущенными нарушениями и отклонениями от норм законодательства Республики Казахстан, государственных нормативных документов, условий и ограничений, установленных в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

утверждении и реализации проекта детальной планировки, разрабатываемого для развития утвержденного генерального плана города;

принятие решения о застройке территории, расширении, техническом перевооружении, модернизации, реконструкции (перепланировке, переоборудовании, перепрофилировании), реставрации и капитальном ремонте строительных объектов, инженерных и транспортных коммуникаций, а также об инженерной подготовке территории, благоустройстве и озеленении, консервации объектов незавершенного строительства, проведении комплекса работ по постутилизации строительных объектов с учетом подверженности стихийным бедствиям (наводнениям, землетрясениям, селям, оползням и снежным лавинам);

определение возможности (невозможности) предоставления права на земельный участок в городах республиканского значения, столицы, городов областного и районного значения в соответствии со статьей 44-2 Земельного кодекса РК;

определение возможности (невозможности) изменения целевого назначения земельных участков в городах республиканского значения, столицы, района, города областного значения в соответствии со статьей 49-1 Земельного кодекса РК;

обеспечение внесения утвержденных градостроительных проектов (комплексных схем градостроительного планирования территории (области, района), генеральных планов, проектов детальной планировки, схем развития и застройки населенных пунктов) и их корректировок в автоматизированную цифровую систему государственного градостроительного кадастра в составе и структуре, установленных государственными нормативными документами;

принятие решения о строительстве, инженерной подготовке территории, благоустройстве и озеленении, консервации объектов незавершенного строительства, проведении комплекса работ по постутилизации строительных объектов районного значения;

организации разработки и представление на утверждение в районный маслихат градостроительных проектов развития и застройки городов районного значения, генеральных планов сельских населенных пунктов с численностью населения свыше пяти тысяч человек, схем развития и застройки населенных пунктов (упрощенный генеральный план) с численностью населения до пяти тысяч человек, прошедших комплексную градостроительную экспертизу;

организации разработки и утверждении проектов детальной планировки, прошедших комплексную градостроительную экспертизу;

реализации градостроительных проектов;

А также:

поручения руководителя Администрации Президента РК или его заместителей, премьер-министра РК или его заместителей, обращения депутатов Курултая РК по нарушениям требований законодательства Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Внеплановая проверка не проводится в случаях анонимных обращений.

Внеплановой проверке подлежат факты и обстоятельства, выявленные в отношении конкретных проверяемых государственных органов и послужившие основанием для назначения внеплановой проверки.

Также уточняется, что дистанционный контроль проводится без посещения МИО путем:

запроса о предоставлении необходимой информации, касающейся предмета дистанционного контроля.

Непредоставление в срок запрашиваемой информации либо при предоставлении неполной информации является основанием для возбуждения дела об административном правонарушении согласно статье 323-1 Кодекса "Об административных правонарушениях" должностным лицом уполномоченного органа.

Приказ вводится в действие с 21 ноября 2026 года.