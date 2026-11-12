Казахстан ввел запрет на вывоз фольги и электродов

Министр промышленности и строительства РК подписал приказ от 5 ноября 2026 года о некоторых вопросах регулирования вывоза отдельных видов товаров, сообщает Zakon.kz.

В частности, вводится запрет на вывоз с территории Республики Казахстан в государства – члены Евразийского экономического союза всеми видами транспорта:

до 15 ноября 2030 года – алюминиевой фольги толщиной не менее 0,0046 мм, но менее 0,2 мм, шириной не менее 20 мм, но не более 1 616 мм, длиной более 150 метров, в рулонах, с основой или без основы, с покрытием или без покрытия по кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, за исключением разновидностей алюминиевой фольги по перечню согласно приложению №2 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии, происходящих из Китая и ввезенных на территорию РК без уплаты антидемпинговой пошлины на основании разовой лицензии, происходящей из Китая, без уплаты антидемпинговой пошлины;

толщиной не менее 0,0046 мм, но менее 0,2 мм, шириной не менее 20 мм, но не более 1 616 мм, длиной более 150 метров, в рулонах, с основой или без основы, с покрытием или без покрытия по кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, за исключением разновидностей алюминиевой фольги по перечню согласно приложению №2 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии, происходящих из Китая и ввезенных на территорию РК без уплаты антидемпинговой пошлины на основании разовой лицензии, происходящей из Китая, без уплаты антидемпинговой пошлины; до 17 января 2031 года – электродов, используемых в печах, графитированных круглого сечения по коду ТН ВЭД ЕАЭС 8545 11 002 0, происходящих из Китая и ввезенных на территорию РК без уплаты антидемпинговой пошлины на основании разовой лицензии, происходящих из Китая, без уплаты антидемпинговой пошлины.

Указывается, что запрет на вывоз алюминиевой фольги не распространяется на товары, происходящие из Китая и ввезенные на территорию республики с уплатой антидемпинговой пошлины.

Приказ вводится в действие с 22 ноября 2026 года.