Можно ли воспитателя уволить за аморальный проступок, рассматривали в КС
Заявитель была уволена на основании решения совета школы по педагогической этике за проступок, несовместимый с продолжением работы. Не согласившись с увольнением, она обратилась в согласительную комиссию и суды. Принятые по делу судебные акты оставлены без изменения.
По мнению заявителя, отсутствие четких правовых признаков и объективных критериев аморального проступка допускает широкое усмотрение при применении нормы и нарушает ее право на труд и судебную защиту.
Конституционный суд отметил, что законодательство устанавливает нормативные ориентиры в сфере нравственности, включая специальные требования к педагогической этике и ответственность за их нарушение.
В Суде пояснили, что понятие "аморальный проступок" по своей природе является оценочным, поэтому его содержание не может быть исчерпывающе раскрыто через закрытый перечень действий. Оценка проступка предполагает учет обстоятельств конкретного дела, а также социального, культурного и профессионального контекста.
Суд пришел к выводу, что используемое понятие обладает достаточной нормативной определенностью, позволяющей применять его с учетом конкретных обстоятельств.
В Суде отметили, что заявитель воспользовалась предусмотренными законом механизмами защиты своих прав, обратившись в согласительную комиссию и суды.