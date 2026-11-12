Можно ли воспитателя уволить за аморальный проступок, рассматривали в КС

В Конституционный суд поступило обращение о проверке на соответствие Конституции подпункта 14 пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса, предусматривающего расторжение трудового договора с работником, выполняющим воспитательные функции, за совершение аморального проступка, сообщает Zakon.kz.

Заявитель была уволена на основании решения совета школы по педагогической этике за проступок, несовместимый с продолжением работы. Не согласившись с увольнением, она обратилась в согласительную комиссию и суды. Принятые по делу судебные акты оставлены без изменения.

По мнению заявителя, отсутствие четких правовых признаков и объективных критериев аморального проступка допускает широкое усмотрение при применении нормы и нарушает ее право на труд и судебную защиту.

Конституционный суд отметил, что законодательство устанавливает нормативные ориентиры в сфере нравственности, включая специальные требования к педагогической этике и ответственность за их нарушение.

В Суде пояснили, что понятие "аморальный проступок" по своей природе является оценочным, поэтому его содержание не может быть исчерпывающе раскрыто через закрытый перечень действий. Оценка проступка предполагает учет обстоятельств конкретного дела, а также социального, культурного и профессионального контекста.

Суд пришел к выводу, что используемое понятие обладает достаточной нормативной определенностью, позволяющей применять его с учетом конкретных обстоятельств.

В Суде отметили, что заявитель воспользовалась предусмотренными законом механизмами защиты своих прав, обратившись в согласительную комиссию и суды.