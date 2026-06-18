Обновлены правила учета детей дошкольного и школьного возраста

И.о. министра просвещения приказом от 5 июня 2026 года утвердил в новой редакции Правила организации учета детей дошкольного и школьного возраста до получения ими среднего образования, сообщает Zakon.kz.

Учету подлежат дети в возрасте от 0 до 18 лет, проживающие постоянно или временно либо пребывающие на территории РК независимо от наличия регистрации по месту жительства.

Учет детей осуществляется ежеквартально в марте, июне, сентябре и декабре месяцах каждого текущего года посредством выгрузки данных из цифровой системы "Национальная образовательная база данных" (НОБД) и цифровых систем государственных органов (ЦС ГО).

В начале каждого учебного года учет детей завершается не позднее 20 сентября.

Учет детей осуществляется путем создания и ведения единой базы данных детей от 0 до 18 лет на основе данных НОБД и ЦС ГО.

Органы управления образованием и школы по сведениям единой базы данных детей от 0 до 18 лет отслеживают явку детей в организации образования.

Органы управления образованием к 15 октября каждого года направляют сведения в уполномоченный орган в области образования.

С 12 июля 2026 года источниками формирования данных по учету детей служат:

данные НОБД о детях дошкольного возраста;

данные НОБД о детях школьного возраста;

данные НОБД о детях, обучающихся в организациях образования технического и профессионального образования;

данные НОБД о воспитывающихся и обучающихся в негосударственных организациях образования;

сведения государственной базы данных "Физические лица" Министерства юстиции РК о детях 0-18 лет;

сведения автоматизированной цифровой системы "Кандас" Министерства труда и социальной защиты населения РК о детях кандасов 0-18 лет.

Государственные органы ежеквартально до 30 марта, 30 июня, 30 сентября и 30 декабря каждого текущего года предоставляют в уполномоченный орган в области образования сведения о детях от 0 до 18 лет посредством выгрузки данных из НОБД.

Далее проводится сверка данных НОБД со сведениями ЦС ГО для выявления детей, не обучающихся в организациях образования, и размещается информация о данных детях в НОБД.

В единой базе данных детей от 0 до 18 лет указываются: фамилия, имя, отчество (при его наличии), индивидуальный идентификационный номер (ИИН), дата рождения, место жительства детей, проживающих на территории области, города республиканского значения, столицы, на основании данных НОБД.

В случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми образования, школа:

незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями (законными представителями) для организации обучения несовершеннолетних;

информирует об этом комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер воздействия в соответствии с действующим законодательством;

информирует органы управления образованием местных исполнительных органов о выявленных детях и принятых мерах по организации обучения для указанных детей;

информируют органы внутренних дел для дальнейшей постановки на профилактический учет.

Приказ вводится в действие с 28 июня, за исключением норм, которые вводятся с 12 июля.