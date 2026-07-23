Сколько баллов должны набрать строительные госинспекторы при аттестации

Министр промышленности и строительства приказом от 16 июля 2026 года внес изменения в Правила аттестации государственных строительных инспекторов, осуществляющих архитектурно-строительный контроль и надзор, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что аттестации подлежат государственные строительные инспекторы уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства, главные государственные строительные инспекторы, заместители главного государственного строительного инспектора и государственные строительные инспекторы столицы, областей, города республиканского значения.

Служебная характеристика должна содержать оценку профессиональных, личностных качеств и результатов служебной деятельности аттестуемого лица и подписывается:

на главного государственного строительного инспектора РК – заместителем первого руководителя уполномоченного органа, курирующим вопросы архитектуры, градостроительства и строительной деятельности;

на главных государственных строительных инспекторов столицы, областей, городов республиканского значения – руководителем либо заместителем руководителя местного исполнительного органа;

на государственных строительных инспекторов уполномоченного органа – заместителем руководителя ведомства, курирующим вопросы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора;

на государственных строительных инспекторов столицы, областей, городов республиканского значения – руководителями местных органов столицы, областей, городов республиканского значения, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль либо их заместителями.

Пороговым значением для главных государственных строительных инспекторов столицы, областей, городов республиканского значения, считается результат тестирования 70 и более правильных ответов, для остальной категории лиц, подлежащих аттестации, – 60 и более правильных ответов.

Приказ вводится в действие с 1 августа 2026 года.