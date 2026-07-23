Сколько баллов должны набрать строительные госинспекторы при аттестации
Уточняется, что аттестации подлежат государственные строительные инспекторы уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства, главные государственные строительные инспекторы, заместители главного государственного строительного инспектора и государственные строительные инспекторы столицы, областей, города республиканского значения.
Служебная характеристика должна содержать оценку профессиональных, личностных качеств и результатов служебной деятельности аттестуемого лица и подписывается:
- на главного государственного строительного инспектора РК – заместителем первого руководителя уполномоченного органа, курирующим вопросы архитектуры, градостроительства и строительной деятельности;
- на главных государственных строительных инспекторов столицы, областей, городов республиканского значения – руководителем либо заместителем руководителя местного исполнительного органа;
- на государственных строительных инспекторов уполномоченного органа – заместителем руководителя ведомства, курирующим вопросы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора;
- на государственных строительных инспекторов столицы, областей, городов республиканского значения – руководителями местных органов столицы, областей, городов республиканского значения, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль либо их заместителями.
Пороговым значением для главных государственных строительных инспекторов столицы, областей, городов республиканского значения, считается результат тестирования 70 и более правильных ответов, для остальной категории лиц, подлежащих аттестации, – 60 и более правильных ответов.
Приказ вводится в действие с 1 августа 2026 года.