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Право

В Казахстане продлили запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов

срубленные деревья, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 14:05 Фото: pixabay
Подписан приказ и.о. министра промышленности и строительства от 5 июня 2026 года о некоторых вопросах регулирования вывоза отдельных видов лесоматериалов, сообщает Zakon.kz.

"Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан всеми видами транспорта сроком на шесть месяцев отдельных видов лесоматериалов вне зависимости от страны происхождения, за исключением кода "Шпалы деревянные из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей, прочие" и "Гранулы древесные", страной происхождения которого является Казахстан", - говорится в документе. 

 Приказ вводится в действие с 12 июня 2026 года.

В Казахстане действует запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов, который неоднократно продлевался. Так, с 12 декабря 2025 года был введен полугодовой запрет отдельных видов лесоматериалов.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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